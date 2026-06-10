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மதுபோதையில் தாயை அடித்துக் கொலை செய்த மகன்; தூத்துக்குடியில் கொடூரம்

ஜமீலா மேரியின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்த காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

ஜமீலா மேரி வசித்து வந்த வீடு
ஜமீலா மேரி வசித்து வந்த வீடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 10, 2026 at 7:29 PM IST

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தூத்துக்குடி: பெற்ற தாயையே மதுபோதையில் மகன் அடித்துக் கொலை செய்த கொடூர சம்பவம் தூத்துக்குடியில் நிகழ்ந்துள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், தாளமுத்து நகரில் உள்ள குமரன் நகர் பகுதியில் ஜமீலா மேரி என்பவர் தனது மகன் இம்மானுவேலுடன் தனியாக வசித்து வந்தார். ஜமீலா மேரியின் கணவர் சுதாகர் கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்பு இறந்துவிட கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு, தாயும் மகனும் இந்த பகுதியில் குடியேறியுள்ளனர்.

இம்மானுவேல் நிரத்த வேலை இல்லாததால் ஊர்சுற்றித் திரிந்து வந்ததுடன், கிடைத்த வேலைகளுக்கும் சென்று வந்துள்ளார். அவருக்கு மதுப்பழக்கம் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் ஜமீலா மேரி ஏற்கெனவே ஒரு விபத்து காரணமாக உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்து வந்துள்ளார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மதுபோதையில் இருந்தஇம்மானுவேல், உடல்நிலை சரியில்லாத தனது தாயை அடித்து துன்புறுத்தியதுடன் அவரை வீட்டைவிட்டு வெளியே தள்ளியுள்ளார். இதைத் தொடர்ந்து அருகில் இருந்தவர்கள் இம்மானுவேலைக் கண்டித்துள்ளனர்.

காவல்துறையினர் விசாரணை
காவல்துறையினர் விசாரணை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில் இன்று (ஜூன் 10) அதிகாலை மதுபோதையில் இருந்த இம்மானுவேல் வீட்டில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த தனது தாயைக் கட்டையால் தாக்கி கொடூரமாகக் கொலை செய்துள்ளார். பின்னர் தமது அண்டை வீட்டில் இருந்து யாருக்கும் தெரியாமல் இருசக்கர வாகனத்தைத் திருடிச் சென்றுள்ளார்.

இந்த சூழலில், இம்மானுவேலின் சகோதரி தனது தாயைச் சந்திப்பதற்காக வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். அப்போது, ஜமீலா மேரி தலையில் பலத்த காயங்களுடன் உயிரிழந்த நிலையில் இருந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். தாயின் உடலைப் பார்த்துக் கதறி அழுதுள்ளார்.அவரது அழுகுரல் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினரும் அங்கு வந்து பார்த்துள்ளனர்.

இந்த கொடூர சம்பவம் குறித்து தாளமுத்து நகர் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது. விரைந்து வந்த காவல்துறையினர், ஜமீலா மேரியின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

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அத்துடன், வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர் தலைமறைவாகியுள்ள இம்மானுவேலை தீவிரமாகத் தேடு வருகின்றனர். சம்பவம் நிகழ்ந்த பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளையும் சேகரித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

தூத்துக்குடியில் மதுபோதையில் தாயை மகன் அடித்துக் கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுபோன்ற குற்ற செயல்கள் தூத்துக்குடியில் அதிகரித்து வருவது பொதுமக்களிடையே அதிர்ச்சியையும், அச்சத்தையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

தாயை அடித்துக் கொலை
THOOTHUKUDI DISTRICT
MURDER
POLICE INVESTIGATION
ALCOHOL INTOXICATION

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