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தந்தையை அடித்துக் கொன்ற மகன்; நெல்லையில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

மகாராஜன் மீது வழக்குப்பதிவுச் செய்த திருநெல்வேலி ஜங்ஷன் காவல்துறையினர், அவரை தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 4, 2026 at 3:50 PM IST

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திருநெல்வேலி: மகனே தந்தையை அடித்துக் கொலை செய்த சம்பவம் திருநெல்வேலியில் நிகழ்ந்துள்ளது.

திருநெல்வேலி ரயில் நிலையம் அருகே மீனாட்சிபுரம் பிள்ளையார் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் மாயாண்டி என்கின்ற மகேஷ் (வயது 43). இவர் பைனான்ஸ் தொழில் செய்து வருகிறார். இவரது மனைவி கல்யாணி. இந்த தம்பதிக்கு மகாராஜன் என்கின்ற மனோ (வயது 18) என்ற மகனும், இரண்டு மகள்களும் உள்ளனர். இதில் மகாராஜன் 9- ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சிப் பெறாததால் ஊர் சுற்றி வந்துள்ளார்.

இந்த நிலையில் தந்தை மாயாண்டியும், மகன் மகாராஜனும் மது அருந்திவிட்டு அடிக்கடி வீட்டில் தகராறில் ஈடுபடுவதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக, நேற்றிரவு (ஜூன் 03) மாயாண்டி வீட்டில் மதுபோதையில் தகராறு செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இன்று அதிகாலை 02.00 மணிக்கு தந்தைக்கும், மகனுக்கும் இடையே வீட்டில் மீண்டும் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.

உயிரிழந்த மாயாண்டி
உயிரிழந்த மாயாண்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில் ஆத்திரமடைந்த மகாராஜன், வீட்டில் இருந்த இரும்புக் கம்பியை எடுத்து தந்தை என்றும் பாராமல் மாயாண்டியை சரமாரியாகத் தாக்கியுள்ளார். இதில் ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்து விழுந்த மாயாண்டி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். பின்னர் மகாராஜன் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுவிட்டார்.

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இதுகுறித்து திருநெல்வேலி ஜங்ஷன் காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது. விரைந்து வந்த காவல்துறையினர், மாயாண்டியின் உடலை மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவம் குறித்து மகாராஜன் மீது வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர், தலைமறைவாக உள்ள அவரை தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.

தனது தந்தையையே மகன் அடித்துக் கொலை செய்த சம்பவம், திருநெல்வேலி மக்கள் மத்தியில் பரபரப்பையும், அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

TIRUNELVELI POLICE INVESTIGATION
FATHER DEATH
GOVERNMENT HOSPITAL
TIRUNELVELI JUNCTION
TIRUNELVELI PEOPLES

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