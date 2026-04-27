தாய்க்கு தாஜ்மஹால் கட்டிய மகன்; திருவாரூருக்கு படையெடுத்து வரும் தமிழக மக்கள்

டெல்லிக்குச் சென்று தாஜ்மஹாலை பார்க்கமுடியாதவர்கள் தென் தமிழகத்தில் வெள்ளை பளிங்கு கற்களால் கட்டப்பட்டிருக்கிற இந்த கட்டடத்தை ஆர்வத்துடன் சென்று பார்வையிடுகின்றனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 27, 2026 at 5:48 PM IST

திருவாரூர்: தாய் மீது கொண்ட பாசத்தால் மகன் கட்டிய தாஜ்மஹாலை பார்க்க பல்வேறு ஊர்களிலிருந்தும் பெருந்திரளான மக்கள் திருவாரூருக்கு வருகை புரிந்த வண்ணம் உள்ளனர்.

திருவாரூர் மாவட்டத்திலுள்ள அம்மையப்பன் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஷேக்தாவுது - ஜெய்லானி பீவி தம்பதியர். இவர்களுக்கு ஒரு மகன் மற்றும் 4 மகள்கள். அனைவருக்கும் திருமணம் முடிந்து சென்னையில் அவரவர் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகின்றனர். தந்தை ஷேக்தாவுது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இயற்கை எய்திய நிலையில் தாயார் ஜெய்லானி பீவி தனி ஆளாக தனது பிள்ளைகளை வளர்த்துள்ளார். இந்நிலையில் கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு அவரும் இயற்கை எய்திவிட்டார்.

இந்நிலையில், தங்களை வளர்த்து ஆளாக்கிய தாயாரின் நினைவாக ஏதாவது செய்யவேண்டும் என்ற எண்ணம் மகன் அமுர்தீனுக்கு (வயது 49) தோன்றியிருக்கிறது. அப்போதுதான் ஏன் காதலியின் நினைவாகத்தான் தாஜ்மஹால் கட்டவேண்டுமா என்ன? தாயின் நினைவாகவும் கட்டலாமே? என்ற எண்ணம் அவர் மனதில் எழுந்திருக்கிறது.

தனது யோசனையை உடனடியாக செயல்படுத்த நினைத்த அமுர்தீன் தனது சொந்த ஊரான அம்மையப்பன் கிராமத்தில் தாயார் நினைவாக ஜும்மா அமைக்கும் பணியைத் தொடங்கினார். அதை தாஜ்மஹால் போன்றே கட்டவேண்டும் என்றும் முடிவு செய்திருக்கிறார். எனவே ஆக்ராவில் அமைந்துள்ள தாஜ்மஹாலின் முகலாய மன்னர் கால கட்டடகலையை இங்கு செயல்படுத்தும் பணிகளில் அமுர்தீன் இறங்கி இருக்கிறார்.

தென்னக தாஜ்மஹாலை கண்டுகளிக்கும் பொதுமக்கள் (ETV Bharat Tamilnadu)

அதற்காக, ராஜஸ்தானில் இருந்து வெள்ளை பளிங்கு கற்களை கொண்டுவந்துள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து, சுமார் ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவில் 8 ஆயிரம் சதுர அடியில் 46 அடி உயரத்தில் மினார் அமைக்கும் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளன. ஒரு வழியாக 2022-ம் ஆண்டு ஜூன் 2ஆம் தேதி 'தென்னகத்தின் தாஜ்மஹாலுக்கு' மிகவும் எளிமையான முறையில் திறப்பு விழா நடத்தப்பட்டுள்ளது.

தென்னகத்தின் தாஜ்மஹால்

திருவாரூரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தாஜ்மஹாலில் ஜெய்லானி பீவிக்கு ஒரு ஜும்மா மசூதியும், அதன் ஒருபுறம் பிரமாண்டமான பள்ளிவாசல் கட்டடமும், மறுபுறம் மாணவர்கள் தங்கி படிக்கும் வகையில் மதர்ஷா கட்டடமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

தென்னகத்தின் தாஜ்மஹால் குறித்து கேள்விபட்ட பலர் அம்மையப்பன் கிராமத்திற்கு வருதை புரிந்து, தமது தாயின் நினைவாக மகன் கட்டியெழுப்பியுள்ள நினைவிடத்தை வியப்புடன் கண்டு ரசித்து செல்கின்றனர். ஆக்ராவிற்கு சென்று தாஜ்மஹாலை பார்க்கமுடியாதவர்கள் தமிழகத்தில் வெள்ளை பளிங்கு கற்களால் கட்டப்பட்டிருக்கும் இந்த அதிசயத்தை ஆர்வத்துடன் கண்டு களிக்கின்றனர்.

தற்போது பள்ளிகளுக்கு கோடை விடுமுறை விடப்பட்டிருப்பதை தொடர்ந்து, தமிழகம் மட்டுமின்றி நாடு முழுவதும் பெருந்திரளான மக்கள் திருவாரூருக்கு வரத் தொடங்கியுள்ளனர். கோடை வெயிலின் தாக்கத்தை தவிர்க்கும் வகையில் தாஜ்மஹாலை காண வருவோருக்கு மோர், சுண்டல், கடலை மிட்டாய் ஆகியவை தாஜ்மஹால் நிர்வாகம் சார்பில் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.

இதேபோல் சாதி, மத பேதமின்றி அனைத்து தரப்பு மக்களும் பார்த்து செல்லவும் இங்கு இலவச அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தனது தாய் மீதான பாசத்தால் அவருக்காக தாஜ்மஹாலை கட்டி எழுப்பிய மகனுக்கு பலதரப்பில் இருந்து பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.

