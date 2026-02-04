ETV Bharat / state

நடைபாதையில் கிடந்த 35 பவுன் தங்க நகைகள் - மீட்டு கொடுத்த தூய்மை பணியாளரை பாராட்டிய அமைச்சர் கீதா ஜீவன்

சுமார் 47 லட்சம் மதிப்புள்ள தங்க நகைகளை ரயில்வே போலீசாரிடம் ஒப்படைத்த தூய்மை பணியாளரை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் நேரில் அழைத்து பாராட்டினார்.

தூய்மை பணியாளர் மீனாட்சியை பாராட்டிய அமைச்சர் கீதா ஜீவன்
தூய்மை பணியாளர் மீனாட்சியை பாராட்டிய அமைச்சர் கீதா ஜீவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 4, 2026 at 3:17 PM IST

தூத்துக்குடி: ரயில்வே நடைபாதையில் கிடந்த 35 பவுன் தங்க நகைகளை மீட்டு, ரயில்வே போலீசாரிடம் ஒப்படைத்த தூய்மை பணியாளரை சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் அழைத்து பாராட்டினார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஏரல் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஜெயராமன். இவருடைய மனைவி ராமலட்சுமி, கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பு சென்னைக்கு சென்றுள்ளார். ரயிலில் பயணம் செய்ய திட்டமிட்ட அவர், கட்டைப்பையில் கம்மல், செயின் உட்பட 35 பவுன் தங்க நகைகளை வைத்து கொண்டு சென்றுள்ளார். ஆனால் ரயிலில் ஏறுவதற்கு முன்பு நடைமேடையிலேயே அவர் தனது நகைப்பையை தவற விட்டுச் சென்றுவிட்டார்.

இந்நிலையில் இன்று அதிகாலையில் அந்த பகுதியில் தூய்மை பணியில் ஈடுபட்டிருந்த அம்பேத்கர் நகரைச் சேர்ந்த ரமேஷ் என்பவரது மனைவி மீனாட்சி, நகைகள் இருந்த பையை கண்டெடுத்துள்ளார். உடனடியாக அவர் அந்த நகைப்பையை ரயில்வே போலீசாரிடம் கொண்டு சென்று கொடுத்துள்ளார். நகைகளை பெற்ற ரயில்வே போலீசார் இதுகுறித்து ராமலட்சுமிக்கு தகவல் கொடுக்கவே, அவர் ரயில்வே காவல் நிலையத்துக்கு வந்து நகைகளை பெற்றுக்கொண்டார்.

இன்றைய விலை நிலவரப்படி, சுமார் 47 லட்சம் மதிப்புள்ள தங்க நகைகளை உரியவரிடம் ஒப்படைத்த தூய்மை பணியாளர் மீனாட்சியை, சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் நேரில் அழைத்து பாராட்டியதுடன், ரொக்க பரிசு வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆதிதிராவிடர் நல மாநகர துணை அமைப்பாளர் கருப்பசாமி, 4-வது வார்டு கவுன்சிலர் நாகேஸ்வரி, வழக்கறிஞர் சதீஷ், தூய்மை பணியாளர் மீனாட்சி, போல்பேட்டை பகுதி செயலாளர் ஜெயக்குமார் ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.

இதையும் படிங்க: ரயிலில் அடிபட்டு 4 வயது ஆண் யானை உடல் சிதறி உயிரிழப்பு; வாளையார் அருகே அதிகாலையில் பெருந்துயரம்

கடந்த வாரத்தில் இதேபோன்றதொரு சம்பவம் சென்னையிலும் நடந்தேறியது. சென்னை நங்கநல்லூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ரமேஷ் என்பவர், தி.நகர் பகுதியில் நண்பர் ஒருவரை சந்திப்பதற்காக சென்றபோது, அங்கிருந்த தள்ளுவண்டி ஒன்றில் நகைப்பையை வைத்துவிட்டு மறந்தவாறு சென்றுவிட்டார். இதுகுறித்து அவர் பாண்டி பஜார் காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்திருந்த நிலையில், மாநகராட்சி தூய்மை பணியாளரான பத்மா அந்த நகைகளை மீட்டு, காவல்நிலையத்தில் ஒப்படைத்தார்.

பத்மாவின் இந்த செயலை பலரும் பாராட்டிய நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் தலைமை செயலகத்துக்கு அவரை வரவழைத்து, அவருக்கு சால்வை அணிவித்து, ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையை வழங்கி பாராட்டினார். அவருடைய நேர்மையை பாராட்டி, நடிகர் ரஜினிகாந்தும் அவருடைய இல்லத்துக்கு வரவழைத்து சால்வை அணிவித்து, தங்க சங்கிலியை பரிசாக வழங்கினார்.

