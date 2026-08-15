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சுதந்திர தின விழாவில் ஒலித்த முதல்வர் விஜய் பட பாடல் - பார்வையாளர்கள் மத்தியில் சலசலப்பு

நாட்டிற்காக தனது உயிரை கொடுத்து போராடி சுதந்திரம் தேடி தந்தவர்களை நினைவு கூறாமல், சுதந்திர தின விழாவில் சினிமா பாடல் ஒலிக்கப்பட்டது தேவையற்றது என்ற பேச்சு எழுந்துள்ளது.

கோவை சுதந்திர தின விழாவில் ஒலித்த சினிமா பாடல்
கோவை சுதந்திர தின விழாவில் ஒலித்த சினிமா பாடல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2026 at 7:04 PM IST

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கோவை: கோவை வ.உ.சி மைதானத்தில் நடைபெற்ற நாட்டின் 80வது சுதந்திர தின விழாவில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் நடிப்பில் வெளியான 'அழகிய தமிழ் மகன்' திரைப்பட பாடல் ஒலிக்கப்பட்டது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாட்டின் 80வது சுதந்திர தின விழா இன்று நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. டெல்லியில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, பிரதமர் மோடி கொடியேற்றி மரியாதை செலுத்தினர். அதே போல, அந்தந்த மாநில முதல்வர்கள், மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்கள் அனைவரும் தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்தினர்.

அதன் ஒரு பகுதியாக கோவை மாவட்டத்தில் வழக்கம் போல வ.உ.சி மைதானத்தில் கோவை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் பவன்குமார் தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்தினார். தொடர்ந்து சமாதானத்தை குறிக்கும் வகையில் வெண்மை நிற புறாக்களை பறக்கவிட்டார். பின்னர் காவல்துறையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை அவர் ஏற்றுக் கொண்டார்.

அதனைத் தொடர்ந்து பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. குறிப்பாக வாகா எல்லையில் நடைபெறும் அணிவகுப்பு போலவே இங்கும் அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதனை தொடர்ந்து பல்வேறு பள்ளி மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. அப்போது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் நடித்த அழகிய தமிழ் மகன் படத்தில் வரும் "எல்லா புகழும் இறைவன் ஒருவனுக்கே" என்ற பாடல் ஒலிக்கப்பட்டதால் அங்கிருந்தவர்கள் மத்தியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.

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நாட்டிற்காக தனது உயிரை கொடுத்து போராடி சுதந்திரம் தேடி தந்தவர்களை நினைவு கூறாமல், சுதந்திர தின விழாவில் சினிமா பாடல் ஒலிக்கப்பட்டது தேவையற்றது என அங்கிருந்தவர்கள் கருத்து தெரிவித்தனர்.

முன்னதாக கோவை மாவட்ட காவல் துறையில் சிறப்பாக பணியாற்றிய 106 பேருக்கும், 74 அரசு துறைகளில் சிறப்பாக பணியாற்றிய 222 பேருக்கும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் பவன்குமார் பதக்கங்களையும், சான்றிதழ்களையும் வழங்கி கௌரவித்தார்.

இந்த முறை கூடுதல் சிறப்பாக, கோவை மாவட்ட சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையினரின் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதில் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகள் குறித்தும், தற்பொழுது உள்ள நவீன வசதிகள் குறித்தும், பெண்களின் பாதுகாப்பு தற்காப்புகள் குறித்தும், செய்முறை விளக்கமாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது.

TAGGED:

சுதந்திர தின விழா
விஜய் பட பாடல்
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