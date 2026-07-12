மும்மொழிக் கொள்கையை ஏற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை - சாலமன் பாப்பையா
புத்தகங்கள் மாணவர்களின் முன்னேற்றத்திற்கு முக்கிய பங்காற்றுவதாக சாலமன் பாப்பையா தெரிவித்தார்.
Published : July 12, 2026 at 5:58 PM IST
மதுரை: மும்மொழிக் கொள்கையை ஏற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என பட்டிமன்ற நடுவர் சாலமன் பாப்பையா தெரிவித்துள்ளார்.
மதுரை தனக்கன்குளம் பகுதியில் நகைச்சுவை நடிகர் மதுரை முத்து, தனக்குச் சொந்தமான இடத்தில் நூலகம் ஒன்றை அமைத்துள்ளார். அந்த நூலகத்தின் திறப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது. அதில், பட்டிமன்ற நடுவர் சாலமன் பாப்பையா சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு நூலகத்தை திறந்து வைத்தார். நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து, ஏளிய, எளிய குடும்பங்களை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு புத்தகங்கள், புத்தாடைகள், மரக்கன்றுகள் உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகளை அவர் வழங்கினார்.
திறப்பு விழா நிகழ்ச்சிக்குப் பின் செய்தியாளர்களிடம் சாலமன் பாப்பையா பேசுகையில், "வாசிப்பு பழக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் நூலகங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. புத்தகங்கள் மாணவர்களின் முன்னேற்றத்திற்கு முக்கிய பங்காற்றுகின்றன" என்று தெரிவித்தார்.
மாணவர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான துறையில் புத்தகங்களை தேடிப் படித்து முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
இன்றைய இளைஞர்களுக்கு அறிவுத் திறன் அதிகரித்துள்ளதாக கூறிய அவர், படைப்பாற்றல் சிறப்பாக இருப்பதாகவும் பாராட்டினார். ஆனால், சமூகப் பொறுப்புணர்வு மற்றும் சமூக இயக்கங்களில் இன்றைய இளைஞர்கள் சரியாக இருக்கிறார்களா என்று தெரியவில்லை என்றும் அவர் கூறினார்.
தேசிய கல்விக் கொள்கையில் இடம்பெற்றுள்ள மும்மொழிக் கொள்கையை நான் ஏற்கமாட்டேன், இரண்டு மொழிகளே போதுமானவை என்றும், தேவையான நேரத்தில் மற்றொரு மொழியை கற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் கூறினார்.
மேலும், மும்மொழிக் கொள்கை எதிர் காலத்தில் வேறு ஒரு மொழியை திணிப்பதற்கான வழியாக அமையக்கூடும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
தற்போதைய முதலமைச்சர் செயல்பாடு எப்படி உள்ளது? என்ற கேள்விக்கு, "காலம் போகட்டும் பார்ப்போம்; இதுவரை நன்றாக இல்லை; இதற்குப் பின்பு நன்றாக இருக்கலாம்" என்று அவர் பதில் அளித்தார்.
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குடும்பங்களில் பணத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் நிலை உருவாகி, பாசமும் உறவுகளும் குறைந்து வருவதாகவும் அவர் கவலை தெரிவித்தார். நாட்டுப்பற்று வளர வேண்டும் என்றும், எந்தக் கட்சியில் இருந்தாலும் நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்காக செயல்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
சமுதாயத்தில் பணத்தின் ஆதிக்கமும், அனைத்து நிலைகளிலும் லஞ்சம் அதிகரித்திருப்பதும் ஒழுக்கம் மற்றும் பண்பாட்டு மதிப்புகள் குறைவதற்கு காரணமாக இருப்பதாகவும் சாலமன் பாப்பையா தெரிவித்தார்.