தந்தையை கொலை செய்த ஐடி ஊழியர்; திட்டிக் கொண்டே இருந்ததால் தீர்த்துக் கட்டியதாக வாக்குமூலம்!

நிரோஷன் தாயிடம், ''கீழே கொரியர் வந்துள்ளது. வாங்கி வாருங்கள்'' என்று கூறியுள்ளார். தாயார் வீட்டின் கீழே வந்து பார்த்த போது யாரும் இல்லை. மீண்டும் வீட்டிற்கு சென்ற போது கதவு உள்பக்கம் பூட்டப்பட்டு இருந்தது.

கைது செய்யப்பட்ட நிரோஷன்
கைது செய்யப்பட்ட நிரோஷன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 14, 2025 at 8:15 PM IST

1 Min Read
சென்னை: ஐடி நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் இன்ஜினியர் ஒருவர், தனது தந்தையை கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை குரோம்பேட்டை கணபதிபுரம் முனுசாமி தெருவில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசித்து வந்தவர் சிவலிங்கம் (76). இவர் தனது மனைவியுடன் வசித்து வந்தார். இவரது மகன் நிரோஷன் (41), பொறியியல் பட்டப்படிப்பை முடித்து விட்டு பெங்களூருவில் உள்ள ஐடி நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார். அவருக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை.

அவ்வப்போது விடுமுறையில் வீட்டிற்கு வந்து, மீண்டும் பெங்களூருக்கு செல்வதை நிரோஷன் வழக்கமாக கொண்டிருந்தார். இவருக்கும், தந்தை சிவலிங்கத்திற்கும் கடந்த 8 ஆண்டுகளாக சரியான பேச்சுவார்த்தை இல்லை எனக் கூறப்படுகிறது. இதனிடையே, திருமணம் ஆகாததால் நிரோஷன் கடும் மன உளைச்சலில் இருந்து வந்ததாக தெரிகிறது.

இந்நிலையில், நிரோஷன் இன்று பெங்களூருவில் இருந்து குரோம்பேட்டையில் உள்ள தனது வீட்டிற்கு வந்துள்ளார். காலையில் அவரது தாயிடம், ''கீழே கொரியர் வந்துள்ளது. போய் வாங்கி வாருங்கள்'' என்று கூறியுள்ளார். அவரது தாயாரும் வீட்டின் கீழே சென்றிருக்கிறார். ஆனால், அங்கு யாரும் இல்லை. இதையடுத்து, மீண்டும் வீட்டிற்கு அவர் வந்த போது வீட்டின் கதவு உள்பக்கமாக பூட்டப்பட்டு இருந்தது. நீண்ட நேரம் கதவை தட்டியும் யாரும் திறக்கவில்லை. இதனால் வெளியே அவர் காத்திருந்துள்ளார்.

சிறிது நேரம் கழித்து வீட்டின் கதவை திறந்துள்ளது. உள்ளே சென்று பார்த்த போது, வீட்டின் படுக்கை அறையில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த கணவன் சிவலிங்கம் ரத்த வெள்ளத்தில் இறந்து கிடப்பதை பார்த்து அவர் அதிர்ச்சி அடைந்தார். நிரோஷன் தான் கொலை செய்தது தெரிய வந்தது. இது குறித்து அவர் அளித்த தகவல் அடிப்படையில் சிட்லபாக்கம் போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்தனர்.

பிறகு சிவலிங்கத்தின் சடலத்தை மீட்ட போலீசார், பிரேத பரிசோதனைக்காக தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், வீட்டில் அழுது கொண்டிருந்த நிரோஷனை கைது செய்து காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்தினர்.

இதையும் படிங்க: டாஸ்மாக் வழக்கில் அமலாக்கத்துறை விசாரணைக்கு விதிக்கப்பட்ட தடை நீட்டிப்பு - உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு!

விசாரணையில், 'சிறு வயது முதல் தந்தை சிவலிங்கம் தனனை திட்டிக் கொண்டிருந்ததால் அவர் மீது தனக்கு எப்போதும் கோபம் இருந்து வந்ததாகவும், இதனால் கொலை செய்துவிட்டதாகவும் நிரோஷன் வாக்குமூலம் அளித்ததாக போலீஸ் தரப்பில் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, நிரோஷன் மீது கொலை வழக்கை பதிவு செய்த போலீசார், அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

