விஜய் ஆட்சியை விமர்சிக்காமல் சிலருக்கு உணவே இறங்கவில்லை - வைகோ
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் மற்றும் மதிமுக ஆகிய கட்சிகள் மட்டுமே விஜய் ஆட்சியை விமர்சிக்காதவைகளாக உள்ளன என வைகோ குறிப்பிட்டார்.
Published : November 10, 2026 at 6:42 PM IST
சென்னை: விஜய் ஆட்சியை விமர்சிக்காமல் சிலருக்கு உணவே இறங்கவில்லை என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள தேவநேயப் பாவாணர் அரங்கில் நடைபெற்ற அவரது அரசியல் பணத்தை குறிக்கும் ‘கடந்து வந்த 34 ஆண்டுகள்’ என்ற தலைப்பிலான பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார்.
தனது அரசியல் பயணம், கடந்த கால ஆட்சிகளின் செயல்பாடுகள் மற்றும் தற்போதைய அரசியல் சூழல் குறித்து விரிவாகப் பேசினார். தனது அரசியல் வாழ்க்கையில் சந்தித்த கைது நடவடிக்கைகள் மற்றும் போராட்டங்களை நினைவுகூர்ந்தார்.
பொடா கைது தொடர்பாக பேசிய வைகோ, " 2002-ஆம் ஆண்டு ஜூலை 12-ஆம் தேதி முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தலைமையிலான ஆட்சியில், பொடா சட்டத்தின் கீழ் என்னை கைது செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. சென்னை விமான நிலையத்தில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டு மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டேன். அமெரிக்காவின் சிகாகோவில் இருந்து 17 மணி நேரம் பயணம் செய்து வந்த என்னை, ஓய்வு கூட எடுக்க அனுமதிக்காமல் கைது செய்தனர்.
அண்ணாவின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தீவுத்திடல் நோக்கி பேரணி நடத்தத் திட்டமிட்ட போது, சென்னைக்குள் என்னை அனுமதிக்கக் கூடாது என ஜெயலலிதா காவல் துறைக்கு உத்தரவிட்டார். பல்வேறு தடைகளையும் மீறி தீவுத்திடலைச் சென்றடைந்தோம்.
ஆட்சிகளின் குற்றச் சம்பவங்கள் குறித்த புள்ளிவிவரங்கள்
1991 ஆம் ஆண்டு முதல் பல்வேறு முதலமைச்சர்களின் ஆட்சிக் காலங்களில் நடைபெற்ற குற்றச் சம்பவங்கள் தொடர்பான புள்ளிவிவரங்களைத் தொகுத்துள்ளேன். ஒவ்வொரு ஆட்சிக் காலத்திலும் நடைபெற்ற குற்றச் சம்பவங்களைத் தனித்தனியாகப் பட்டியலிட்டுள்ளேன்.
"தவெக அரசை விமர்சிக்காமல் சிலருக்கு உணவே இறங்காது"
தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான ஆட்சியில் தினந்தோறும் பல்வேறு பிரச்சனைகள் நடைபெறுவதாக பலரும் கூறி வருகிறார்கள். விஜய் ஆட்சியை விமர்சிக்காமல் சிலருக்கு உணவே இறங்காது. இந்த ஆட்சியை 'சர்க்கஸ் கூடார ஆட்சி', 'கோமாளி ஆட்சி' என முன்னாள் துணை முதலமைச்சர் விமர்சித்து வருகிறார்.
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் மற்றும் மதிமுக ஆகிய கட்சிகள் மட்டுமே விஜய் ஆட்சியை விமர்சிக்காத கட்சிகளாக உள்ளன.
"திமுக ஆட்சியில் அனைத்துத் துறைகளிலும் ஊழல்"
கடந்த ஆட்சியில் அனைத்துத் துறைகளிலும் மலை முழுங்கி மகாதேவன் அளவுக்கு ஊழல் நடைபெற்றுள்ளது. ஒவ்வொரு ஊழலும் படிப்படியாக வெளிவரும். பெரியார் அறிவுலகம் நூலகத்திலும் ஊழல் நடைபெற்றுள்ளது. ஒவ்வொரு புத்தகத்திற்கும் ரூ.2,000 என விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
"ராஜபக்சவை அழைத்ததால் கூட்டணியை முறித்தேன்"
பிரதமர் மோடியின் பதவியேற்பு விழாவுக்கு இலங்கை முன்னாள் அதிபர் ராஜபக்ச அழைக்கப்பட்டதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தேன். ராஜபக்சவுக்கு விடுக்கப்பட்ட அழைப்பை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினேன். அந்த அழைப்பைக் காரணமாகக் கொண்டு கூட்டணியையே முறித்துக் கொண்டு வெளியேறினேன்.
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அமைச்சர் பதவி உள்ளிட்ட வாய்ப்புகள் வழங்குவதாகக் கூறப்பட்ட போதும், நான் அதனை ஏற்கவில்லை. தனது அரசியல் வாழ்க்கையில் ஒரு பைசா கூட சம்பாதித்ததில்லை. ஸ்டெர்லைட் ஆலை விவகாரத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலை நிர்வாகத்தின் ஆதரவாளராக செயல்பட்டார்.
நிரந்தரமாக மூடப்பட்ட ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மீண்டும் 'கிரீன் காப்பர்' என்ற பெயரில் தொடங்குவதற்கு அதன் உரிமையாளர் அனில் அகர்வால் உரிமம் கோரி விண்ணப்பித்துள்ளதாக எனக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய்யைச் சந்தித்து, ஆலை மீண்டும் செயல்பட அனுமதி வழங்கக் கூடாது என்று வலியுறுத்தினேன்" என்றார்.
ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிரான போராட்டத்தின் போது 13 பேர் காவல்துறையினரின் துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்த சம்பவத்தைக் குறிப்பிட்ட வைகோ, அப்போது ஆட்சியில் இருந்த எடப்பாடி பழனிசாமி அரசின் செயல்பாடுகளை கடுமையாக விமர்சித்தார். மேலும், சாத்தான்குளத்தில் தந்தை ஜெயராஜ், மகன் பென்னிக்ஸ் ஆகியோர் காவல் நிலையத்தில் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தையும் சுட்டிக்காட்டினார்.
கொலை வழக்குகளில் காவல்துறை நடவடிக்கை குறித்து கேள்வி
முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேருவின் சகோதரர் ராமஜெயம் கொலை வழக்கில் இதுவரை எந்தத் துப்பும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்று விமர்சித்த வைகோ, 2024 ஆம் ஆண்டு ஆட்சிக் காலத்தில் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தையும் மேற்கோள்காட்டி பேசினார்.
ஒரு மரியாதைக்குரிய அரசியல் தலைவரான ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், இரண்டு வாரங்களுக்குள் குற்றவாளிகளைக் கைது செய்து இருக்க வேண்டாமா? எனவும் கேள்வி எழுப்பினார்.
இவ்வாறு தனது 34 ஆண்டுகால அரசியல் பயணத்தில் நடைபெற்ற முக்கிய நிகழ்வுகள், பல்வேறு ஆட்சிகளின் செயல்பாடுகள், ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள், ஸ்டெர்லைட் விவகாரம் மற்றும் தற்போதைய அரசியல் சூழல் குறித்து மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ பத்திரிகையாளர்களிடம் விரிவாகப் பேசினார்.