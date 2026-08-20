வயதான தாயை ஓடும் ரயில் முன்பு தள்ளி கொலை செய்த கொடூர மகன் - சி.சி.டி.வி அடிப்படையில் கைது செய்து நடவடிக்கை
முதலில், மணவூர் ரயில் நிலையத்தின் தண்டவாளம் அருகே உயிரிழந்த ஒருவரின் உடல் இருப்பதாக அரக்கோணம் ரயில்வே காவல்துறைக்கு நேற்று முன்தினம் தகவல் கிடைத்திருந்தது.
Published : August 20, 2026 at 10:26 AM IST
திருவள்ளூர்: தாயை ஓடும் ரயில் முன்பு தள்ளி கொலை செய்த மகனை ரயில்வே காவல்துறையினர் சிசிடிவி அடிப்படையில் அதிரடியாக கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவாலாங்காடு அடுத்த மணவூர் அருகே உள்ள காபுல் கண்டிகை பகுதியை சேர்ந்தவர் பத்மாவதி (வயது 75). இவரது கணவர் சேஷாத்திரி மத்திய அரசு துறையில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற நிலையில், கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்பு உயிரிழந்துள்ளார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, சேஷாத்திரி மத்திய அரசு துறையில் பணியாற்றியதால், மூதாட்டிக்கு குடும்ப ஓய்வூதியமாக மாதந்தோறும் ரூ. 45 ஆயிரம் கிடைத்ததாக கூறப்படுகிறது. ஓய்வூதிய பணத்தை வைத்துக்கொண்டு மூதாட்டி அவரது இரு மகன்களுடன் ஆவடியில் வசித்து வந்துள்ளார்.
வயது முதிர்வின் காரணமாக மூதாட்டி பத்மாவதிக்கு உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டதால், தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வந்ததாக கூறப்படுகிறது. மூதாட்டியின் மகன்களில் ஒருவர் பார்த்தசாரதி. இந்த நிலையில், மகன் பார்த்தசாரதியுடன் மூதாட்டி பத்மாவதி மணவூரில் உள்ள அவர்களது வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார்.
இதற்கிடையில், மணவூர் ரயில் நிலையத்தின் தண்டவாளம் அருகே உயிரிழந்த ஒருவரின் உடல் இருப்பதாக அரக்கோணம் ரயில்வே காவல்துறைக்கு நேற்று முன்தினம் இரவு (ஆகஸ்ட் 18) தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தகவலையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த ரயில்வே காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில், உயிரிழந்தது மூதாட்டி பத்மாவதி என்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து மூதாட்டியின் உடலை கைப்பற்றிய ரயில்வே காவல்துறையினர் பிரேத பரிசோதனைக்காக அரக்கோணம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, ரயில்வே காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட விசாரணையில், மூதாட்டி உயிரிழந்த தண்டவாளம் அருகே வீல் சேர் இருந்துள்ளது.
இதனால் சந்தேகமடைந்த காவல்துறையினர், அப்பகுதியில் இருந்த கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்ததில், ஒருவர் வீல் சேரில் மூதாட்டி பத்மாவதியை அழைத்துச் சென்று சென்னையில் இருந்து ஜோலார்பேட்டை செல்லும் ஜோலாட்பேட்டை விரைவு ரயிலின் முன்பு மூதாட்டியை தள்ளி கொலை செய்தது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து, காவல்துறை நடத்திய விசாரணையில், மூதாட்டியை வீல் சேரில் வைத்து அழைத்து வந்தது அவரது மகன் பார்த்தசாரதி என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், நேற்றிரவு (ஆகஸ்ட் 19) ரயில்வே காவல்துறையினர் பார்த்தசாரதியை கைது செய்து அவரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விசாரணையில் பார்த்தசாரதி, மூதாட்டிக்கு உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு இருந்ததால் அவரை பார்த்துக்கொள்ள முடியவில்லை. அதனால், ஓடும் ரயில் முன்பு தள்ளி கொலை செய்ததாக காவல்துறையினரிடம் தெரிவித்துள்ளார். தாயை ஓடும் ரயில் முன்பு தள்ளி மகன் கொலை செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.