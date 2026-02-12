'அவர் அப்படிப்பட்டவர் அல்ல' - பட்டிமன்ற பேச்சாளர் ராஜாவுக்கு ஆதரவாக வீடியோ வெளியிட்ட சாலமன் பாப்பையா
சாதி, சமூகம் குறித்து யோசிக்கும் அளவுக்கு சின்ன புத்தி தனக்கு இல்லை என பட்டிமன்ற பேச்சாளர் ராஜா விளக்கமளித்திருந்தார்.
Published : February 12, 2026 at 1:46 PM IST
மதுரை: அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பட்டிமன்ற பேச்சாளர் ராஜா சாதி தொடர்பாக பேசியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்த நிலையில், 'அவர் அப்படிப்பட்டவவர் இல்லை' என சாலமன் பாப்பையா தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் பட்டிமன்ற பேச்சாளர்களில் மிக பிரபலமானவர் ராஜா. இவருக்கென்றே பட்டிமன்றங்களை பார்க்க உலகம் முழுவதும் தனி ரசிகர் கூட்டமும் இருக்கிறது. இந்நிலையில், கடந்த பிப்ரவரி 3 ஆம் தேதி அமெரிக்க தமிழ் சங்கத்தின் அழைப்பின்பேரில் ராஜா அட்லாண்டா சென்றிருந்தார். அங்கு அட்லாண்டா தமிழ் சங்கத்தின் சார்பாக அவருக்கும், சக பெண் பேச்சாளர் ஒருவருக்கும் விருந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
சாதியை கேட்டதாக புகார்
அப்போது அவருக்கும், உணவு கொடுத்தவர்களுக்கும் இடையே நடைபெற்ற கலந்துரையாடலில், ராஜா சாதி குறித்து அவர்களிடம் கேட்டதாகவும், இதனால் அவர்கள் வருந்தியதாகவும் சமூக வலைதளங்களில் தொடர்ந்து கருத்துக்கள் வெளியாகி வந்தன. இந்த விவகாரம் சர்ச்சையான நிலையில், இது தொடர்பாக பட்டிமன்ற பேச்சாளர் ராஜா நேற்று வீடியோ வெளியிட்டு விளக்கம் அளித்திருந்தார்.
அந்த வீடியோவில், "அமெரிக்காவில் அட்லாண்டா மாகாணத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சியாக சென்றிருந்தோம். வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் போது அங்குள்ள தமிழ் சொந்தங்கள் அவர்களின் வீடுகளில் இருந்து உணவு கொண்டு வந்து சாப்பாடு போடுவார்கள். சில நேரங்களில் அந்த சாப்பாடு நமது ஊரின் உணவை விட சுவையாக இருக்கும். அப்போது ஒருவரை பார்த்து இது செட்டிநாடு உணவா? என்று கேட்ட நினைவு உள்ளது. ஆனால், அவரின் சாதி குறித்து நான் கேட்டதாக சில செய்திகள் சமூக வலைதளங்களில் வருகிறது. அவரின் சாதி, சமூகம் குறித்து யோசிக்கும் அளவுக்கு சின்ன புத்தி எனக்கு இல்லை.
தமிழன் சாதி என்ற ஒன்றை தான் நான் பெருமையாக கருதுகிறேன். வேறு சாதி எதுவும் இல்லை. கடந்த 3 ஆம் தேதி நடைபெற்ற இந்த சம்பவம், ஒரு வாரம் கழித்து தற்போது வலைதளங்களில் பரப்பப்படுகிறது. தேடி வந்து உணவு தரும் அவர்களின் அன்புக்கு நிகர், அது மட்டும் தான். அவர்களிடம் நான் சாதியை பற்றி விசாரிப்பேனா? மிகவும் மன வலியுடன் பேசுகிறேன். எந்த காலத்திலும் நான் எப்படி இருந்ததில்லை. அப்படி இருக்கப் போவதுமில்லை. தயது செய்து இந்த அவதூறு கருத்துக்களை புறந்தள்ளுங்கள். இது என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள்" என தெரிவித்துள்ளார்.
சாலமன் பாப்பையா ஆதரவு
இந்த நிலையில், அவருக்கு ஆதரவாக பட்டிமன்ற நடுவரும் தமிழறிஞருமான சாலமன் பாப்பையா வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "என்னுடைய பண்ணையில் வளர்ந்தவர் ராஜா. அவரது மனதில் சாதிய எண்ணம் எப்போதும் இருந்ததில்லை. அவர் அப்படிப்பட்டவரும் அல்ல. யாரோ ஒரு தாய் அறிந்தோ, அறியாமலோ அவரைப் பற்றி ஒரு தவறான கணிப்பிலே அந்த செய்தியை வெளியிட்டுள்ளார். அவர்களுக்கு ஒன்றை சொல்லிக் கொள்கிறேன். ராஜா என்னுடைய பண்ணையில் 45 ஆண்டுகளுக்கு மேல் இருக்கிறார். அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பது எனக்கு நன்றாகவே தெரியும். என்னுடைய பிள்ளை அவர்.
சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா என்ற பாரதியின் பாடல் வரியை அவருடைய சிந்தைகளில் ஏற்றிக் கொண்டவர் அவர். அவருக்கு இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் கிஞ்சிற்றும் இருக்காது என்று சத்தியம் செய்து நான் சொல்வேன். அப்படிப்பட்ட மனிதரை ஏதோ ஒரு தவறான கணிப்பிலே ஏன் கணித்தார்கள் என்று தெரியவில்லை.
நான் அங்கு இல்லை. நான் இல்லாதபோது நான் எதையும் உறுதிப்படுத்த முடியாது. ஆனால் அவருடைய மனதில் சாதிய உணர்வோ, அதைப் பற்றிய சிந்தனையோ கிஞ்சிற்றும் இல்லை என்பதை நான் சத்தியம் செய்து சொல்வேன். அவரைப் பற்றி இப்படி சொல்வது உள்ளபடியே எனக்கு மிகப் பெரிய வருத்தம். என்னுடைய பண்ணையில் யாருமே அப்படி இல்லை, அப்படி வளர்ந்தவர்கள் நாங்கள் இல்லை. ஒரு தவறான கருத்துக்கு இத்தனை ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடப்பதை பார்க்கும் போது நட்பை விட பகைமை மேலோங்கி இருப்பதை காண்கிறேன்.
இது தமிழர்களுக்கு நல்லதல்ல, தமிழ் வளர்ச்சிக்கு நல்லதல்ல. அதனால் மிக பணிவாக உங்களிடம் கேட்கிறேன். எதுவாக இருந்தாலும் அவரிடம் நேரே கேட்டிருக்கலாம். அவரை திருத்தி இருக்கலாம், அந்த தாய் திருத்துவதற்கு பதிலாக இந்த பதிவை செய்து பகைமையை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். அவர்களிடத்தில் என்னுடைய வருத்தத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ராஜா அப்படிப்பட்டவர் அல்ல, என்பதை மீண்டும் நான் உறுதிப்படுத்துகிறேன்" என தெரிவித்துள்ளார்.