சோத்துப்பாறை அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறந்துவிட்ட தவெகவினர் - போலீசுக்கு போன பொதுப் பணித் துறை அதிகாரிகள்
சோத்துப்பாறை அணையைத் திறந்துவிட்ட விவகாரத்தில் தொடர்புள்ள தவெகவினர் மீதும் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தவெக அரசை அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : November 18, 2026 at 8:22 PM IST
தேனி: அரசு அதிகாரிகளுக்கு தெரியாமலே சோத்துப்பாறை அணையில் இருந்து பாசனத்திற்கு தவெகவினர் தண்ணீர் திறந்து வைத்த சம்பவம், தேனி பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்த புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள், சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.
தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் அருகே உள்ள சோத்துப்பாறை அணையை நம்பி கைலாசபட்டி, லட்சுமிபுரம், வடுகப்பட்டி, மேல்மங்கலம், ஜெயமங்கலம், தென்கரை, தாமரைக்குளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் 2,865 ஏக்கர் விளைநிலங்கள் உள்ளன. அத்துடன், பெரியகுளம் நகராட்சிப் பகுதியின் முக்கிய குடிநீர் ஆதாரமாகவும் சோத்துப்பாறை அணை உள்ளது.
நடப்பாண்டில் சோத்துப்பாறை அணையில் இருந்து பாசனத்திற்கு தண்ணீரைத் திறக்க தமிழ்நாடு அரசு இதுவரை எந்தவித உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்படவில்லை. இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேனி வடகிழக்கு மாவட்ட இணைச் செயலாளர் ஷேக் அலி தலைமையில் கட்சி நிர்வாகிகள், புதிய ஆயக்கட்டு பாசனத்திற்கு சோத்துப்பாறை அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறந்து வைத்த நிகழ்வு, விவசாயிகள் மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் மத்தியில் அதிர்ச்சியையும், பெரும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அத்துடன், அணையில் இருந்து தண்ணீரைத் திறந்து வைத்தது தொடர்பான புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.
பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளுக்கு தெரியாமலேயே அணையில் இருந்து பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்ட சம்பவம், தேனி மாவட்டத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதையடுத்து, பெரியகுளம் பொதுப்பணித்துறையினர் செயற்பொறியாளர் உத்தரவின்பேரில், சோத்துப்பாறை அணையின் உதவிச் செயற்பொறியாளர் மனோஜ், பெரியகுளம் தென்கரை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
அந்த புகார் மனுவில், "தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்பாணை இன்றி சோத்துப்பாறை அணையில் இருந்து பாசனத்திற்கு தண்ணீரை திறந்துவிட்ட நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என வலியுறுத்தியுள்ளார்.
அதைத் தொடர்ந்து, சோத்துப்பாறை அணையில் இருந்து பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டது தொடர்பான வீடியோக்களைக் கைப்பற்றி தென்கரை காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், சோத்துப்பாறை அணையைத் திறந்துவிட்ட விவகாரத்தில் தொடர்புள்ள அனைத்து தவெகவினர் மீதும் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தவெக அரசை அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
தவெக அரசுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம்
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் வீடியோவுடன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தேனி மாவட்டம், சோத்துப்பாறை அணையில் இருந்து அதிகாரிகளுக்கே தெரியாமல், தவெக கட்சியினர் தன்னிச்சையாக தண்ணீரை திறந்து விட்டுள்ளதாக செய்திகள் வருகின்றன.
சோத்துப்பாறை அணையில் இருந்து ஆயக்கட்டு புது வாய்க்கால் வழியாக 1,000 ஏக்கர் விவசாய நிலத்திற்கு நீர் திறந்துவிட 90 நாட்களுக்கான நீர் இருப்பு இருக்க வேண்டிய நிலையில், தேவையான நீர் இருப்பு இல்லாததால் அதிகாரிகள் அணை திறக்க அனுமதி வழங்கவில்லை என தெரிகிறது .
தேனி மாவட்டம் சோத்துப்பாறை அணையில் இருந்து அதிகாரிகளுக்கே தெரியாமல், தவெக கட்சியினர் தன்னிச்சையாக தண்ணீரை திறந்து விட்டுள்ளதாக செய்திகள் வருகின்றன. சோத்துப்பாறை அணையில் இருந்து ஆயக்கட்டு புது வாய்க்கால் வழியாக 1000 ஏக்கர் விவசாய நிலத்திற்கு நீர் திறந்துவிட 90 நாட்களுக்கான நீர் இருப்பு இருக்க வேண்டிய நிலையில், தேவையான நீர் இருப்பு இல்லாததால் அதிகாரிகள் அணை திறக்க அனுமதி வழங்கவில்லை என தெரிகிறது . இதனால், தன்னிச்சையாக பெரியகுளம் தவெக MLA சபரி ஐங்கரன் வழிகாட்டுதலில் தேனி வடகிழக்கு தவெக மாவட்ட இணைச் செயலாளர் ஷேக் அலி என்பவர் தலைமையில் தவெக கட்சியினரே அணையில் இருந்து நீரைத் திறந்துவிட்டு, அந்த ரீலை எடிட் செய்து வெளியிட Late ஆகும் என்பதாலோ என்னமோ, Raw footage உடன் சமூக வலைதளங்களில் செய்தி வெளியிட்டு உள்ளனர். கடந்த 6 மாதங்களாக தவெக ஆச்சரியக்குறிகள் செய்யும் கூத்துகளையும் கோமாளித்தனங்களையும் பார்த்து, தமிழக மக்கள் தலையில் அடித்துக் கொண்டே சிரிக்கிறார்கள். திரைப்பட நகைச்சுவை ஒன்றில் நடிகர் செந்தில் “petromax” லைட்டில் உள்ள மேண்டிலை நசுக்கிவிட்டு, “இதுல எப்படி அண்ணே எரியும்?” என்று கேட்பது போல, பல பர்னிச்சர்களை உடைத்து வருகின்றனர் இன்றைய ஆளுங்கட்சியினர். இப்படி Design Design-ஆக பிரச்சினைகளை இழுத்துவிடும் இந்த Parallel Universe ஆச்சரியக்குறிகளிடம் இருந்து மக்களைக் காப்பதா? கலெக்டரைக் காப்பதா? அணையைக் காப்பதா? என்று நம்மை எல்லாம் குழப்ப வைத்தது தான் தவெக அரசின் மாபெரும் “வெற்றி”! ஒரு அணையை திறந்துவிடுவது என்பது சாதாரணமாக கடந்து போகும் விஷயம் அல்ல. அணையில் இருந்து அதிகளவு வரும் நீர் கரையோரம் உள்ள மக்களுக்கும் நிலங்களுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி விடும் என்ற குறைந்தபட்ச அறிவு கூட இல்லாமல், ஆட்சிக்கு வந்துவிட்ட மோகத்தில், ரீல்ஸ் வெறியில் குதியாட்டம் போட்டுக்கொண்டு மக்கள் உயிரோடும் ஜீவாதாரத்தோடும் விளையாடிக் கொண்டிருக்கும் தவெக அரசுக்கும் கட்சியினருக்கும் கடும் கண்டனம். சோத்துப்பாறை அணையை திறந்துவிட்ட விவகாரத்தில் தொடர்புள்ள அனைத்து தவெக-வினர் மீதும் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இந்த ஆச்சரியக்குறி அரசை வலியுறுத்துகிறேன். @AIADMKOfficial— Edappadi K Palaniswami-SayYEStoWomenSafety&AIADMK (@EPSTamilNadu) November 18, 2026
இதனால், தன்னிச்சையாக பெரியகுளம் தவெக எம்எல்ஏ சபரி ஐங்கரன் வழிகாட்டுதலில் தேனி வடகிழக்கு தவெக மாவட்ட இணைச் செயலாளர் ஷேக் அலி என்பவர் தலைமையில் தவெக கட்சியினரே அணையில் இருந்து நீரைத் திறந்துவிட்டு, அந்த ரீலை எடிட் செய்து வெளியிட Late ஆகும் என்பதாலோ என்னமோ, Raw footage உடன் சமூக வலைதளங்களில் செய்தி வெளியிட்டு உள்ளனர்.
கடந்த 6 மாதங்களாக தவெக ஆச்சரியக்குறிகள் செய்யும் கூத்துகளையும் கோமாளித்தனங்களையும் பார்த்து, தமிழக மக்கள் தலையில் அடித்துக் கொண்டே சிரிக்கிறார்கள். திரைப்பட நகைச்சுவை ஒன்றில் நடிகர் செந்தில் “petromax” லைட்டில் உள்ள மேண்டிலை நசுக்கிவிட்டு,“இதுல எப்படி அண்ணே எரியும்?” என்று கேட்பது போல, பல பர்னிச்சர்களை உடைத்து வருகின்றனர் இன்றைய ஆளுங்கட்சியினர்.
இப்படி Design Design-ஆக பிரச்சினைகளை இழுத்துவிடும் இந்த Parallel Universe ஆச்சரியக்குறிகளிடம் இருந்து மக்களைக் காப்பதா? கலெக்டரைக் காப்பதா? அணையைக் காப்பதா? என்று நம்மை எல்லாம் குழப்ப வைத்தது தான் தவெக அரசின் மாபெரும் “வெற்றி”! ஒரு அணையை திறந்துவிடுவது என்பது சாதாரணமாக கடந்து போகும் விஷயம் அல்ல. அணையில் இருந்து அதிகளவு வரும் நீர் கரையோரம் உள்ள மக்களுக்கும், நிலங்களுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்திவிடும் என்ற குறைந்தபட்ச அறிவு கூட இல்லாமல், ஆட்சிக்கு வந்துவிட்ட மோகத்தில், ரீல்ஸ் வெறியில் குதியாட்டம் போட்டுக்கொண்டு மக்கள் உயிரோடும் ஜீவாதாரத்தோடும் விளையாடிக் கொண்டிருக்கும் தவெக அரசுக்கும், கட்சியினருக்கும் கடும் கண்டனம்.
சோத்துப்பாறை அணையை திறந்துவிட்ட விவகாரத்தில் தொடர்புள்ள அனைத்து தவெகவினர் மீதும் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இந்த ஆச்சரியக்குறி அரசை வலியுறுத்துகிறேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
என்ன ஒரு தைரியம்? எப்படி இந்த துணிச்சல்?
பாஜகவின் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "அதிகாரிகளுக்கு தெரியாமல், அரசிடம் முன் அனுமதி பெறாமல் தேனி மாவட்டத்தின் சோத்துப்பாறை அணை நீரை தவெகவினர் தன்னிச்சையாக திறந்ததாக வெளியாகியுள்ள காணொளியும், எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டும் கடும் அதிர்ச்சியளிக்கின்றன.
என்ன ஒரு தைரியம்? எப்படி இந்த துணிச்சல்? அதிகாரிகளுக்கு தெரியாமல், அரசிடம் முன் அனுமதி பெறாமல் தேனி மாவட்டத்தின் சோத்துப்பாறை அணை நீரை தவெகவினர் தன்னிச்சையாக திறந்ததாக வெளியாகியுள்ள காணொளியும், எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டும் கடும் அதிர்ச்சியளிக்கின்றன. பெரியகுளம் நகராட்சி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பல ஊராட்சிகளின் குடிநீர் தேவையையும், சுமார் 2000 ஏக்கருக்கும் அதிகமான விவசாய நிலங்களுக்கான பாசனத் தேவையையும் பூர்த்தி செய்து கொண்டிருக்கும் சோத்துப்பாறை அணை நீரை திறந்து வைக்கும் அதிகாரம் தமிழக அரசின் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் மற்றும் தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகியோருக்கு மட்டுமே உள்ள நிலையில், எதன் அடிப்படையில் தவெக கட்சியினரால் அணை திறக்கப்பட்டது? அணையின் நீர்வரத்து, நீர் கையிருப்பு, சமூகத்தின் நீர் தேவை ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொள்ளாமல், அரசின் முன் அனுமதி இல்லாமல் தங்கள் இஷ்டத்திற்கு அணை நீரை திறந்து வைக்கும் அதிகாரமும் துணிச்சலும் தவெகவினருக்கு எப்படி வந்தது? அரசு அதிகாரிகளை விட, தவெக கட்சியின் உள்ளூர் நிர்வாகிகள் அதிகாரம் மிக்கவர்களா? தனது கட்சியினரின் ஆணவத்தை திரு. @TVKVijayHQ அவர்கள் இனியும் கண்டுகொள்ளாமல் இருந்தால், அரசு இயந்திரம் முடங்கி விடும்! எனவே, உடனடியாக இச்சம்பவத்தின் உண்மைத் தன்மையை ஆராய்ந்து, உறுதி செய்து, சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது அணை பாதுகாப்பு சட்டம், 2021 கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து முதல்வர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்!— Nainar Nagenthran (@NainarBJP) November 18, 2026
பெரியகுளம் நகராட்சி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பல ஊராட்சிகளின் குடிநீர் தேவையையும், சுமார் 2,000 ஏக்கருக்கும் அதிகமான விவசாய நிலங்களுக்கான பாசனத் தேவையையும் பூர்த்தி செய்துக் கொண்டிருக்கும் சோத்துப்பாறை அணை நீரை திறந்து வைக்கும் அதிகாரம் தமிழ்நாடு அரசின் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் மற்றும் தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகியோருக்கு மட்டுமே உள்ள நிலையில், எதன் அடிப்படையில் தவெக கட்சியினரால் அணை திறக்கப்பட்டது?
அணையின் நீர்வரத்து, நீர் கையிருப்பு, சமூகத்தின் நீர் தேவை ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொள்ளாமல், அரசின் முன் அனுமதி இல்லாமல் தங்கள் இஷ்டத்திற்கு அணை நீரை திறந்து வைக்கும் அதிகாரமும் துணிச்சலும் தவெகவினருக்கு எப்படி வந்தது? அரசு அதிகாரிகளை விட, தவெக கட்சியின் உள்ளூர் நிர்வாகிகள் அதிகாரம் மிக்கவர்களா? தனது கட்சியினரின் ஆணவத்தை முதலமைச்சர் விஜய் இனியும் கண்டுகொள்ளாமல் இருந்தால், அரசு இயந்திரம் முடங்கி விடும்!
எனவே, உடனடியாக இச்சம்பவத்தின் உண்மைத் தன்மையை ஆராய்ந்து, உறுதி செய்து, சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது அணை பாதுகாப்பு சட்டம், 2021 கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து முதலமைச்சர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்!" என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.
தவெகவினரை கைது செய்ய வேண்டும்!
பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் எம்.பி. வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "சோத்துப்பாறை அணையை திறந்து விட்ட தவெகவினரை கைது செய்ய வேண்டும்: அணைகளுக்கும் பாதுகாப்பில்லையா? தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் அருகே உள்ள சோத்துப்பாறை அணைக்குள் சட்டவிரோதமாக நுழைந்த அப்பகுதி தவெக நிர்வாகிகள், அதிகாரிகளுக்கு தெரியாமல் அணையிலிருந்து தண்ணீரைத் திறந்து விட்டு, அதை ரீல்சாக பதிவு செய்து வெளியிட்டுள்ளனர். பாதுகாப்பாக பராமரிக்கப்பட வேண்டிய அணைகளுக்குள் கூட ஆளும்கட்சியினர் சட்டவிரோதமாக நுழைந்த்து இத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடுவது கண்டிக்கத்தக்கது.
அணைகள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. அணைகளில் உள்ள நீர் சூழலுக்கு ஏற்ப பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். அணைகளில் அளவுக்கு அதிகமாக நீர் உள்ள நேரத்தில் அதிலிருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டால், 2015- ஆம் ஆண்டில் செம்பரம்பாக்கம் அணை திறக்கப்பட்டு சென்னையில் வெள்ளம் ஏற்பட்டது போலவும், 2025- ஆம் ஆண்டில் சாத்தனூர் அணை திறக்கப்பட்டு விழுப்புரம், கடலூர் மாவட்டங்களில் வெள்ளம் ஏற்பட்டது போலவும் விபரீதங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
சோத்துப்பாறை அணையை திறந்து விட்ட தவெகவினரை கைது செய்ய வேண்டும்: அணைகளுக்கும் பாதுகாப்பில்லையா? தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் அருகே உள்ள சோத்துப்பாறை அணைக்குள் சட்டவிரோதமாக நுழைந்த அப்பகுதி தவெக நிர்வாகிகள், அதிகாரிகளுக்கு தெரியாமல் அணையிலிருந்து தண்ணீரைத் திறந்து விட்டு, அதை ரீல்சாக பதிவு செய்து வெளியிட்டுள்ளனர். பாதுகாப்பாக பராமரிக்கப்பட வேண்டிய அணைகளுக்குள் கூட ஆளும்கட்சியினர் சட்டவிரோதமாக நுழைந்த்து இத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடுவது கண்டிக்கத்தக்கது. அணைகள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. அணைகளில் உள்ள நீர் சூழலுக்கு ஏற்ப பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். அணைகளில் அளவுக்கு அதிகமாக நீர் உள்ள நேரத்தில் அதிலிருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டால், 2015-ஆம் ஆண்டில் செம்பரம்பாக்கம் அணை திறக்கப்பட்டு சென்னையில் வெள்ளம் ஏற்பட்டது போலவும், 2025-ஆம் ஆண்டில் சாத்தனூர் அணை திறக்கப்பட்டு விழுப்புரம், கடலூர் மாவட்டங்களில் வெள்ளம் ஏற்பட்டது போலவும் விபரீதங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இது குறித்த எந்த கவலையும், அக்கறையும் இல்லாமல் அணையை தவெகவினர் எவ்வாறு திறந்தனர்; அவர்கள் அணையைத் திறக்கும் வரை அதிகாரிகள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள்? என்பன உள்ளிட்ட வினாக்கள் எழுகின்றன. இவற்றுக்கு தமிழக அரசு விடையளிக்க வேண்டும். காவல் நிலையம், மருத்துவமனைகளில் நள்ளிரவில் ஆய்வு, புலியைத் துரத்துதல், அணையைத் திறத்தல் என அமைச்சர்கள் முதல் தொண்டர்கள் வரை தங்களின் விருப்பம் போல செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றனர். தமிழ்நாட்டில் எந்த இடமும் பாதுகாப்பாக இல்லை என்பதையே இது காட்டுகிறது. இத்தகைய விதிமீறல்களுக்காக இதுவரை எவர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படாதது வருத்தமளிக்கிறது. சோத்துப்பாறை அணைக்குள் சட்டவிரோதமாக நுழைந்து தண்ணீரைத் திறந்து விட்ட தவெகவினர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து கைது செய்யப்பட வேண்டும். இனிவரும் காலங்களில் இத்தகைய நிகழ்வுகள் நடப்பதை தமிழக அரசு தடுக்க வேண்டும். @CMOTamilnadu— Dr ANBUMANI RAMADOSS (@draramadoss) November 18, 2026
இதுகுறித்த எந்த கவலையும், அக்கறையும் இல்லாமல் அணையை தவெகவினர் எவ்வாறு திறந்தனர்; அவர்கள் அணையைத் திறக்கும் வரை அதிகாரிகள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள்? என்பன உள்ளிட்ட வினாக்கள் எழுகின்றன. இவற்றுக்கு தமிழ்நாடு அரசு விடையளிக்க வேண்டும்.
காவல் நிலையம், மருத்துவமனைகளில் நள்ளிரவில் ஆய்வு, புலியைத் துரத்துதல், அணையைத் திறத்தல் என அமைச்சர்கள் முதல் தொண்டர்கள் வரை தங்களின் விருப்பம்போல செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றனர். தமிழ்நாட்டில் எந்த இடமும் பாதுகாப்பாக இல்லை என்பதையே இது காட்டுகிறது. இத்தகைய விதிமீறல்களுக்காக இதுவரை எவர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படாதது வருத்தமளிக்கிறது.
சோத்துப்பாறை அணைக்குள் சட்டவிரோதமாக நுழைந்து தண்ணீரைத் திறந்துவிட்ட தவெகவினர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்யப்பட வேண்டும். இனிவரும் காலங்களில் இத்தகைய நிகழ்வுகள் நடப்பதை தமிழ்நாடு அரசு தடுக்க வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.