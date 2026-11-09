'பட்டாசு சத்தத்தை விட பட்டா கத்திகளின் சத்தமே அதிகம்'- ஒரே நாளில் 9 கொலைகள்: உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சனம்
திமுக திமுக என்றும், இன்னும் எத்தனை நாள் மக்களை ஏமாற்றுவார் இந்த முதலமைச்சர்? என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : November 9, 2026 at 1:10 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு நிலைமை முற்றிலும் சீர்குலைந்து விட்டதாக குற்றம் சாட்டி, எக்ஸ் தளத்தில் தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், கடுமையான விமர்சனத்தை முன் வைத்துள்ளார்.
தீபாவளிப் பண்டிகை கொண்டாட்டங்களுக்கு மத்தியில், தமிழ்நாட்டில் நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் காவல் துறை சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் உட்பட 9 பேர் வெவ்வேறு இடங்களில் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்தத் தொடர் கொலைச் சம்பவங்களுக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள சட்டப் பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், 'இந்த ஆட்சியில் நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் காவலர் உட்பட 9 பேர் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த சோப்ளாங்கி ஆட்சியில் நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் காவலர் உட்பட 9 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளார்கள் - பண்டிகை நாளில் பட்டாசு சத்தத்தைவிட பட்டா கத்திகளின் சத்தமே அதிகம் கேட்கும் அளவுக்கு கேடுகெட்ட ஆட்சியை நடத்திக் கொண்டிருக்கும் இந்த Dummy CM-ஐ வன்மையாக கண்டிக்கிறேன். Dummy CM, ஆய்வு செய்கிறேன் என்று சிறைக்குப் போனால் கைதிகள் தப்பிக்கிறார்கள் - காவல் நிலையங்களுக்குப் போனால் காவலர்கள் கொலையாகிறார்கள். இந்த மூடர் கூட்டத்தின் ஆட்சியில் மக்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை – அவர்களை காக்க வேண்டிய காவலர்களுக்கும் Safety இல்லை. கோரிக்கையோடு சென்றவரை துணை சபாநாயகரே அடித்து விரட்டுவதும் பின் மிரட்டி வீடியோ வெளியிட வைப்பதும் – தமிழ்நாடு இதுவரை பார்த்திடாத கேவலம். ஆய்வு செய்தேன் – ஆபிஸரை நியமித்தேன் என்றும் – தி.மு.க – தி.மு.க என்றும் - இன்னும் எத்தனை நாள் மக்களை ஏமாற்றுவார் இந்த அட்டக்கத்தி சி.எம்? தமிழ்நாட்டு மக்கள் சிந்தும் கண்ணீருக்கும் – ரத்தத்துக்கும் இந்த சர்க்கஸ் ஆட்சியாளர்கள் பதில் சொல்லும் நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை.— Udhay (@Udhaystalin) November 9, 2026
பண்டிகை நாளில் பட்டாசு சத்தத்தை விட பட்டா கத்திகளின் சத்தமே அதிகம் கேட்கும் அளவுக்கு ஆட்சியை நடத்திக் கொண்டிருக்கும் இந்த முதல்வரை வன்மையாக கண்டிக்கிறேன்' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் தனது பதிவில், 'ஆய்வு செய்கிறேன் என்று முதலமைச்சர் சிறைக்கு போனால் கைதிகள் தப்பிக்கிறார்கள். காவல் நிலையங்களுக்குப் போனால் காவலர்கள் கொலை செய்யப்படுகிறார்கள்.
இவர்களின் ஆட்சியில் மக்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை. அவர்களை காக்க வேண்டிய காவலர்களுக்கும் Safety இல்லை.
கோரிக்கையோடு சென்ற வரை துணை சபாநாயகரே அடித்து விரட்டுவதும் பின் மிரட்டி வீடியோ வெளியிட வைப்பதும், தமிழ்நாடு இதுவரை பார்த்திடாத கேவலம்' என்றும் அவர் விமர்சித்துள்ளார்.
'ஆய்வு செய்தேன் – ஆபிஸரை நியமித்தேன் என்றும் – திமுக திமுக என்றும் - இன்னும் எத்தனை நாள் மக்களை ஏமாற்றுவார் இந்த முதலமைச்சர்?
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தமிழ்நாட்டு மக்கள் சிந்தும் கண்ணீருக்கும் – ரத்தத்துக்கும் இந்த சர்க்கஸ் ஆட்சியாளர்கள் பதில் சொல்லும் நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை' என்றும் அந்த பதிவில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.