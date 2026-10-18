வைரலாகும் ஆடியோவும், தவெக எம்எல்ஏ முஸ்தபாவின் விளக்கமும் - மதுரை அரசியலில் பரபரப்பு
இதுபோன்ற ஆடியோக்களைப் பரப்பினால் அடுத்த தேர்தலில் வெற்றி பெறலாம் என நினைக்கிறார்கள். எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள்,50 ஆண்டுகள் ஆனாலும் குறிப்பாக மதுரையில் திமுக வெற்றி பெறாது என தவெக எம்எல்ஏ முஸ்தபா கூறியுள்ளார்.
Published : October 18, 2026 at 5:34 PM IST
மதுரை: தவெகவில் கட்சி பதவிகளை பெற பணம் கேட்கப்படுவதாக, சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகும் இரண்டு ஆடியோக்கள் மதுரை அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து மதுரை மத்திய தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ முஸ்தபா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் கட்சிப் பதவிகளைப் பெறுவதற்கு பல லட்சம் ரூபாய் கேட்கப்படுவதாகக் குற்றம்சாட்டி, சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகியுள்ள இரண்டு ஆடியோக்கள், மதுரை அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆடியோக்களில் மதுரை மத்திய தொகுதி எம்எல்ஏ முஸ்தபாவின் பெயர் அடிப்படும் நிலையில் இதற்கு அவர் மறுப்பு தெரிவித்திருப்பதுடன், விளக்கமும் அளித்துள்ளார்.
கட்சிப் பதவிகளுக்கு பணம் கேட்பதாகக் குற்றச்சாட்டு
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் மதுரை மத்திய மாவட்டம், புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மாவட்ட, பகுதி மற்றும் வட்ட நிர்வாகிகள் நியமனத்துக்கான பணிகள் விரைவில் நடைபெற உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்தச் சூழலில், கட்சிப் பதவிகளைப் பெற்றுத் தருவதற்குப் பணம் கேட்கப்படுவதாகக் கூறி இரண்டு ஆடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகின்றன.
தவெக எம்எல்ஏ முஸ்தபாவின் உதவியாளர் என்று கூறப்படும் ஒரு நபர் பேசுவதாக ஒரு ஆடியோவும், மதுரை மாவட்ட தவெக நிர்வாகி ஒருவர் பேசுவதாக மற்றொரு ஆடியோவும் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
குற்றச்சாட்டுகளுக்கு மறுப்பும், தவெக எம்எல்ஏவின் விளக்கமும்
இந்த நிலையில், மதுரையில் நடந்த சமுதாய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பின் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மதுரை மத்திய தொகுதியின் தவெக எம்எல்ஏ முஸ்தபா, "முதலமைச்சரின் உத்தரவின்படி தமிழ்நாடு முழுவதும் சமுதாய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக மதுரை மத்திய தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதியில் சமுதாய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற்றது" என்றார்.
உங்கள் சார்பில் கட்சிப் பொறுப்புகளுக்கு பணம் கேட்பதாக சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் ஆடியோ குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த தவெக எம்எல்ஏ முஸ்தபா, "தவெகவால் வெற்றியே பெற முடியாது எனக் கூறிய மதுரை மாவட்டத்தில் மொத்தம் உள்ள 10 தொகுதிகளில் 9 தொகுதிகளில் தவெக வெற்றி பெற்றுள்ளது. மதுரை மக்கள் எங்களை சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக்கியுள்ளனர். திமுகவினர் எதையாவது எங்கள் மீது பொய் பரப்ப வேண்டும் என்பதற்காக ஆடியோவைப் பரப்பியுள்ளனர்.
மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு வெளியான ஆடியோ அது. லஞ்சம், லாவண்யம் அற்ற அரசை நடத்தி வருகிறோம். ஆடியோவில் கனி ராஜா, சபரி ஆகிய இருவரின் குரல்களும் இடம் பெற்றுள்ளது. என்ன நடந்தது என்பது குறித்து இருவரையும் அழைத்து விசாரித்துள்ளோம். இந்த ஆடியோ முழுக்க முழுக்க தவெக அரசுக்கு கெட்ட பெயரை வாங்கிக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும், பொலிட்டிக்கல் மைலேஜிக்காகவும் திமுகவினர் செய்ய பார்க்கின்றனர்.
நான் 14 வயதில் இருந்தே சமூக பணியில் இருந்து வருகிறேன். பல சமூகப் போராட்டங்களைச் சந்தித்துள்ளேன். என்னை கைது செய்துள்ளனர் என எல்லாம் நடந்துள்ளது. இதற்கு பயப்படக்கூடிய ஆள் நான் இல்லை. நான் பாயிண்ட்டுடன் தரவுகளுடன் பேசக் கூடியவன். சட்டமன்றத்தில் கூட ஆதாரத்துடன் பேசுகிறவன் நான். உண்மையாக ஆதாரங்கள் இருந்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இதை யார் செய்தார்கள் என்பதை காவல்துறைக்கும், கட்சித் தலைமைக்கும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேர்தல் காலங்களில் கனி ராஜா, சபரி ஆகியோர் பம்பரமாக சுழன்று உழைத்தார்கள். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைப் பொறுத்தவரை யார் வேலை செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு மரியாதைக் கொடுக்க வேண்டும் என்பது தான். இயக்கத்திற்கும், மக்களுக்கும் வேலை செய்கிறார்கள் என்பதால் அவர்களை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். உள்ளாட்சித் தேர்தல் வரவிருக்கிறது. மதுரை மத்திய தொகுதிக்குட்பட்ட 16 வார்டுகளிலும் தவெக நின்றால் தவெக வெற்றி பெறும். இதனால் தவெக நிர்வாகியைப் பார்த்து பயப்படுகின்றனர்.
ஆடியோவில் பேசினவர்கள் என் பக்கத்தில் உள்ளனர். இதனை சொல்வதற்கு திமுகவினருக்கு தகுதியுள்ளதா? மதுரை மேயரின் கணவர் ஊழலுக்காக கைது செய்யப்பட்டுள்ளாரே. முழுக்க முழுக்க மக்களின் வரிப்பணத்தைக் கொள்ளையடிக்க முயன்ற திமுக, தற்போது கொள்ளையடிக்க முடியவில்லை. லஞ்சம், லாவண்யம் அற்ற அரசு இருக்கிறது. இதைப் பார்த்து அவர்களுக்கு பயம். இதுப்போன்ற ஆடியோக்களைப் பரப்பினால் அடுத்த தேர்தலில் வெற்றி பெறலாம் என நினைக்கிறார்கள். எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள், இன்னும் 50 ஆண்டுகள் ஆனாலும் குறிப்பாக மதுரையில் திமுக வெற்றி பெறாது. பொய் பிரச்சாரம், விஷமப் பிரச்சாரம் மக்கள் மத்தியில் எடுபடாது. திமுகவினரைப் பற்றி மக்களுக்கு தெரியும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.