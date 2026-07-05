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சோஃபா வந்தவுடன் சிலர் நம்மை விட்டுச் சென்று விட்டனர்; இது அரசியல் பேரிடர் காலம் - உதயநிதி ஸ்டாலின்

இந்த நிகழ்ச்சியில் உதயநிதி ஸ்டாலினும், சீமானும் அருகருகே இருக்கையில் அமர்ந்து பரஸ்பரம் நலம் விசாரித்தனர்.

திமுக நிர்வாகி இல்லத் திருமண விழாவில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு
திமுக நிர்வாகி இல்லத் திருமண விழாவில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 5, 2026 at 7:35 PM IST

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சென்னை: சிலர் சோஃபா வந்தவுடன் நம்மை விட்டுச் சென்று விட்டனர் என சட்டப் பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை திருவேற்காட்டில் திமுக தலைமை நிலையச் செயலாளர் துறைமுகம் கே.காஜாவில் இல்லத் திருமண விழா நடைபெற்றது. இதில் சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினார்.

அருகருகே அமர்ந்திருந்த சீமான், உதயநிதி

விழாவில், நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினார். உதயநிதி ஸ்டாலினும், சீமானும் அருகருகே இருக்கையில் அமர்ந்து பரஸ்பரம் நலம் விசாரித்தனர்.

நிகழ்ச்சியில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசுகையில், "இந்த திருமண விழாவில், ஒரு விருந்தினராக மட்டுமன்றி துறைமுகம் காஜாவின் குடும்பத்தில் ஒருவனாக, நான் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதில் மிகுந்த பெருமை அடைகிறேன்.

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இன்று மணமகளாக இருக்கும் தங்கை சமீனா சப்ரியத்தின் தாயார் ஜமீல் பாத்திமாவின் திருமணத்தை, முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி 2000-ஆம் ஆண்டில் தலைமையேற்று நடத்தி வைத்தார்கள்.

திமுக நிர்வாகி இல்லத் திருமண விழாவில் உதயநிதி ஸ்டாலின், சீமான் பங்கேற்பு
திமுக நிர்வாகி இல்லத் திருமண விழாவில் உதயநிதி ஸ்டாலின், சீமான் பங்கேற்பு (ETV Bharat Tamilnadu)

1989-இல் துறைமுகம் தொகுதியில் கருணாநிதி போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்டது துறைமுகம் காஜாதான். தேர்தல் முடிவு வெளியான பிறகு, தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற கருணாநிதிக்கு மாலை அணிவித்து வாழ்த்து தெரிவித்த காஜா, பின்னர் திமுகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார்.

அன்று தொடங்கி இன்று வரை 37 திமுகவில் தன்னை இணைத்துக்கொண்டு, கழகத்தின் உண்மையான உடன்பிறப்பாக துறைமுகம் காஜா சிறப்பாக பணியைச் செய்து கொண்டிருக்கிறார்.

இந்த விழாவில் இஸ்லாமிய பெருமக்கள் பலர் கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். நாட்டில் என்ன நடக்கிறது என்பதை நீங்கள் அனைவரும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். என்ன நடந்தாலும் இன்று சிலர் சோஃபா வந்த உடனே நம்மை விட்டு விட்டுச் சென்றிருக்கிறார்கள்.

ஆனால், நீங்கள் அனைவரும் என்றைக்கும் கழகத்துடன் இருப்போம் என்று உறுதியோடு வந்திருக்கிறீர்கள். இந்த உறவை யார் நினைத்தாலும் பிரிக்க முடியாது. யார் என்ன சொன்னாலும், எந்த அவதூறுகளை பரப்பினாலும், சிறுபான்மை மக்களுக்கும், இஸ்லாமியர்களுக்கும் திமுக என்றும் ஒரு காவல் அரணாக நிச்சயம் இருக்கும்.

திமுக நிர்வாகி இல்லத் திருமண விழாவில் உதயநிதி ஸ்டாலின், சீமான் பங்கேற்பு
திமுக நிர்வாகி இல்லத் திருமண விழாவில் உதயநிதி ஸ்டாலின், சீமான் பங்கேற்பு (ETV Bharat Tamilnadu)
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இப்பொழுது தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் பேரிடர் காலத்திலும், நம் தமிழ்நாட்டை திமுகவும், தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினும் உங்களுக்காக நின்று காப்பார்கள். தமிழ்நாட்டை மீட்போம்" என்று கூறினார்.

அன்புத் தம்பி உதயநிதி..

முன்னதாக, என் அன்புத் தம்பி எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் என்று கூறி உரையைத் தொடங்கிய நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், "நான் இங்கு வந்தவுடன் என்னைக் கட்டி அணைத்து, என் அண்ணன் மகளை நீங்கள் ஏன் அழைத்து வரவில்லை என்று அன்புடன் கூறினார். அந்த அளவுக்கு பாசமும் அன்பும் நிறைந்த குடும்பம் இது.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறியபடி, பெற்றோரின் மிகப் பெரிய கடமை தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்லொழுக்கத்தையும் வழங்குவதாகும். அந்தப் பொறுப்பை சிறப்பாக நிறைவேற்றும் பெற்றோர்களாக மணமக்கள் திகழ வேண்டும்.

நம் மறைமொழி கூறுவதுபோல், அன்பும் பண்பும் நிறைந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து, அனைவரும் போற்றும் தம்பதிகளாக விளங்க வேண்டும். வருங்காலத் தலைமுறையினர், இவர்களைப் போல இணைந்து வாழ வேண்டும் என்று எடுத்துக்காட்டாகச் சொல்லும் வகையில் உங்கள் இல்லற வாழ்க்கை அமைய வேண்டும்" என்று கூறினார்.

TAGGED:

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உதயநிதி ஸ்டாலின்
POLITICAL DISASTER TIME

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