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தமிழக அமைச்சரவை விரைவில் மாற்றம்? எதிர்பார்ப்பில் எம்எல்ஏக்கள்; அதிர்ச்சியில் அமைச்சர்கள்!

தற்போதைய அமைச்சரவையில் மனிதவளத்துறை அமைச்சர் சரத், சமூகநலத்துறை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி, போக்குவரத்துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் ஆகிய மூன்று அமைச்சர்களின் பதவிகளில் மாற்றம் ஏற்படலாம் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் விஜய் (கோப்புப்படம்)
சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் விஜய் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2026 at 6:51 PM IST

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-BY எஸ்.ஹுசைன்

சென்னை: தமிழக அமைச்சரவையில் விரைவில் பல்வேறு மாற்றங்கள் செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 3 அமைச்சர்கள் மாற்றப்பட்டு, புதியவர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம் எனவும் அந்த தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளை தோற்கடித்து தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனிப்பெரும் கட்சியாக 108 இடங்களில் வெற்றி வாகை சூடியது. தொடர்ந்து காங்கிரஸ், விசிக, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், சிபிஐ, சிபிஎம் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் கடந்த மே 10-ஆம் தேதி தமிழக முதல்வராக விஜய் பதவியேற்றுக் கொண்டார். அப்போது முதலே தவெக அமைச்சர்களை சுற்றி பல்வேறு சர்ச்சைகளை எழுந்து வந்தன.

குறிப்பாக, தற்போது மனிதவளத் துறை அமைச்சராக உள்ள சரத், சில ஆண்டுகளுக்கு முன், கிரிக்கெட் மைதானத்தில் வெள்ளை நிறத்திலான பொருளை செல்ஃபோனில் வைத்து நசுக்கிய வீடியோ காட்சி வெளியாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. தான் குழந்தைக்கு கொடுப்பதற்காக மாத்திரையை நசுக்கியதாக அமைச்சர் சரத் விளக்கம் கொடுத்த நிலையில், மாத்திரையை ஏடிஎம் கார்டை பயன்படுத்திதான் நசுக்குவார்களா? என்று எதிர்க்கட்சியினர் கேள்வி எழுப்பினர்.

மேலும், போதைப் பொருளை நசுக்குவதை போன்று அமைச்சரின் அந்த வீடியோ காட்சி இருந்ததாக குற்றஞ்சாட்டிய எதிர்க்கட்சிகள், இதுதொடர்பாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும், அதுவரை அமைச்சர் பொறுப்பில் இருந்து சரத்தை நீக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தின.

அமைச்சரவை பதவியேற்பு
அமைச்சரவை பதவியேற்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், எதிர்கட்சியினர் வலியுறுத்தலுக்கு செவி சாய்த்துவிட்டால், அவர்களின் குற்றச்சாட்டு உண்மையாகிவிடும் என்ற காரணத்தால், அமைச்சர் சரத் விவகாரத்தில் முதல்வர் விஜய் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனக் கூறப்பட்டது.

இதேபோல் சமூக நலத்துறை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி தொலைபேசியில் ஒருவரை மிரட்டும் வகையில் பேசியது தமிழகம் முழுவதும் பேசும் பொருளானது. இதேபோல் போக்குவரத் துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் பயணிகளிடம் சர்ச்சைக்குள்ளான வகையில் பேசிய வீடியோ வைரலானது.

தமிழக அமைச்சரவையில் மாற்றம்?

இந்த நிலையில், தமிழக அமைச்சரவையில் விரைவில் மாற்றம் செய்யப்படலாம் என்ற தகவல்கள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல்கள் நிறைவடைந்த பிறகு அமைச்சரவையில் மாற்றங்கள் செய்யப்படலாம் என தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

அமைச்சர்களின் செயல்பாடுகள், அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள துறைகளின் செயல்பாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைச்சரவை மாற்றம் மற்றும் இலாகா மாற்றம் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, தற்போதைய அமைச்சர்களில் சிலருக்கு பதிலாக புதிய முகங்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம் என்றும் அந்த தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

3 அமைச்சர்கள் நீக்கம்?

தற்போதைய அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ள மனிதவளத்துறை அமைச்சர் சரத், சமூகநலத்துறை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி, போக்குவரத்துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் ஆகிய மூன்று அமைச்சர்களின் பதவிகளில் மாற்றம் ஏற்படலாம் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

முதல்வர் விஜய்
முதல்வர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதேபோல், வனத்துறை அமைச்சர் ரஞ்சித் குமார், சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் ராஜீவ் உள்ளிட்ட சில அமைச்சர்களின் இலாகாக்களும் மாற்றப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. அமைச்சரவையில் புதிதாக சிலரை இணைப்பது தொடர்பாகவும் ஆலோசனை நடைபெற்று வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இவற்றில் குறிப்பாக, புதிதாக அமைச்சரவையில் இணைக்கப்பட உள்ள ஒருவருக்கு வனத்துறை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறைகளை ஒன்றாக்கி ஒரே துறையாக ஒதுக்கப்படலாம் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. எனினும், இதுதொடர்பாக அதிகாரப்பூர்வ முடிவு எதுவும் இதுவரை வெளியாகவில்லை.

நகராட்சி நிர்வாகம், குடிநீர் வழங்கல் துறை மாற்றமா?

முதலமைச்சர் விஜய்யின் நேரடிப் பொறுப்பில் உள்ள நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, அமைச்சர் ராஜ்மோகனிடம் ஒப்படைக்கப்படலாம் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

அதேபோன்று முதலமைச்சரின் வசம் உள்ள முக்கியத் துறைகளில் ஒன்றை மற்றொரு அமைச்சருக்கு ஒப்படைப்பது தொடர்பாக ஆலோசனை நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படும் நிலையில், இதுவும் அமைச்சரவை மாற்றத்துடன் சேர்ந்து மேற்கொள்ளப்படுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

மதுரைக்கு கூடுதல் அமைச்சர் பதவி?

அமைச்சரவை மாற்றம் குறித்த தகவல்களுடன் மதுரை மாவட்டத்துக்கு கூடுதல் அமைச்சர் பதவி வழங்கப்படலாம் என்ற தகவலும் வெளியாகியுள்ளது.

2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 தொகுதிகளில் 8 தொகுதிகளை தவெக கைப்பற்றிய நிலையில், அந்த மாவட்டத்தில் தற்போது ஒரு அமைச்சர் மட்டுமே இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், மதுரை மாவட்டத்துக்கு அமைச்சரவையில் கூடுதல் பிரதிநிதித்துவம் வழங்குவது குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் பரிசீலித்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இதன் அடிப்படையில், மதுரை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மதுரை வடக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் கல்லாணை, மதுரை மேற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் தங்க பாண்டி ஆகியோரில் ஒருவருக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்கப்படலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது. ஆனால், யாருக்கு அந்த வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்பது குறித்து இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் வெளியாகவில்லை.

இடைத்தேர்தலுக்குப் பிறகு முடிவு?

தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல்கள் அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில், தேர்தல் நிறைவடைந்த பிறகு அமைச்சரவை மாற்றம் தொடர்பான முடிவுகள் வெளியாகலாம் என தெரிகிறது.

‘மூன்று அமைச்சர்களின் பதவிகளில் மாற்றம், புதிய முகங்களுக்கு வாய்ப்பு, சில அமைச்சர்களின் இலாகாக்களில் மாற்றம், முதலமைச்சரின் வசம் உள்ள நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையை வேறு அமைச்சருக்கு ஒப்படைப்பது, மதுரை மாவட்டத்துக்கு கூடுதல் அமைச்சர் பதவி என பல்வேறு தகவல்கள் தற்போது அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசப்பட்டு வருகின்றன.

இதனிடையே, அமைச்சரவை மாற்றம் தொடர்பாக வெளியாகி வரும் தகவல்கள் குறித்து அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
அமைச்சர் ராஜ்மோகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது பேசிய அவர், "அமைச்சரவை மாற்றம் தொடர்பாக பல்வேறு யூகங்கள் வெளியாகி வருகின்றன. ஒவ்வொரு அமைச்சருக்கும் முதலமைச்சர் முக்கியத்துவம் அளித்து, அவர்களின் திறமைக்கு ஏற்ப துறைகளை ஒதுக்கியுள்ளார்.

ஒவ்வொரு அமைச்சரும் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள துறையை சிறப்பாக கவனித்து வருகின்றனர். அதேபோன்று சட்டப்பேரவையில் எழுப்பப்படும் கேள்விகளுக்கும் உரிய பதில்களை அளித்து வருகிறார்கள். எனவே முதலமைச்சர் அனைத்து அம்சங்களையும் பரிசீலித்து உரிய முடிவை எடுப்பார்" என தெரிவித்தார்.

அமைச்சரவை மாற்றம் தொடர்பாக தற்போது வெளியாகி வரும் தகவல்கள் எந்த அளவுக்கு நடைமுறைக்கு வரும் என்பது, இடைத்தேர்தலுக்குப் பிறகு முதலமைச்சர் எடுக்கும் முடிவுகள் மற்றும் அதுதொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புக்குப் பிறகே உறுதியாகும்.

TAGGED:

CM VIJAY
தமிழக அமைச்சரவை மாற்றம்
TVK GOVT
அமைச்சர் சரத்
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