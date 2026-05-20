திருவள்ளூரில் 497 மதிப்பெண்கள் எடுத்து கட்டிட தொழிலாளி மகன் சாதனை; 496 மதிப்பெண்கள் எடுத்த மாணவி

இளைஞர்கள் தற்போது ரீல்ஸ், வீடியோ என சமூக வலைதளங்களில் தேவையற்ற பதிவுகளை பார்த்து தங்கள் நேரத்தை செலவிடுவதால் படிப்பில் கவனம் செலுத்த முடியாத சூழல் ஏற்படுகிறது என்று மாணவி ஹரிணி தெரிவித்தார்.

சாதனை மாணவன் ரோகித் 497/500 (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : May 20, 2026 at 9:29 PM IST

திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் கட்டிடத் தொழிலாளியின் மகன் 497 மதிப்பெண்கள் பெற்று மாவட்டத்தில் முதலிடம் பெற்றுள்ளார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருத்தணி வட்டத்துக்கு உட்பட்ட பள்ளிப்பட்டு ஊராட்சியில் அமைந்துள்ளது அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி. இந்த பள்ளியில் படித்து பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதிய ரோகித் என மாணவன் 497 மதிப்பெண்கள் எடுத்து மாவட்டத்தில் முதலிடம் பிடிதுதள்ளார். இவருடைய தந்தை கோடீஸ்வரன் கட்டிடத் தொழில் செய்து வருகிறார். கோடீஸ்வரன் - குசலகுமாரி தம்பதியின் மகனான ரோகித்திற்கு திருவள்ளூர் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் கற்பகம் சால்வை அணிவித்து, பூங்கொத்து வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்தார். அவருடன் மாவட்ட கல்வி அலுவலர் அமுதா, மாணவருக்கு இனிப்பு வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் தனியார் பள்ளிகள் பல இருந்தாலும் அவற்றை விஞ்சும் அளவுக்கு அரசு பள்ளியின் ஆசிரியர்கள் சாதனை படைத்துள்ளனர். மாணவரின் சாதனை பொதுமக்கள் வெகுவாக பாராட்டுகிறார்கள். தனக்கு கற்பித்த ஆசிரியர்களுக்கும் உதவி புரிந்த பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் கோபால் ரெட்டி தனஞ்செய்டு உதவி தலைமை ஆசிரியர் ஹரி பாபு தேஜ மூர்த்தி ஆகியோருக்கு மாணவர் ரோகித் நன்றி தெரிவித்தார்.

சாதனை மாணவி ஹரிணி 496/500 (ETV Bharat Tamilnadu)

செல்போனை தவிர்த்தால் முதல் மாணவியாக வரலாம்

மாணவர்கள் செல்போனில் சமூக வலைதளங்களில் மூழ்குவதை தவிர்த்தால் அதிக மதிப்பெண் எடுக்கலாம் என்று திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பத்தாம் வகுப்பில் முதல் மதிப்பெண் எடுத்த தனியார் பள்ளி மாணவி ஹரிணி தெரிவித்துள்ளார்.

திருவள்ளூரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் படிக்கும் அந்த மாணவி, பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் 496 மதிப்பெண்கள் எடுத்துள்ளார். ஈடிவி பாரத் தமிழ் ஊடகத்திற்கு மாணவி அளித்த பேட்டியில், பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் முதல் மதிப்பெண் எடுப்பதற்கு தனது பள்ளி ஆசிரியர்களும் பெற்றோரும் உதவியாக இருந்ததாக கூறினார். பள்ளியில் அளிக்கப்பட்ட சிறப்பு பயிற்சி காரணமாகவே அதிக மதிப்பெண்கள் எடுக்க முடிந்தது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

அவர் மேலும் கூறுகையில், "இளைஞர்கள் தற்போது ரீல்ஸ், வீடியோ, இன்ஸ்டாகிராம், facebook, youtube என சமூக வலைதளங்களில் தேவையற்ற பதிவுகளை பார்த்து தங்கள் நேரத்தை செலவிடுகிறார்கள். இதனால் படிப்பில் கவனம் செலுத்த முடியாத சூழல் ஏற்படுகிறது.

இதனை மாணவர்கள் மாற்றிக் கொள்ளவில்லை என்றால் 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கல்வியை விட்டுவிட்டோம் என உணரும் தருணம் ஏற்படும். எனவே சமூக வலைத்தளங்களில் தேவையற்ற பதிவுகளை பார்த்து நேரத்தை வீணாக்காமல் கல்வியில் கவனம் செலுத்தினால் வாழ்க்கையில் உயரலாம். தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்களும் எடுக்கலாம்" என்று கூறி, அடுத்து வரும் மாணவ, மாணவிகளுக்கும் ஹரிணி அறிவுறுத்தினார்.

