குடும்பத் தகராறில் மாமனாரை அரிவாளால் வெட்டிய மருமகன்: திருவண்ணாமலையில் பயங்கரம்
முருகனுக்கும், பரசுராமனுக்கும் இடையே ஏற்கனவே குடும்பத் தகராறு இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக இருவருக்கும் இடையே அவ்வப்போது மோதல் ஏற்பட்டு வந்ததாகவும் தெரிகிறது.
Published : August 16, 2026 at 3:53 PM IST
திருவண்ணாமலை: குடும்பத் தகராறு காரணமாக மாமனாரை மருமகன் பட்டப்பகலில் பொதுமக்கள் முன்னிலையில் அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஊசாம்பாடி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் முருகன். இவர் அதே பகுதியில் மருந்துக் கடை ஒன்றை நடத்தி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இவருக்கும், அவரது மனைவியின் அப்பாவான பரசுராமனுக்கும் இடையே குடும்பத் தகராறு இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக இருவருக்கும் இடையே அவ்வப்போது மோதல் ஏற்பட்டு வந்ததாகவும் தெரிகிறது.
இந்த நிலையில், இன்று (ஆகஸ்ட் 16) திருவண்ணாமலை – வேலூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஊசாம்பாடி அருகே பரசுராமன் சென்று கொண்டிருந்த போது, அங்கு வந்த முருகனுக்கு, பரசுராமனுக்கும் இடையே மீண்டும் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில், ஆத்திரமடைந்த முருகன் தான் மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாளால் மாமனார் பரசுராமனை பொதுமக்கள் முன்னிலையில் சரமாரியாக வெட்டி தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த தாக்குதலில் பரசுராமனின் தலை, கழுத்து, உடம்பு மற்றும் கை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பலத்த காயமடைந்த நிலையில், அவர் சம்பவ இடத்திலேயே ரத்த வெள்ளத்தில் மூழ்கி கீழே விழுந்துள்ளார். இதை பார்த்து பதறிபோன அப்பகுதி மக்கள், உடனடியாக சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினருக்கும், அவசர உதவி எண்ணான 108-க்கும் தகவல் தெரிவித்தனர்.
|இதையும் படிங்க: சுதந்திர தின விழாவில் த்ரிஷா: இந்த நாடு எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறது? - மார்க்கண்டேயன் கேள்வி
தொடர்ந்து, ஆம்புலன்ஸ் வாயிலாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டு திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அவர் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்கிடையே, மாமனாரை அரிவாளால் வெட்டிவிட்டு அங்கும் இங்குமாக நடமாடிக் கொண்டிருந்த முருகன், சட்டென தனது இருசக்கர வாகனத்தில் ஏறி அங்கிருந்து தப்பிச் செல்ல முயன்றதாக கூறப்படுகிறது.
இதனை கவனித்த அப்பகுதி பொதுமக்கள் அவரை விரட்டிச் சென்று மடக்கிப் பிடித்தனர். பின்னர் அவரை காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர். பட்டப்பகலில் பொதுமக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள பகுதியில் ஒருவர் தனது மாமனாரை அரிவாளால் தாக்கியதுடன், கையில் ஆயுதத்துடன் அங்கும் இங்குமாக சுற்றித் திரிந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அச்சத்தையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த காவல்துறையினர், தற்போது தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.