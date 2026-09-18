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ரேசன் கடைகளில் 'வெற்றி' பிராண்டில் அத்யாவசியப் பொருட்கள் விற்பனை செய்ய திட்டம்?

பருப்பு வகைகள், சமையல் எண்ணெய், மசாலா பொருட்கள், சோப்பு உள்ளிட்ட அத்யாவசியப் பொருட்கள் சந்தை விலையை விட சுமார் 10 முதல் 20 சதவீதம் வரை குறைவான விலையில் விற்பனை செய்யப்பட உள்ளன.

பேரவையில் அமைச்சர் காந்திராஜ் - கோப்புப்படம்
பேரவையில் அமைச்சர் காந்திராஜ் - கோப்புப்படம் (TN Assembly)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2026 at 6:27 PM IST

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சென்னை: 'வெற்றி' பிராண்டில் கூட்டுறவுத் துறை அத்யாவசியப் பொருட்களை விற்பனை செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

நுகர்வோர் கூட்டுறவு நிறுவனங்களுக்கான பழைய கூட்டு கொள்முதல் குழு முறை கலைக்கப்பட்டு, கூட்டுறவு நிறுவனங்களுக்கு தேவையான நுகர்வுப் பொருட்களை வெளிப்படைத்தன்மையுடன், தரமாகவும் நியாயமான விலையிலும் கொள்முதல் செய்வதற்காக புதிய இணையவழி (Online) கொள்முதல் முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்புதிய கொள்முதல் நடைமுறைகள் குறித்து கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் காந்திராஜ் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

இதில், தமிழ்நாட்டில் கூட்டுறவு விற்பனை அமைப்பின் மூலம் அத்யாவசியப் பொருட்களை குறைந்த விலையில் பொதுமக்களுக்கு வழங்க புதிய நடைமுறை அறிமுகப்படுத்த ஆலோசிக்கபட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக 'வெற்றி' என்ற புதிய பிராண்டில் பல்வேறு பொருட்களை விற்பனை செய்ய கூட்டுறவுத் துறை திட்டமிட்டுள்ளது.

இதன்படி பருப்பு வகைகள், சமையல் எண்ணெய், மசாலா பொருட்கள், சோப்பு மற்றும் சலவைப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட அத்யாவசியப் பொருட்கள் சந்தை விலையை விட சுமார் 10 முதல் 20 சதவீதம் வரை குறைவான விலையில் விற்பனை செய்யப்பட உள்ளன.

நியாய விலைக் கடைகள், கூட்டுறவு சிறப்பங்காடிகள் மற்றும் பிற கூட்டுறவு விற்பனை நிலையங்கள் மூலம் இந்தப் பொருட்களை பொதுமக்கள் வாங்க முடியும் என தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பிட்ட சில வியாபாரிகளிடம் இருந்து மட்டுமே பொருட்களை கொள்முதல் செய்யும் நடைமுறைக்கு மாற்றாக, இணையவழி கொள்முதல் முறை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

இந்தப் புதிய முறையில் கூட்டுறவு சந்தைப்படுத்தல் சங்கங்கள் விவசாயிகள் மற்றும் சுயஉதவிக் குழுக்களிடம் இருந்து நேரடியாகப் பொருட்களை கொள்முதல் செய்ய வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. தமிழ்நாடு நுகர்வோர் கூட்டுறவு இணையம் (TNCCF) மூலம் கொள்முதல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது

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வெல்லம், பூண்டு, தேங்காய் எண்ணெய், மிளகு, கடுகு, சீரகம், புளி, வெந்தயம், மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் விவசாயிகளிடம் இருந்து நேரடியாக கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வெற்றி பிராண்டில் விற்பனை செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மேலும், தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உற்பத்தியாகும் குறிப்பிட்ட பொருட்களை மாநிலம் முழுவதும் கூட்டுறவு விற்பனை நிலையங்கள் மூலம் கிடைக்கச் செய்யவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

முந்தைய கொள்முதல் முறையில் குறிப்பிட்ட சில வியாபாரிகளுக்கு மட்டுமே வாய்ப்பு கிடைத்ததாகவும், இதனால் தரமற்ற பொருட்கள் விநியோகிக்கப்பட்டதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன. புதிய இணைய வழி கொள்முதல் முறையால் நேரடி கொள்முதல் மற்றும் அதிக போட்டியை ஏற்படுத்த முடியும் என கூட்டுறவுத் துறை தரப்பில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வெற்றி பிராண்டை அக்டோபர் மாதத்தில் அறிமுகம் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 2026-27 ஆம் நிதியாண்டில் இந்த வெற்றி பிராண்டின் கீழ் சுமார் ரூ.1,500 கோடி மதிப்பிலான பொருட்களை விற்பனை செய்ய கூட்டுறவுத் துறை இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

TAGGED:

VETRI BRAND
GOODS SALE
கூட்டுறவு துறை
வெற்றி பிராண்ட்
TN RATION SHOP

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