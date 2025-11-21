ஒலி, ஒளி அமைப்பவருக்கு பறந்து வந்த ரூ.5 கோடி ஜி.எஸ்.டி பில்! ஷாக் கொடுத்த நோட்டீஸ்!
சென்னையில் ராம் டிரேடர்ஸ் என்ற பெயரில் நிறுவனம் நடத்தி, அதன் மூலமாக 5 கோடி ரூபாய் ஜி.எஸ்.டி வரி ஏய்ப்பு செய்துள்ளதாக வருமான வரித்துறை ராமமூர்த்திக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளது.
Published : November 21, 2025 at 5:02 PM IST
திருப்பத்தூர்: வாணியம்பாடியில் ஒலி, ஒளி, பந்தல் அமைக்கும் பணியை மேற்கொண்டு வரும் நபருக்கு 5 கோடி ரூபாய் ஜி.எஸ்.டி. வரி செலுத்த வேண்டும் என வருமானவரித் துறை கடிதம் அனுப்பிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
முன்பு நடைமுறையில் இருந்த அனைத்து வரிகளும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு, தற்போது சரக்கு மற்றும் சேவை எனும் ஒற்றை சாளரத்தில் வரி வசூலிக்கப்படுகிறது. இந்த நடைமுறை வந்த பின்பு, ஏழை மக்களின் சான்றிதழ்களைக் கொண்டு போலியான நிறுவனங்களை உருவாக்கி சிலர் மோசடியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதன் காரணமாக, சம்பந்தம் இல்லாத நபர்களுக்கு அதிகபடியான ஜிஎஸ்டி வரி செலுத்த வேண்டும் என்ற அறிவிப்பாணைகள் அனுப்பப்படுகிறது. இது ஏழைகளின் வாழ்வில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
இதே போன்று வாணியம்பாடி அடுத்த திருமாஞ்சோலை பகுதியை சேர்ந்த ராமமூர்த்தி என்பவர், ஒலி, ஒளி பந்தல் அமைக்கும் தொழில் செய்து குடும்பம் நடத்தி வருகிறார். முன்புபோல வருவாய் பெருமளவு இல்லை என்று குமுறி வரும் இவருக்கு, சில மாதங்களுக்கு முன் வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் இருந்து கடிதம் ஒன்று வந்துள்ளது.
அதில் ராம மூர்த்தி சென்னையில், ராம் டிரேடர்ஸ் என்ற நிறுவனம் நடத்தி, அதன் மூலமாக 5 கோடி ரூபாய் ஜி.எஸ்.டி வரி ஏய்ப்பு செய்துள்ளதாகவும், அதனை உடனடியாக செலுத்த வேண்டும் எனவும் அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
வருமான வரித்துறையின் கடிதத்தைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த ராம மூர்த்தி, தான் வாணியம்பாடியில் உள்ள தமிழ்நாடு கிராம வங்கியில், மட்டுமே வங்கி கணக்கு வைத்துள்ளதாகவும், தனது ஆதார் மற்றும் பான்கார்டு, வங்கி கணக்கு எண்ணை வைத்து சிலர் இந்த மோசடியில் ஈடுப்பட்டுள்ளதாகவும் குமுறியுள்ளார்.
மேலும், தான் இதுவரையில் சென்னையை பார்த்ததே இல்லை எனவும், தனது ஆவணங்களை வைத்து இதுபோன்ற மோசடியில் ஈடுப்பட்ட நபர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வாணியம்பாடி நகர காவல் நிலையத்தில் ராமமூர்த்தி புகார் அளித்துள்ளார்.
ஆம்பூரில் இதேபோன்று முதியவருக்கு ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் ஜி.எஸ்.டி வரி செலுத்த வேண்டும் என கடிதம் வந்திருந்தது. தொடர்ந்து இப்படி மக்களை குறிவைத்து, அவர்களது ஆவணங்களை முறைகேடாக பயன்படுத்தி, போலியான நிறுவனம் நடத்தி கோடிக்கணக்கில் பணமோசடி செய்யும் நபர்கள் மீது அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.