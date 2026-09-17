சமூகநீதி நாள்- முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் உறுதிமொழி ஏற்பு
முதலமைச்சர் விஜய் சமூகநீதி நாள் உறுதிமொழியை வாசிக்க, அமைச்சர்கள், அரசு அதிகாரிகள், அரசு அலுவலர்கள் அதனை ஏற்றுக் கொண்டனர்.
Published : September 17, 2026 at 6:03 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் அமைச்சர்கள், அரசு அதிகாரிகள் சமூகநீதி நாள் உறுதிமொழியை ஏற்றுக் கொண்டனர்.
தந்தை பெரியாரின் 148- வது பிறந்தநாளான இன்று (செப்.17) தமிழ்நாடு முழுவதும் சமூகநீதி நாளாகக் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் உள்ளிட்டோர் தந்தை பெரியாரின் திருவுருவப் படத்திற்கும், அவரது திருவுருவச் சிலைக்கும் மாலை அணிவித்து மரியாதைச் செலுத்தினர்.
சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள பெரியாரின் திருவுருவச் சிலைக்கும், அவரது திருவுருவப் படத்திற்கும் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் அமைச்சர்கள் ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, வன்னி அரசு உள்ளிட்டோர் மாலை அணிவித்தும், மலர்தூவியும் மரியாதைச் செலுத்தினர். அதேபோல், மாவட்டந்தோறும் உள்ள அரசு அலுவலகங்களில் அரசு ஊழியர்கள் சமூகநீதி நாள் உறுதிமொழி ஏற்றனர்.
அதன் தொடர்ச்சியாக, சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டை வளாகத்தில் தலைமைச் செயலகம் பின்புறம் உள்ள ராணுவ மைதானத்தில் , சமூகநீதி நாள் உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், பெரியாரின் திருவுருவப் படத்திற்கு மலர்தூவி மரியாதைச் செலுத்தினார்.
அதைத் தொடர்ந்து, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் சமூகநீதி நாள் உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அப்போது முதலமைச்சர் விஜய், "பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்ற அன்பு நெறியையும், யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்ற பண்பு நெறியையும் எனது வாழ்வியல் வழிமுறையாகக் கடைப்பிடிப்பேன். சுயமரியாதை ஆளுமை திறனும், பகுத்தறிவுப் பார்வையும் கொண்டதாக எனது செயல்பாடுகள் அமையும்.
சமத்துவம், சகோதரத்துவம், சமதர்மம் ஆகிய கொள்கைகளுக்காக என்னை ஒப்படைத்துக் கொள்வேன். மானுடத்தின் மீது பற்றையும், மனிதாபிமானத்தையும் என்றும் போற்றுவேன். சமூக நீதியையே அடித்தளமாக கொண்ட சமுதாயம் அமைக்க இந்த நாளில் உறுதி ஏற்கிறேன்" என்று உறுதிமொழி வாசித்தார்.
முதலமைச்சர் விஜய் உறுதிமொழியை வாசிக்க, அமைச்சர்கள், அரசு அதிகாரிகள், அரசு அலுவலர்கள் உறுதிமொழியை ஏற்றுக் கொண்டனர்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர், அமைச்சர்கள் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளர் முனைவர்.சாய்குமார் மற்றும் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள், அரசு அலுவலர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
முன்னதாக, நிகழ்ச்சியில் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர், அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா, ஆனந்த் ஆகியோருடன் முதலமைச்சர் விஜய் சிறிது நேரம் கலந்துரையாடினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.