வேலூரில் மது போதையில் தந்தையை கத்தியால் குத்திக் கொன்ற மகன்
வேலைக்கு செல்லாமல் இருப்பது தொடர்பாக தந்தை கேள்வி எழுப்பியதால், மகன் அவரை கடுமையாக கத்தியால் தாக்கியதாக போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : July 29, 2026 at 7:59 PM IST
வேலூர்: மது போதையில் தந்தையை கத்தியால் சரமாரியாக குத்தி கொலை செய்த மகனை போலீசார் கைது செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வேலூர் சலவன் பேட்டை, அம்மணாங்குட்டை ரோடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சந்திரன் (70). தச்சுத் தொழிலாளியான இவருக்கு சக்திவேல் (42) என்ற மகன் உள்ளார். சக்திவேலுக்கு இரண்டு மனைவிகள் இருந்த நிலையில், மது பழக்கத்தால் வேலைக்கு செல்லாமல் இருந்ததுடன், மது அருந்திவிட்டு மனைவிகளை அடித்து துன்புறுத்தி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக இரு மனைவிகளும் அவரை விட்டு பிரிந்து சென்றுள்ளனர்.
இதற்கிடையில், சந்திரனும் அவரது மகன் சக்திவேலும் அடிக்கடி ஒன்றாக அமர்ந்து மது அருந்துவது வழக்கமாக இருந்ததாக தெரிகிறது. இந்த நிலையில், நேற்று நள்ளிரவு சுமார் 12 மணியளவில் இருவரும் வீட்டில் மது அருந்திக் கொண்டிருந்தபோது, மகனிடம் “ஏன் வேலைக்கு செல்லாமல் மது குடித்துவிட்டு ஊதாரியாக சுற்றித் திரிகிறாய்?” என்று சந்திரன் கேட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. பின்னர் அது கைகலப்பாக மாறியதாக கூறப்படுகிறது.
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இதில் ஆத்திரமடைந்த சக்திவேல், வீட்டில் இருந்த கோழி அறுக்கும் கத்தியை எடுத்து வந்து, தனது தந்தையின் கழுத்தின் பின்புறத்தில் பலமுறை வெட்டியதுடன், முதுகுப் பகுதியிலும் கத்தியால் குத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த தாக்குதலில் பலத்த காயமடைந்த சந்திரன், ரத்த வெள்ளத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
சம்பவம் குறித்து அக்கம் பக்கத்தினர் தகவல் அளித்ததையடுத்து, வேலூர் தெற்கு போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று, சந்திரனின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக வேலூர் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இதுகுறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், சக்திவேலை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மது போதையில் ஏற்பட்ட தகராறு தந்தையின் உயிரைப் பறித்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.