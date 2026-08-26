மேட்டூர் அணையை திறக்கும் முதல்வர் விஜய்? காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்காக நீர் திறக்க திட்டம்
காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்காக மேட்டூர் அணை திறப்பு குறித்து சட்டப்பேரவையில் கேள்வி எழுப்பப்பட்ட நிலையில், விரைவில் நல்ல செய்தி அறிவிக்கப்படும் என நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என்.ஆனந்த் தெரிவித்திருந்தார்.
Published : August 26, 2026 at 12:17 PM IST
சென்னை: காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்காக மேட்டூர் அணையை திறந்து வைக்க தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் நாளை மறுநாள் மேட்டூர் செல்ல உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
மேட்டூர் அணையில் இருந்து ஆண்டுதோறும் ஜூன் 12ஆம் தேதி காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறப்பது வழக்கம். இதன்மூலம் சேலம், ஈரோடு, நாமக்கல், திருச்சி, தஞ்சாவூர், திருவாரூர் உள்ளிட்ட 12 மாவட்டங்களில் சுமார் 17 லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும். ஆனால், இந்த ஆண்டு போதிய நீர் இருப்பு இல்லாததால், கடந்த ஜூன் 12ஆம் தேதி மேட்டூர் அணையில் இருந்து பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை.
தற்போது காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் மழையால், மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து, அணையின் நீர்மட்டம் 88 அடியை எட்டியுள்ளது. விரைவில் 90 அடியை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், அணை திறப்பு குறித்து சட்டப்பேரவையில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என்.ஆனந்த், விரைவில் நல்ல செய்தி அறிவிக்கப்படும் என தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் மேட்டூர் அணைக்கு வந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறந்து வைக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதனையடுத்து முன்னேற்பாடாக சேலம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் நேற்று மேட்டூர் அணையில் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அப்போது அணையின் வலது கரை, மேல்மட்ட மதகில் மின் விசையை இயக்கும் பகுதி உள்ளிட்ட இடங்களை பார்வையிட்டு, பாதுகாப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு செய்தார். இந்த ஆய்வின்போது நீர்வளத்துறை செயற்பொறியாளர், உதவிப் பொறியாளர்கள், டிஎஸ்பி உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.
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மேட்டூர் அணைக்கு நேற்று முன்தினம் காலை விநாடிக்கு 13,415 கன அடி நீர் வந்த நிலையில், அன்று மாலையில் 12,231 கன அடியாக சரிந்தது. இதனைத்தொடர்ந்து, நேற்று காலை 12,534 கன அடியாக பதிவான நீர்வரத்து, நேற்று மாலை 10,405 கனஅடியாக குறைந்தது. அணையில் இருந்து குடிநீர் தேவைக்காக விநாடிக்கு 2,000 கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. அணையில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் நீரின் அளவைவிட நீர்வரத்து அதிகமாக இருப்பதால், அணையின் நீர்மட்டம் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது.
தற்போது மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 88.84 அடியாகவும், நீர் இருப்பு 51.33 டிஎம்சியாகவும் உள்ளது. நீர்மட்டம் 90 அடியை நெருங்கி வரும் நிலையில், காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கான தண்ணீர் திறப்பு குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.