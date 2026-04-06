ETV Bharat / state

கோவையில் இருந்து கொண்டே வேட்பாளர் அறிமுகக் கூட்டத்தில் பங்கேற்காத அண்ணாமலை

கோயம்புத்தூரில் அண்ணாமலை இருந்தும், கோவை வடக்கு தொகுதி வேட்பாளர் வானதி சீனிவாசன் அறிமுக கூட்டத்தில் அவர் பங்கேற்காமல் தவிர்த்ததாக கூறப்படுகிறது.

கோயம்புத்தூர் வடக்கு தொகுதி பாஜக வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 6, 2026 at 11:24 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: கோயம்புத்தூரில் நடைபெற்ற தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளர் அறிமுகக் கூட்டத்தில் முன்னாள் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை பங்கேற்காதது அக்கட்சியினர் மத்தியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் கோயம்புத்தூர் வடக்கு தொகுதி வேட்பாளராக பாஜக தேசிய மகளிர் அணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். கோயம்புத்தூர் வடக்கு தொகுதியில் போட்டியிட அண்ணாமலை விரும்பியதாக கூறப்பட்ட நிலையில், அந்த வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைக்காமல் போனது. இதனால் அவர் அதிருப்தியில் இருப்பதாக கூறப்பட்டது.

ஆனால், இதனை மறுத்த வானதி சீனிவாசன், தன்னை வேட்பாளராக அறிமுகப்படுத்தும் கூட்டத்தில் அண்ணாமலை பங்கேற்க இருப்பதாக தெரிவித்தார்.

இந்நிலையில், கோயம்புத்தூர் வடக்கு தொகுதி பாஜக வேட்பாளர் வானதி சீனிவாசனை அறிமுகப்படுத்தும் கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை சேர்ந்த அனைத்து கட்சியினரும் கலந்து கொண்டனர். அதே சமயம், பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை மட்டும் பங்கேற்கவில்லை. இதனால் வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டத்தில் அண்ணாமலை பேச்சை கேட்க ஆர்வத்துடன் வந்த பாஜகவினருக்கு இது ஏமாற்றம் அளித்தது.

இதனிடையே, அண்ணாமலை தனது எக்ஸ் பதிவில், ”பாஜக மாநில பொதுச் செயலாளர் ஏ.பி.முருகானந்தம் தந்தை பழனிச்சாமி கவுண்டர் காலமானது அறிந்து வருத்தம் அடைந்தேன். இன்று மாலை அவரது இல்லத்திற்குச் சென்று ஏ.பி.முருகானந்தம் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்து கொண்டேன். இந்தத் துயரமான நேரத்தைக் கடந்து வரும் வலிமையை, இறைவன் வழங்கட்டும். பழனிசாமி கவுண்டர் ஆன்மா, இறைவன் பொற்பாதங்களை அடைய, வேண்டிக் கொள்கிறேன்” என பதிவிட்டு இருந்தார். கோயம்புத்தூரில் அண்ணாமலை இருந்தும், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டத்தில் பங்கேற்காமல் தவிர்த்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: கோவையில் கழிவுநீர் தொட்டிக்குள் விழுந்த இரண்டு தொழிலாளர்கள்: 10 மணிநேரத்திற்கு பிறகு சடலங்களாக மீட்பு

தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதனை முன்னிட்டு கடந்த சில நாட்களாக தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் தங்கள் வேட்பு மனுவினை தாக்கல் செய்து வந்தனர். இன்னும் தேர்தலுக்கு இரண்டு வாரங்களே உள்ள நிலையில், அனைத்து அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் மாநிலம் முழுவதும் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

TAGGED:

ANNAMALAI
அண்ணாமலை
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி
COIMBATORE
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.