முதல்வர் விஜய் நாளை கேரளா பயணம் - குருவாயூர் கோயிலில் சாமி தரிசனம் எனத் தகவல்
கோவை மாவட்டத்தில் நாளை நடைபெறவுள்ள நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் விஜய் கலந்துகொண்டு பெரியாரின் திருவுருவச் சிலையை திறந்து வைக்கிறார்.
Published : October 15, 2026 at 3:39 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் நாளை கேரளம் மாநிலத்தில் உள்ள குருவாயூர் கோயிலுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்ய உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கோவை மாவட்டத்தில் நாளை (அக்.16) நடைபெறவுள்ள நிகழ்ச்சியில், பெரியாரின் திருவுருவச் சிலையை முதலமைச்சர் விஜய் திறந்து வைக்கவுள்ளார். மேலும், பெரியார் அறிவுலகத்தின் கல்வெட்டையும் திறந்து வைக்கிறார்.
தொடர்ந்து, பெரியார் அறிவுலகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வரவேற்பறை, அறிவியல் மையம், குழந்தைகளுக்கான நூலகம், புத்தகம் படிக்கும் பிரிவு மற்றும் டிஜிட்டல் நூலகம் உள்ளிட்ட வசதிகளை அவர் பார்வையிடுகிறார்.
அதனையடுத்து, முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளைத் திறந்து வைத்து, புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டுகிறார். தொடர்ச்சியாக அரசு நலத்திட்ட உதவிகளைப் பயனாளிகளுக்கு வழங்குகிறார். இதில், 100 பயனாளிகளுக்கு விழா மேடையில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட உள்ளன.
கேரளம் செல்லும் முதலமைச்சர் விஜய்
இந்த நிகழ்ச்சிகளை முடித்துக்கொண்டு, முதலமைச்சர் விஜய் ஹெலிகாப்டர் மூலம் கேரளம் மாநிலம் திருச்சூருக்கு செல்ல உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதற்காக, கோவை அவிநாசி சாலையில் உள்ள பி.ஆர்.எஸ். மைதானத்தில் ஹெலிகாப்டர் இறங்குதளம் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மதியம் 2 மணியளவில் கோவையில் இருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் திருச்சூருக்குப் புறப்படும் முதலமைச்சர் விஜய், அங்குள்ள புகழ்பெற்ற குருவாயூர் கோயிலுக்குச் சென்று வழிபாடு செய்ய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
பின்னர், அங்கிருந்து மாலை 4 மணியளவில் மீண்டும் கோவை விமான நிலையத்திற்குத் திரும்ப உள்ளதாகவும், மாலை 5 மணியளவில் கோவை விமான நிலையத்திலிருந்து தனி விமானம் மூலம் சென்னைக்குப் புறப்படுகிறார் என்றும் அந்த தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கடந்த அக்டோபர் 13ஆம் தேதி ஆந்திரப் பிரதேசத்திற்கு பயணம் மேற்கொண்ட முதலமைச்சர் விஜய், அம்மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவை, அமராவதியில் உள்ள அவரது முகாம் அலுவலகத்தில் சந்தித்து பேசினார். இந்த சந்திப்பில் கோதாவரி - காவேரி நதிகள் இணைப்பு, நீர் திட்டங்கள் மற்றும் சென்னையின் குடிநீர் தேவைகள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து, விஜயவாடா புன்னமி காட்டில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த 'விஜயவாடா உற்சவ் 2.0' விழாவில் இருவரும் பங்கேற்றனர். முன்னதாக விஜயவாடாவில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஶ்ரீகனக துர்கா கோயிலில் முதலமைச்சர் விஜய் சாமி தரிசனம் செய்தார்.