தமிழ்நாடு வருகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி?

பிரதமர் நரேந்திர மோடி கன்னியாகுமரியில் நடைபெற உள்ள தாமரை மகளிர் மாநாட்டில் கூட்டணிக் கட்சி தலைவர்களை ஒரே மேடையில் ஏற்றி உரையாற்ற உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

பிரதமர் மோடி
பிரதமர் மோடி (PTI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 7, 2026 at 4:25 PM IST

1 Min Read
சென்னை: கன்னியாகுமரியில் நடைபெற உள்ள தாமரை மகளிர் மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் இந்த ஆண்டு சட்டப் பேரவை தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இதனால் தற்போதே அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. இதனால் அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன. தொகுதி பங்கீடு, கூட்டணி என கட்சிகள் பரபரப்பாக தேர்தல் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன. இதனிடையே அதிமுக தலைமயிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாமக இன்று இணைந்துள்ளது.

இந்த நிலையில், பிரதமர் மோடி வரும் 28 ஆம் தேதி தமிழ்நாடு வர உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. கன்னியாகுமரியில் நடைபெற உள்ள தாமரை மகளிர் மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்க உள்ளதாகவும், கூட்டணிக் கட்சி தலைவர்கள் அப்போது மேடையில் ஏற்றி உரையாற்ற வைக்க இருப்பதாகவும் தெரிகிறது.

முன்னதாக கடந்த வாரம் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள தமிழ்நாடு வந்த மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணியுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டார். அப்போது பாஜகவிற்கு அதிக தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்று அமித்ஷா வலியுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

பாமகவை தொடர்ந்து மேலும் சில கட்சிகளை கூட்டணியில் சேர்ப்பது குறித்த பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாக பாஜக தலைவர்கள் கூறுகின்றனர். பிரதமர் வருகைக்குள் இந்த பணிகளை முடிக்க வேண்டும் என பாஜக தீவிரமாக பணியாற்றி வருகிறது.

கூட்டணியில் பாமக இணைந்துள்ள நிலையில், அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக தலைவர் டி.டி.வி. தினகரன், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர் செல்வம் உள்ளிட்டோரையும் சேர்க்க பாஜக தேசிய தலைவர்கள் முயற்சி செய்து வருகின்றனர். தென் மாவட்டங்களில் கூட்டணியை பலப்படுத்த புதிய தமிழகம் கிருஷ்ணசாமி, பார்வர்டு பிளாக் உள்ளிட்ட கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது.

இதையும் படிங்க: அதிமுக கூட்டணியில் பாமக இணைந்தது; திமுகவை அகற்றுவதே லட்சியம் என இபிஎஸ் - அன்புமணி பேட்டி

தேமுதிக யாருடன் கூட்டணி என்பதை வரும் 9 ஆம் தேதி கடலூரில் நடைபெறும் மாநாட்டில் அக் கட்சியின் தலைவர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் அறிவிக்க உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

