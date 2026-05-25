"என் மகன் இறப்பிற்கு நீதி வேண்டும்"; காதல் விவகாரத்தில் கொல்லப்பட்ட இளைஞரின் தாய் ஆட்சியரிடம் கண்ணீர் கோரிக்கை
என் மகன் இறப்பிற்கு நீதி வேண்டும் என தாய் கண்ணீர் மல்க ஆட்சியரை சந்தித்து மனு அளித்துள்ளார்.
Published : May 25, 2026 at 7:52 PM IST
திருநெல்வேலி: காதல் விவகாரத்தில் மகன் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் நீதி கேட்டி போராடி வரும் தாய், உண்மைக் குற்றவாளிகளை கைது செய்யக் கோரி நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கண்ணீர் மல்க மனு அளித்துள்ளார்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் களக்காடு ஒன்றியத்தில் அமைந்துள்ள படலையார் குளம் பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் செல்லதுரை, பேச்சியம்மாள் தம்பதியினர். இவர்களின் இளைய மகன் சுரேஷ் (21). இவரும் அவரின் வீட்டில் அருகே உள்ள தளவாய் என்பவரின் மகளும் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்துள்ளனர்.
சுரேஷின் குடும்பம் ஏழ்மை நிலையில் உள்ள கூலித்தொழிலாளி குடும்பமாகும். அந்த பெண்ணின் குடும்பம் வசதி படைத்தவர்கள் என கூறப்படுகிறது. இவர்கள் இருவரும் காதலித்து வருவது இரு குடும்பத்தினருக்கும் தெரிய வந்தது. இதில் பெண்ணின் தந்தை தளவாய் கோபமடைந்து சுரேஷை அழைத்து தனது மகளுடனான காதலை கைவிடுமாறு அடிக்கடி எச்சரித்து வந்துள்ளார். அவரது எதிர்ப்பிற்கு மத்தியிலும் இருவரும் தொடர்ந்து காதலித்து வந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், கடந்த மே 1-ம் தேதி சுரேஷ் அடித்து கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த சம்பவம் தொடர்பான வழக்கு களக்காடு காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டு, ஒருவரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
இந்நிலையில், தனது மகன் கொலையில் உண்மைக் குற்றவாளியை கைது செய்யாமல், வேறொரு நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக குற்றம்சாட்டிய சுரேஷின் பெற்றோர், உண்மையான குற்றவாளி மற்றும் அவருக்கு உடனிருந்தவர்களை கைது செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
இதுதொடர்பாக மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம், டிஎஸ்பி அலுவலகம் என பல்வேறு இடங்களுக்கு சென்று மனு அளித்து வருகின்றனர். அதன்படி, இன்று (மே 25) நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் சுகுமாரை சந்தித்து கண்ணீர் மல்க மனு அளித்தார்.
இதுகுறித்து சுரேஷ் தயார் பேச்சியம்மாள் கூறுகையில், ”ஒரே சமூகமாக இருந்தபோதிலும் நாங்கள் வசதி இல்லாதவர்கள் என்பதால் என் மகனின் காதலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, என் மகனை கொலையும் செய்து விட்டார்கள். காவல்துறையினர் உண்மையான குற்றவாளிகளை கைது செய்யாமல், வேறொரு நபரை கைது செய்துள்ளனர். மேலும், எங்களிடம் கையெழுத்து பெற்று உடற்கூறு ஆய்வு செய்து சுரேஷின் உடலை அடக்கம் செய்துவிட்டனர். என் மகன் இறப்பிற்கு நீதி வேண்டும்” என கண்ணீர் மல்க கூறியுள்ளார்.