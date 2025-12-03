ETV Bharat / state

மாதம் 25 டன் காய்கறிகள்... அள்ளி தரும் இயற்கை விவசாயம் - பிரதமரின் கவனம் பெற்ற கோவை இளைஞர்

மக்களுக்கு நஞ்சில்லா காய்கறிகளை கொடுக்க திட்டமிட்டு அந்த வேலையை விட்டு விட்டு இயற்கை விவசாயத்திற்கு வந்தேன் என்கிறார் விஜயன்.

விஜயன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 3, 2025 at 7:24 PM IST

- By சீனிவாசன்

கோயம்புத்தூர்: ''மக்களுக்கு நஞ்சில்லா காய்கறிகளை கொடுக்க திட்டமிட்டேன். இயற்கை விவசாயம் செய்து ஒரு மாசத்துக்கு சராசரியா 20-25 டன் காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் அறுவடை பண்ணி விற்பனை செய்றேன். ஒரு கிலோவுக்கு குறைந்தபட்சம் 30 ரூபாய் முதல் அதிகபட்சம் 100 ரூபாய் வரைக்கும் விலை கிடைக்கும். கீரையைப் பொறுத்தவரைக்கும் தினமும் சராசரியா 400 - 500 கட்டுகள் மகசூல் கிடைக்கும். ஒரு கட்டு 15 ரூபாய்னு விற்பனை செய்றேன்'' என்கிறார் விஜயன்.

கோவையில் கடந்த நவம்பர் 19 ஆம் தேதி நடைபெற்ற தென் இந்திய இயற்கை விவசாயிகள் மாநாட்டை பிரதமர் நரேந்திர மோடி துவக்கி வைத்து உரையாற்றினார். அப்போது அவர், ''இயற்கை வேளாண்மை இந்தியாவின் இதயத்துக்கு நெருக்கமானது. பொறியியலில் பட்டம் பெற்றவர்களும், இஸ்ரோவில் பணியாற்றி வந்தவர்களும், இயற்கை வேளாண்மையில் ஈடுபட்டிருப்பதையும், அவர்கள் மற்றவர்களுக்கும் பயிற்சி அளித்து வருவதையும் இங்கு கண்காட்சி அரங்கு அமைத்திருப்பவர்களிடம் உரையாடியதில் இருந்து அறிந்து வியக்கிறேன்.

தென் இந்திய இயற்கை விவசாயிகள் மாநாட்டில் பிரதமர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இயற்கை வேளாண்மையில் ஈடுபட்டிருக்கும் விவசாயிகளுடன் புத்தொழில் நிறுவனங்களும் ஒன்றாக இணைந்திருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. வரும் காலங்களில் இந்தியாவில் வேளாண்மைத் துறையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கிறேன். குறிப்பாக இயற்கை விவசாயத்தின் உலகளாவிய மையமாக மாறும் பாதையில் இந்தியா முன்னேறி உள்ளது''என்றார்.

கவனம் பெற்ற இளைஞர் யார்?

மேலும், கண்காட்சி அரங்கில் இருந்த இளைஞர் ஒருவர் பிரதமருடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார். அப்போது அங்கிருந்த அனைவரும் யார் அந்த இளைஞர்? என்ன விவசாயம் செய்கிறார்? என்ற ஆவல் எழுந்தது. அது போல் நாமும் அந்த இளைஞர் குறித்து அறிந்து கொள்ள முயன்ற போது அவரை பற்றி பல்வேறு சுவாரஸ்யமான நமக்கு தகவல் கிடைத்தது.

பிரதமருடன் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்ட விஜயன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த இளைஞரை சந்திக்க கோவை மாவட்டம், மாதம்பட்டியை அடுத்த குப்பனூர் கிராமத்திற்கு சென்றோம். மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் இயற்கை எழில் கொஞ்சும் பகுதியில் பரந்து விரிந்து காட்சியளித்தது அந்த இயற்கை வேளாண் பண்ணை. சுமார் 15 ஏக்கர் பரப்பிலான பண்ணையில் தக்காளி, வெண்டை, கத்திரி, அவரை, கொத்தவரை, பீர்க்கன், பாகல், புடலை, பூசணி, முட்டைகோஸ், பீட்ரூட், கேரட், முள்ளங்கி, காலி ஃப்ளவர், புரோக்கோலி உள்ளிட்ட 20 வகையான காய்கறிகளும், பாலக்கீரை, செங்கீரை, சிறுகீரை, அரைக்கீரை உள்ளிட்ட 10-க்கும் மேற்பட்ட கீரை வகைகள் மற்றும் செவ்வாழை, பப்பாளி ஆகிய பழங்களும் விளைவிக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும் ஆடு, மாடு, கோழி, வாத்து உள்ளிட்டவைகளும் பட்டியில் அடைக்கப்பட்டிருந்தன.

பீர்க்கங்காய் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அங்கிருந்து தோட்டத்திற்குள் சென்ற போது, தோட்ட பணியாளர்களுடன் பேசிக் கொண்டே களைச் செடிகளை பிடுங்கிக் கொண்டு இருந்த விஜயனிடம் நாம் அறிமுகமானவுடன் ஏற்கனவே பழகியது போல் பேச துவங்கினார்.

சந்திராயன் -2 திட்டத்திலும் பணியாற்றினேன்

"என்னுடைய சொந்த ஊர் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர். எங்க குடும்பம் விவசாய குடும்பம். எங்க வீட்ல, நான் தான் முதல் தலைமுறை பட்டதாரி. பி.இ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினீயரிங் முடிச்சிட்டு, எம்.டெக் வெல்டிங் டெக்னாலஜி படிச்சேன். மகாராஷ்டிரா மாநிலம், புனேவுல உள்ள ஒரு தனியார் நிறுவனத்துல வேலை கிடைச்சுது. அங்க சில வருஷங்கள் வேலை பார்த்தேன். அதுக்குப் பிறகு, ஸ்வீடன் நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு கார்ப்பரேட் கம்பெனியில வேலைக்கு சேர்ந்து, சென்னையில 5 வருஷம் பணியாற்றினேன். அந்த கம்பெனி சார்பா ஜெர்மனி, இந்தோனேஷியா, சூடான் உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் போய், சில மாதங்கள் தங்கியிருந்து பணியாற்றினேன். 2019-ம் வருஷம், எல் அண்டு டி (L&D) நிறுவனத்துல வேலைக்கு சேர்ந்து கோயம்புத்தூர்ல 2 வருஷம் பணியாற்றினேன். அப்போது சந்திராயன் -2 ல் எங்களுடைய நிறுவனம் சார்பில் வெல்டிங் பணி செய்தது. அதில் நானும் பணியாற்றினேன்.

சொட்டுநீர் பாசனம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மக்களுக்கு நஞ்சில்லா காய்கறிகளை கொடுக்க திட்டமிட்டேன்

இந்த நிலையில தான் தற்சார்பு வாழ்க்கை மற்றும் இயற்கை விவசாயம் குறித்தும் ரசாயனம் கலந்த காய்கறிகள் உடலுக்கு விளைவிக்கும் தீங்குகள் குறித்தும் அறிந்து கொண்டேன். விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்ததாலும், ஏற்கனவே விவசாயம் தெரியும் என்பதாலும் மக்களுக்கு நஞ்சில்லா காய்கறிகளை கொடுக்க திட்டமிட்டு அந்த வேலையை விட்டு விட்டு இயற்கை விவசாயத்திற்கு வந்தேன்" என்று கூறினார்.

மேலும், இயற்கை விவசாயம் குறித்த நுணுக்கங்களை எப்படி தெரிந்து கொண்டீர்கள் என கேட்ட போது, "இயற்கை விவசாயத் தொழில்நுட்பங்களை இணையதளங்கள் மூலம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். பல நாடுகள்லயும் கடைப்பிடிக்கப்படும் இயற்கை விவசாயச் செயல்முறைகளைத் படிக்க ஆரம்பிச்சேன். யூடியூப் சேனல்கள்ல வெளியாகும் இயற்கை விவசாயிகளோட அனுபவ விடியோக்களை பார்த்தும் நிறைய கத்துக்கிட்டேன்" என்று விவரித்தார்.

சிட்டு சுரை (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், தற்போது செய்து வரும் இயற்கை விவசாயம் குறித்து பேசிய விஜயன், "15 ஏக்கரில் 15 விதமான காய்கறிகள் மற்றும் கீரை வகைகள் சாகுபடி செய்றேன். 120 அடி நீளம், 4 அடி அகலம், 1 அடி உயரம் கொண்ட மேட்டுப்பாத்தியில் தக்காளி, வெண்டை, கத்திரி, அவரை, கொத்தவரை, மிளகாய், மஞ்சள் பூசணி, வெள்ளைப் பூசணி, சுரை, பரங்கி, பீர்க்கன், பாகல், புடலை, பீட்ரூட், கேரட், முட்டைகோஸ், காலிஃப்ளவர், முள்ளங்கி, புரோக்கோலி உள்ளிட்ட காய்கறிகளும் பாலக்கீரை, செங்கீரை, சிறுகீரை, அரைக்கீரை, முளைக்கீரை, தண்டுக்கீரை, வெந்தயக்கீரை, புளிச்சக்கீரை, கொத்தமல்லி, புதினா உள்ளிட்ட கீரை வகைகளும் சாகுபடி செய்றேன். 3 ஏக்கர்ல செவ்வாழை, 2 ஏக்கர்ல பப்பாளி பயிர் செய்றேன்.

சிவப்பு வெண்டை (ETV Bharat Tamil Nadu)

சொட்டுநீர்ப் பாசனம்

தண்ணீரைச் சிக்கனப்படுத்துறதுக்காகவும், எல்லா பயிர்களுக்கும் சீரான முறையில தண்ணீர் கிடைக்குறதுக்காகவும் சொட்டுநீர்ப் பாசனம் அமைச்சிருக்கேன். 2 ஏக்கர்ல கால்நடைகளுக்குத் தேவையான பசுந்தீவனம் உற்பத்தி செய்றேன். மீதி 3 ஏக்கர் பரப்பை, கால்நடைகளுக்கான மேய்ச்சல் நிலமா பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கேன்" என்றார்.

விவசாய பணியில் விஜயன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இயற்கை விவசாயத்திற்கான உரத் தேவைகளை எப்படி சமாளிக்கிறீர்கள் என்று கேட்ட போது, "இயற்கை உரத் தேவைக்காக கிர், சாஹிவால், காங்கேயம் ஆகிய இனங்களைச் சேர்ந்த 4 மாடுகள் வளர்க்குறேன். இந்த மாடுகள் மூலம் கிடைக்குற பால்ல, ஒரு குறிப்பிட்ட அளவை மட்டும் எங்களோட வீட்டுத் தேவைக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டு, மீதியை வெண்ணெய்யாவும், நெய்யாவும் மதிப்புக்கூட்டி விற்பனை செய்றேன். இந்தப் பண்ணையை, ஒருங்கிணைந்த பண்ணையமா உருவாக்கணும்ங்கறதுதான், என்னோட முதன்மையான நோக்கம்.

அள்ளி தரும் இயற்கை விவசாயம் - பிரதமரின் கவனம் பெற்ற கோவை இளைஞர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மீன்களும் விற்பனை

மேட்டுப்பாத்திகள்ல வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பல தானிய விதைப்பு செய்வேன். பூக்கும் தருணத்துல செடிகளை அறுத்து, மூடாக்கா போட்டுடுவேன். அது மட்கி, மண்ணுக்கு உரமாயிடும். அடியுரம் எரு மற்றும் மண்புழு உரம் கொடுப்பேன். போதுமான அளவுக்கு இயற்கை இடுபொருள்கள் கொடுக்குறதுனால, நாளுக்கு நாள் மண் வளம் மேம்பட்டு, ஏராளமான மண்புழுக்கள் பெருகியிருக்கு. அது தவிர கிணற்றில் வளர்க்கப்படும் மீன் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் நேரடியாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது" என்றார்.

இயற்கை விவசாயம் மூலம் எவ்வளவு சாகுபடி செய்கிறீர்கள் என்று கேட்ட போது, "ஒரு மாசத்துக்கு சராசரியா 20-25 டன் காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் அறுவடை பண்ணி விற்பனை செய்றேன். ஒரு கிலோவுக்கு குறைந்தபட்சம் 30 ரூபாய் முதல் அதிகபட்சம் 100 ரூபாய் வரைக்கும் விலை கிடைக்கும். கீரையைப் பொறுத்தவரைக்கும் தினமும் சராசரியா 400-500 கட்டுகள் மகசூல் கிடைக்கும். ஒரு கட்டு 15 ரூபாய்னு விற்பனை செய்றேன்" என்றார்.

காய்கறிகள் வீடுகளுக்கே நேரடி விநியோகம்

காய்கறிகளை எவ்வாறு விற்பனை செய்கிறீர்கள் என்று கேட்ட போது, "காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை நேரடியா மக்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய முதன்மையான நோக்கம். ஆர்டர் அடிப்படையில வாடிக்கையாளர்களோட வீடுகளுக்கே நேரடியா விநியோகம் செய்றேன். ஒரு சில இயற்கை அங்காடிகளுக்கும், என்னோட பொருள்களை விற்பனை செய்றேன்.

வாடிக்கையாளர்களோட வசதிக்காக, வாட்ஸ் அப் குழுக்கள் வச்சிருக்கேன். தங்களுக்குத் தேவையான காய்கறிகள், கீரைகள் மற்றும் பழங்கள் குறித்த விவரங்களை அதுல பதிவு செய்தால் அறுவடை செஞ்ச, அடுத்த சில மணிநேரங்கள்லயே அவங்களோட வீடுகளுக்கு டெலிவரி செய்யப்படும்.

தோட்டத்தில் விளையும் சிவப்பு வெண்டை, மூக்குத்தி அவரை, சிட்டு சுரை உள்ளிட்ட நாட்டு ரக காய்கறிகளுக்கு வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில நல்ல வரவேற்பு இருக்கு'' என்றார் விஜயன்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

