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பழனி கோயில் நில மோசடி வழக்கில் கைதான அன்வர்தீன் சிறையில் உயிரிழப்பு

பழனி கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலம் தனியாருக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது தொடர்பான வழக்கில் வழக்கறிஞர் எஸ்.அன்வர்தீன் உள்ளிட்ட 4 பேரை சி.பி.சி.ஐ.டி போலீசார் கைது செய்தனர்.

மதுரை மத்திய சிறை
மதுரை மத்திய சிறை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2026 at 3:45 PM IST

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மதுரை: பழனி கோயிலுக்கு சொந்தமான தண்டபாணி சுவாமிகள் மடத்தின் 1.40 ஏக்கர் நிலத்தை போலி ஆவணங்கள் மூலம் முறைகேடாக பத்திரப்பதிவு செய்த வழக்கில், கைது செய்யப்பட்ட வழக்கறிஞர் எஸ். அன்வர்தீன், மதுரை மத்திய சிறையில் உயிரிழந்தார்.

பழனி அடிவாரம் ஆண்டவன் பூங்கா சாலையில் உள்ள இந்த 1.40 ஏக்கர் நிலம், கோயில் நிர்வாகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து வந்ததாகவும், அந்த நிலம் பக்தர்களின் இலவச வாகன நிறுத்துமிடமாக பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலத்தின் சந்தை மதிப்பு சுமார் ரூ.100 கோடி என கோயில் நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், கடந்த ஜூலை 6-ஆம் தேதி அந்த நிலம் சுமார் ரூ. 2 கோடிக்கு தனியாருக்கு பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது. இதனையடுத்து சார்பதிவாளர் உள்ளிட்டோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதுடன், வழக்கு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது. பின்னர் நில மோசடி தொடர்பாக திண்டுக்கல், திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் சோதனைகளும் மேற்கொண்டனர்.

உயிரிழந்த வழக்கறிஞர் அன்வர்தீன்
உயிரிழந்த வழக்கறிஞர் அன்வர்தீன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து, சிபிசிஐடி போலீசார் வழக்கறிஞர் எஸ்.அன்வர்தீன், முருகதாஸ், நிலத்தை வாங்கியதாகக் கூறப்படும் வெள்ளைத்துரை, சேதுபதி ஆகிய 4 பேரை கைது செய்தனர். இதில் அன்வர்தீன், நிலப் பரிவர்த்தனைக்கு முக்கியமாக உதவியதாக விசாரணையில் சந்தேகிக்கப்படுவதாக தகவல்கள் வெளியாகின.

இதனைத்தொடர்ந்து கைது செய்யப்பட்ட 4 பேரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தியபோது, வரும் 12-ம் தேதி வரை இவர்களை நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க உத்தரவிடப்பட்டது. இதன்படி அன்வர்தீன் மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில், சிறையில் இருந்தபோது அன்வர்தீனுக்கு உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டதாகவும், அவருக்கு சர்க்கரை நோய் மற்றும் பக்கவாதம் தொடர்பான பாதிப்புகள் இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இதற்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில், அவர் உயிரிழந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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அவரது உயிரிழப்பு தொடர்பாக சிறைத்துறை மற்றும் காவல்துறையினர் சட்டப்படி மேற்கொள்ள வேண்டிய நடைமுறைகளை மேற்கொண்டு வருவதுடன், மரணத்திற்கான காரணம் குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

ரூ.100 கோடி மதிப்பிலான கோயில் நிலம் முறைகேடாக பதிவு செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில், முக்கிய குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உள்ளான நபர் சிறையில் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம், வழக்கின் அடுத்தகட்ட விசாரணையிலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

LAWYER S ANWARDEEN DEATH
பழனி கோயில் நில மோசடி
வழக்கறிஞர் அன்வர்தீன் உயிரிழப்பு
PALANI TEMPLE CASE
PALANI LAND FRAUD CASE

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