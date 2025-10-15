ETV Bharat / state

காஞ்சிபுரம் பட்டுக்கு ஈடு கொடுக்கும் சிறுமுகை மென்பட்டு! தீபாவளியை முன்னிட்டு களைகட்டும் விற்பனை!!

தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரம் பட்டுக்கு உள்ள சிறப்பைப் போலவே, கோயம்புத்தூர் சிறுமுகையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் மென்பட்டு சேலைகளும் விற்பனையில் தனி முத்திரை பதித்து வருகின்றன.

சிறுமுகை மென்பட்டு விற்பனை அதிகரிப்பு
சிறுமுகை மென்பட்டு விற்பனை அதிகரிப்பு
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 15, 2025

2 Min Read
கோயம்புத்தூர்: தீபாவளி என்பது புதுத்துணி, பட்டாசு, பலகாரங்கள் என அனைவரது வீடுகளும் களைகட்டும் மிகப்பெரிய பண்டிகையாகும். தீபாவளி வந்தாலே அனைவரும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு விதவிதமான ஆடைகளை வாங்கி மகிழ்வர்.

அந்த வகையில் மேற்கத்திய ஆடைகள் தமிழ்நாட்டு பெண்களிடையே அதிக ஆதிக்கம் செலுத்தினாலும், சேலைகள் என்றால் பெண்களுக்கு தனி ஆர்வம் எப்போதும் இருக்கும். குறிப்பாக பட்டு சேலைகள் என்றால் பெண்களுக்கு அலாதி பிரியம். அப்படி மணிக்கணக்கில் பெண்கள் பார்த்து பார்த்து சேலைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து வாங்குவார்கள். இதற்காக, கடைகளில் மணிக்கணக்கில் காத்திருக்கும் ஆண்களே சாட்சி! பண்டிகை காலம் வந்தால், பலருக்கு ஒரு நாள் முழுவதும் துணிக்கடையிலேயே கழிந்துவிடும்.

சிறுமுகை பட்டு

தமிழ்நாட்டில் கைத்தறி நெசவு பட்டுக்கு பிரசித்தி பெற்ற கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் சிறுமுகை பகுதியில் மென்பட்டு (soft silk) விற்பனை களை கட்டியுள்ளது. கைத்தறியால் நெசவு செய்யப்பட்ட மென்பட்டு சேலைகளை வாங்க இளம் பெண்கள் அதிக அளவில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரம் பட்டுக்கு உள்ள சிறப்பை போலவே, கோயம்புத்தூர் சிறுமுகையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் கைத்தறி நெசவு பட்டு சேலைகளும் விற்பனையில் தனி முத்திரை பதித்து வருகின்றன.

சிறுமுகை மென்பட்டு சேலைகள்
சிறுமுகை மென்பட்டு சேலைகள்

தீபாவளி சிறப்பு விற்பனை குறித்து சிறுமுகை பஜார் பகுதியில் துணிக்கடை நடத்தி வரும் குமார் கூறுகையில், ”இந்த ஆண்டு தீபாவளி விற்பனை அமோகமாக துவங்கியுள்ளது. கைத்தறி நெசவு மென்பட்டு சேலைகளை பெண்கள் அதிக அளவில் வாங்கி செல்கின்றனர். குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டின் மேற்கு மாவட்டங்களான கோவை, நீலகிரி, திருப்பூர், ஈரோடு மற்றும் அண்டை மாநிலங்களான கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா ஆகியவற்றிலிருந்தும் வாடிக்கையாளர்கள் வரத்து அதிகரித்துள்ளது.

விழாக்கால விற்பனைக்காக, கைத்தறி பட்டு சேலைகள், சில்க் காட்டன், காட்டன், லினன், ரூபியான், டசர் சில்க் போன்ற பல்வேறு ரகங்களில் வண்ண வண்ண டிசைன்களுடன் புது மாடல்கள் குவிந்துள்ளன. கேரளப் பெண்கள் சில்லி ரெட் (chilli red) நிற சேலைகளை விரும்பி வாங்கி செல்கின்றனர்” என தெரிவித்தார்.

காஞ்சிபுரம் பட்டுக்கு ஈடு கொடுக்கும் சிறுமுகை மென்பட்டு

வாடிக்கையாளர் ராதா கூறுகையில், ”தீபாவளி நெருங்கி வரும் வேளையில், கடைகளுக்கு வரும் பெண் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துள்ளது. மென்பட்டு சேலைகள் மற்றவை போல் இல்லாமல், எடை குறைவாகவும், உடுத்துவதற்கு எளிதாகவும், நாள் முழுவதும் அணிவதற்கு உகந்ததாக இருப்பதால் கல்லூரி மாணவிகள் மற்றும் வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள் இவற்றை வாங்க அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்" என தெரிவித்தார்.

சிறுமுகை பட்டிற்கு அதிகரிக்கும் ’மவுசு’

சிறுமுகை சுற்றுவட்டார கிராமங்களான திம்மராயன்பாளையம், மூலத்துறை, வெள்ளிக்குப்பம்பாளையம், பகத்தூர் உள்ளிட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் சுமார் 5,000க்கும் மேற்பட்டோர் கைத்தறி நெசவுத் தொழிலை வாழ்வாதாரமாகக் கொண்டுள்ளனர். விழாக்காலம் என்பதால் ஆர்டர்கள் குவிந்து, தொடர்ந்து வேலை கிடைப்பதால் நல்ல வருமானம் கிடைக்கும். ஒரு சேலையை முழுமையாக நெசவு செய்ய 3 நாட்கள் வரை ஆகும் எனவும், சேலைகளின் வேலைப்பாடுகளை பொறுத்து கூலி நிர்ணயிக்கப்படும் என்றும் நெசவாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இதையும் படிங்க: தீபாவளி சிறப்பு ரயில்: ஊருக்கு கிளம்ப தயாரா? தாம்பரம் டூ கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்!

இங்கு தயாராகும் கைத்தறி பட்டு சேலைகள், கோ-ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனத்தின் மூலம் டெல்லி, கொல்கத்தா, மும்பை, கோவா, ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. இது தவிர கைத்தறி பட்டு சேலைகளில் திருமண தம்பதிகளின் பெயர்கள், புகைப்படங்கள் மற்றும் திருக்குறள்கள் ஆகியவை இடம்பெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த விற்பனை ஊரக நெசவாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாப்பதோடு, பாரம்பரிய கைத்தறி தொழிலையும் பாதுகாத்து வருகிறது என்றால் மிகையில்லை.

