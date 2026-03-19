‘6’ ஆம் நம்பரால் வந்த சிக்கல்! தொகுதி மாறும் நயினார் நாகேந்திரன்? சுவாரஸ்ய பின்னணி

‘6’ ஆம் நம்பரில் முடியும் ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற தேர்தல்களில், நயினார் நாகேந்திரன் தோல்வி அடைந்ததால் இம்முறை தொகுதி மாறி போட்டியிடுமாறு ஜோசியர் அறிவுரை கூறியதாக பாஜக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நயினார் நாகேந்திரன்
நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamilnadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 19, 2026 at 5:24 PM IST

-By இரா.மணிகண்டன்

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தேர்தல் வேலைகளில் பம்பரமாக சுழன்று வருகின்றனர். ஒருபக்கம் தொகுதி பங்கீட்டின் இறுதிகட்ட பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், தங்களின் அபிமான தலைவர்கள் எந்தத் தொகுதியில் களம் காண்பார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அனைத்துக் கட்சித் தொண்டர்களின் மத்தியில் எகிறியுள்ளது. இந்த எதிர்ப்பார்ப்பு பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மீதும் அக்கட்சித் தொண்டர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.

எம்ஜிஆரின் தீவிர ரசிகர்

அடிப்படையில் எம்ஜிஆரின் தீவிர ரசிகரான நயினார் நாகேந்திரன், திருநெல்வேலி மாவட்டம் பணகுடி அருகே தண்டையார்குளத்தை சேர்ந்தவர். தொழில் வசதிக்காக நெல்லை மாநகருக்கு குடிபெயர்ந்த நயினார், எம்ஜிஆரால் ஈர்க்கப்பட்டு, அதிமுகவில் சேர்ந்தார். அப்போதில் இருந்து அவரது வாழ்வில் வசந்த காலம் துவங்கியது என்றே கூறலாம். எம்ஜிஆருக்கு பின் ஜெயலலிதா அதிமுகவை வழிநடத்தியபோது அவரிடமும் நல்ல பெயர் வாங்கி மாவட்ட செயலாளர் பொறுப்பு வகிக்கும் அளவுக்கு கட்சியில் செல்வாக்கு பெற்றார்.

பின்னர் அதிமுக ஆட்சியில் ஐந்தாண்டுகள் முழுமையாக அமைச்சர் பதவி வகித்தார். ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின் அதிமுகவில் இருந்து விலகி பாஜகவில் சேர்ந்த நயினார் நாகேந்திரன் குறுகிய கால கட்டத்தில் பாஜகவில் அசுர வளர்ச்சி பெற்று மாநிலத் தலைவராக உயர்ந்துள்ளார். ஆனால் அதிமுகவில் மாவட்ட செயலாளராகவும் அமைச்சராகவும் இருந்ததால் கிராமப்புறங்களில் இன்னும் இவரை அதிமுககாரராவே பார்க்கின்றனர்.

நயினாரின் கோட்டையாக விளங்கிய நெல்லை

ஏனென்றால் நயினார் நாகேந்திரன் சட்டமன்ற தேர்தல்களில் தொடர்ச்சியாக திருநெல்வேலி தொகுதியில் போட்டியிட்டு வருகிறார். அதிமுக சார்பில் நான்கு முறையும் (2001,2006,2011,2016) பாஜக சார்பில் ஒரு முறை (2021) என ஐந்து முறை திருநெல்வேலி தொகுதியில் போட்டியிட்டுள்ளார்.

இதில் மூன்று முறை வெற்றியும், இரண்டு முறை தோல்வியும் பெற்றார். அந்த வகையில் நயினாரின் பின்னணியில் உள்ள அதிமுக பிம்பம் தான் அவருக்கு பாஜகவில் மாநில தலைவர் பதவியை பெற்று தந்தது என கூறப்படுகிறது. கடந்த 2021ல் பாஜக சார்பில் போட்டியிட்ட போது 92,282 வாக்குகள்( 46.70%) பெற்று வெற்றி பெற்றார். இவரை உள்ளூர் மக்கள் செல்லமாக ’பண்ணையார்’ என்று அழைக்கின்றனர்.

அடிப்படையாகவே செல்வந்தரான நயினார் நாகேந்திரன் மாவட்டம் முழுவதும் மக்களிடம் பரிச்சயமானவர். அதன் காரணமாகவே கடந்த தேர்தலில் இவர் பாஜக சார்பில் போட்டியிட்டும் வெற்றி பெற முடிந்தது. ஆனால் நயினார் நாகேந்திரன் தனது தொகுதியில் பெயர் சொல்லும் அளவுக்கு பெரிய திட்டங்கள் எதுவும், இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் செய்யவில்லை. இதனால் மக்கள் மத்தியில் அவருக்கு செல்வாக்கு குறைந்துள்ளதாகவும் தொகுதியில் பரபரப்பாக முணுமுணுக்கப்படுகிறது.

நயினாருக்கு ’ஸ்கெட்ச்’ போடும் திமுக

இது தவிர மாநில தலைவராக உள்ள நயினார் நாகேந்திரனை சொந்த தொகுதியிலேயே தோற்கடிக்க செய்ய வேண்டும் என்பது திமுக தலைமையின் முக்கிய தேர்தல் அசைன்மென்ட் என மாவட்ட செயலாளர் கூட்டத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலினே வெளிப்படையாக கூறியுள்ளார். இதற்காக மூத்த அமைச்சரான கே.என்.நேரு திருநெல்வேலி மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மேலும், திருநெல்வேலியில் வெற்றி பெறுவதில் நயினாருக்கு பல்வேறு சிக்கல்கள் இருப்பதால் இந்த முறை அவர் இத்தொகுதியில் களம் காணமாட்டார் என்றும் மாவட்ட அரசியலில் கிசுகிசுக்கப்பட்டு வந்தது.

இதுகுறித்து பெயர் வெளியிட விரும்பாத பாஜக நிர்வாகி ஒருவரிடம் கேட்டபோது, "நயினார் நாகேந்திரன் அடிப்படையாகவே ஆன்மீகத்தில் அதிக ஈடுபாடு கொண்டவர். தினமும் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லும்போது கூட நல்ல நேரம் பார்த்து தான் கிளம்புவார். எனவே சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடுவது குறித்து ஜோசியரிடம் ஆலோசனை மேற்கொண்டபோது இந்த முறை அதே தொகுதியில் போட்டியிட்டால் தோற்றுப் போவீர்கள். எனவே இம்முறை அங்கு போட்டியிட வேண்டாம், தொகுதி மாறினால் வெற்றி பெற பிரகாசமான வாய்ப்பு உள்ளது என்று ஆலோசனை வழங்கி உள்ளாராம் ஜோதிடர்.

‘6’ ஆம் நம்பரால் வந்த சிக்கலும் தொகுதி மாற்றமும்

மேலும் கடந்த கால தேர்தல் வரலாற்றை பார்க்கும்போது 2006, 2016 ஆகிய சட்டமன்ற தேர்தலில் நயினார் நாகேந்திரன் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்ததால் இந்த முறை 2026 தேர்தல் வருகிறது. 6, 6 என முடியும் ஆண்டுகளில் போட்டியிட்டு தோல்வியை தழுவியதால் 2026 தேர்தலும் தோல்வியில் முடியலாம். எனவே நயினார் சாத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட முடிவு செய்து, அதற்கு நம்பகமான ஆதரவாளர்கள் தலைமையில் ஒரு குழு அமைத்துள்ளார். இக்குழுவினர் விரைவில் சாத்தூர் தொகுதிக்கு சென்று நயினாருக்காக தேர்தல் பணியில் ஈடுபட உள்ளனர்" என்று ஒரே மூச்சில் சொல்லி முடித்தார் அந்த தாமரை கட்சிக்காரர்.

கிட்டதட்ட 5 சட்டமன்ற தேர்தல்களில் திருநெல்வேலி தொகுதியில் போட்டியிட்ட நயினார் நாகேந்திரன் இம்முறை தேர்தலில் அவர் போட்டியிட போவதில்லை என்று முதலில் தகவல் வெளியானது. இதனால் ஏமாற்றமடைந்திருந்த அவரது ஆதரவாளர்கள், தற்போது அவர் விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட உள்ளார் என்ற தகவல் அவரது ஆதரவாளர்களை உற்சாகமடைய செய்துள்ளது.

