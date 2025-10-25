ETV Bharat / state

அண்ணன் - தம்பி சண்டையை விலக்கி விட்ட தாய் வெட்டிக் கொலை! காஞ்சிபுரத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

தாயை அவரது மகனே ஆடு வெட்டும் கத்தியால் வெட்டி கொன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பொன்னேரி கரை காவல் நிலையம்
பொன்னேரி கரை காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 25, 2025 at 8:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

காஞ்சிபுரம்: அண்ணன் - தம்பிக்கு இடையே நடந்த சண்டையை விலக்கி விட்ட தாயை, மகனே ஆடு வெட்டும் கத்தியால் வெட்டிக் கொன்ற சம்பவம் காஞ்சிபுரத்தில் பெரும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் காரை ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட முருகர் கோயில் தெருவில் வசித்து வருபவர் தனலட்சுமி (65). இவருக்கு செல்லப்பன் (50), துரைசாமி (45) என இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். இதில் துரைசாமி, வீட்டின் அருகே கறிக்கடை வைத்து நடத்தி வருகிறார். அண்ணன் - தம்பி இருவரும் பல வருடங்களுக்கு முன்பு, ஒரு புறம்போக்கு நிலத்தில் ஒன்றாக வீடு கட்டியுள்ளனர். பின்னர் இருவருக்கும் இடையே சொத்துத் தகராறு ஏற்படவே, இருவரும் தனித்தனியாகப் பிரிந்து வாழ்ந்து வந்துள்ளனர்.

துரைசாமி, சிமெண்ட் ஷீட்டில் உருவாக்கப்பட்ட சிறிய வீட்டிலும், அதன் அருகில் தாய் தனலட்சுமி தார்ப்பாய் குடிசையிலும் வசித்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில், தாய் தனலட்சுமி மற்றும் துரைசாமி ஆகியோர் அவர்களின் வீட்டுக்கு அருகே இருந்த செல்லப்பன் வீட்டிலிருந்து மின்சாரம் எடுத்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. சில சமயங்களில், மின் இணைப்பை துண்டித்து விட்டு, தாய் மற்றும் தம்பியோடு செல்லப்பன் சண்டையிடுவதையும் வழக்கமாக கொண்டிருந்தார்.

இந்த சூழலில், செல்லப்பன் தான் வளர்க்கும் மாடு போட்ட சாணத்தை, துரைசாமி வசிக்கும் பகுதியில் கொட்டியதாக கூறப்படுகிறது. அதனைக் கண்ட துரைசாமி, செல்லப்பனை கண்டித்துள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த செல்லப்பன், கட்டை உள்ளிட்ட ஆயுதங்களால் தம்பி துரைசாமியைத் தாக்கியுள்ளார். இதை பார்த்த தாய் தனலட்சுமி, இருவரையும் விலக்கிவிட முயன்றுள்ளார்.

அப்போது, ஆத்திரத்தில் வீட்டில் இருந்த ஆடு வெட்ட பயன்படுத்தும் கத்தியை எடுத்து வந்த செல்லப்பன், கண்மூடித்தனமாக தாய் தனலட்சுமியை வெட்டியதாக தெரிகிறது. இதில் பலத்த காயமடைந்த தனலட்சுமியை, அருகில் இருந்தவர்கள் மருத்துவமனையில் கொண்டு சேர்த்தனர். ஆனால், சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார்.

இதையும் படிங்க: கவின் ஆணவ கொலை வழக்கு: சிறையில் உள்ளவர்களுக்கு ஸ்பெஷல் கவனிப்பா?

இச்சம்பவம் குறித்து பொன்னேரி கரை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தாயைக் கொன்ற செல்லப்பனை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

KANCHIPURAM CRIME
தாயை கொன்ற மகன்
SON STABBED MOTHER
சொத்து தகராறு
SON KILLED MOTHER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.