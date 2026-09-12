அரசு மரியாதையுடன் சாலமன் பாப்பையாவின் உடல் தகனம்
மதுரையில் பிறந்து, மதுரையிலேயே தனது வாழ்நாளின் பெரும்பகுதியை தமிழ்ப்பணிக்காக அர்ப்பணித்த சாலமன் பாப்பையா, இன்று அதே மதுரை மண்ணில் அரசு மரியாதையுடன் தகனம் செய்யப்பட்டார்.
Published : September 12, 2026 at 6:51 PM IST
மதுரை: மறைந்த தமிழறிஞரும், பட்டிமன்ற நடுவருமான சாலமன் பாப்பையாவின் உடல் அரசு மரியாதையோடு இன்று தகனம் செய்யப்பட்டது.
பட்டிமன்ற உலகின் முன்னோடியும், சிறந்த தமிழறிஞருமான சாலமன் பாப்பையா உடல்நலக்குறைவு காரணமாக நேற்று காலமானார். அவரது மறைவு தமிழ் இலக்கியம், பட்டிமன்றம், ஊடகம் மற்றும் பொதுவாழ்வில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியது.
மறைந்த சாலமன் பாப்பையாவின் உடல் மதுரை ஞானஒளிவுபுரத்தில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் பொதுமக்கள் மற்றும் தமிழ் ஆர்வலர்கள் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டிருந்தது. அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள், அமைச்சர்கள், திரையுலகினர், தமிழ் அறிஞர்கள், எழுத்தாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் என அனைவரும் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினர்.
சாலமன் பாப்பையாவின் உடல் நல்லடக்கம்
இந்நிலையில், இன்று காலை சுமார் 10 மணியளவில் அவரது இறுதி ஊர்வலம் தொடங்கியது. பின்னர் தத்தனேரி மின் மயானத்திற்கு உடல் கொண்டு செல்லப்பட்டு, அங்கு தமிழக அரசின் சார்பில் அரசு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. அப்போது, மதுரை ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார்.
தொடர்ந்து, அமைச்சர்கள் நிர்மல் குமார், விஸ்வநாதன் உள்ளிட்டோரும் இறுதி அஞ்சலி செலுத்தினர். பின்னர், அரசு மரியாதையுடன் சாலமன் பாப்பையாவின் உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது.
இறுதி நேரத்தில் அரசு மரியாதை அறிவிப்பு
சாலமன் பாப்பையா உடலுக்கு அரசு மரியாதை வழங்கப்படுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்திருந்த நிலையில், தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கியத்திற்கு சாலமன் பாப்பையா ஆற்றிய பங்களிப்பை கருத்தில் கொண்டு, அவரது இறுதி நிகழ்வில் அரசு மரியாதை செலுத்தப்படும் என தமிழக அரசு இன்று அறிவித்தது. அதன்படி அவரது உடலுக்கு அரசு மரியாதை அளிக்கப்பட்டது.
யார் இந்த சாலமன் பாப்பையா?
மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் அருகே சாத்தங்குடியில் பிறந்த சாலமன் பாப்பையா, மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரியில் தமிழ்த்துறை பேராசிரியராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர். பட்டிமன்றங்களை வெறும் இலக்கிய விவாதங்களாக மட்டுமின்றி, சமூகப் பிரச்சனைகள், குடும்ப உறவுகள், பண்பாடு, வாழ்க்கை நெறிகள் போன்றவற்றை எளிய தமிழில் மக்களிடம் கொண்டு செல்லும் மேடையாக மாற்றியதில் முக்கிய பங்கு அவருக்கு இருந்தது.
அவரது பேச்சில் இலக்கிய ஆழமும், நகைச்சுவையும், எளிமையும் ஒருங்கிணைந்திருந்தன. இதன் காரணமாக தொலைக்காட்சி பட்டிமன்றங்கள் மூலம் அவர் தமிழகத்தின் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் பரிச்சயமான முகமாக மாறினார். குறிப்பாக திருக்குறள், சங்க இலக்கியம், கம்பன், பாரதியார் உள்ளிட்டோரின் படைப்புகளை சாதாரண மக்களுக்கும் புரியும் வகையில் எடுத்துரைத்தார்.
பட்டிமன்றத்திற்கு புதிய அடையாளம்
சாலமன் பாப்பையாவின் மிகப்பெரிய பங்களிப்பாக கருதப்படுவது பட்டிமன்றக் கலையை மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய அளவில் கொண்டு சென்றது. பட்டிமன்ற நடுவராக ஆயிரக்கணக்கான நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்ற அவர், இலக்கியக் கருத்துகளை கடினமான மொழியில் பேசாமல், நகைச்சுவை கலந்த எளிய பேச்சு மூலம் மக்களிடம் கொண்டு சென்றார். இதனால் பட்டிமன்றம் என்பது தமிழ் அறிஞர்களுக்கான மேடை என்ற நிலை மாறி, குடும்பங்கள் ஒன்றாக அமர்ந்து பார்க்கும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியாகவும் பரவலான மக்கள் கலாச்சாரமாகவும் மாறியது.
கலைமாமணி முதல் பத்மஸ்ரீ வரை
தமிழுக்கு அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பை பாராட்டி தமிழக அரசு 2000ஆம் ஆண்டு கலைமாமணி விருது வழங்கியது. பின்னர் இந்திய அரசு 2021ஆம் ஆண்டு பத்மஸ்ரீ விருதை வழங்கி கௌரவித்தது. மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ பத்ம விருது பட்டியலில் சாலமன் பாப்பையா, “Literature and Education – Journalism” பிரிவில் பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றவராக இடம்பெற்றுள்ளார். பட்டிமன்றம் மட்டுமின்றி எழுத்தாளர், பேச்சாளர், நடிகர் எனவும் பன்முகப் பங்களிப்பை செய்தவர். அவரது மறைவு தமிழ் பேச்சு, இலக்கியம் மற்றும் மக்கள் கலாச்சாரத்தில் ஒரு முக்கிய அத்தியாயத்தின் முடிவாக பார்க்கப்படுகிறது.
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ஒரு சகாப்தத்தின் நிறைவு
செப்டம்பர் 5-ஆம் தேதி சிவகாசியில் நடைபெற்ற பட்டிமன்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதே அவரது கடைசி பட்டிமன்ற நிகழ்ச்சியாக அமைந்தது. அதன் பின்னர் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், நேற்று மறைந்தார்.
தனது வாழ்நாளின் பெரும்பகுதியை தமிழ்ப்பணிக்காக அர்ப்பணித்த சாலமன் பாப்பையா, இன்று அதே மதுரை மண்ணில் அரசு மரியாதையுடன் தகனம் செய்யப்பட்டார். அவரது குரல் மறைந்தாலும், அவர் மக்கள் மத்தியில் கொண்டு சென்ற பட்டிமன்ற மரபும், எளிய தமிழில் இலக்கியத்தை அணுக செய்த அவரது பாணியும் நீண்ட காலம் நினைவுகூரப்படும்.