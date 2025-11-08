ETV Bharat / state

திண்டுக்கல் பேகம்பூரில் சமூக நல்லிணக்க கந்தூரி விழா: 20,000 பேருக்கு அன்னதானம்!

விழாவின் முக்கிய அம்சமாக, ஜாதி மத பேதமின்றி சுமார் இருபதாயிரம் பேருக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.

திண்டுக்கல் பேகம்பூரில் சமூக நல்லிணக்க கந்தூரி விழா
திண்டுக்கல் பேகம்பூரில் சமூக நல்லிணக்க கந்தூரி விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 8, 2025 at 6:11 PM IST

திண்டுக்கல்: பேகம்பூரில் ஜாதி மத பேதமின்றி சமூக நல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்தி கந்தூரி விழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், பேகம்பூர் பகுதியில் அமைந்துள்ள தனியார் திருமண மஹாலில், மத நல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்தும் கந்தூரி விழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. ஜாதி, மத பேதங்களைத் தாண்டி, அனைத்து சமூக மக்களையும் ஒருங்கிணைக்கும் இந்த கந்தூரி விழா, அப்பகுதியின் அடையாளமாகத் திகழ்கிறது.

இந்த கந்தூரி விழாவை, பேகம்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த கரீபுன் நவாஸ் கந்தூரி தலைமையிலான 20 நண்பர்கள் கொண்ட குழு ஏற்பாடு செய்து வருகிறது. கடந்த 8 ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியாக இந்த விழா நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

விழாவின் முக்கிய அம்சமாக, ஜாதி மத பேதமின்றி சுமார் இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. சுடச்சுட தயாரிக்கப்பட்ட பிளேன் பிரியாணி, தால்சா, தயிர் சாதம் மற்றும் கேசரி ஆகியவை பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டன.

இந்நிகழ்வில், பேகம்பூர், நத்தர்ஷா தெரு, ஜமால் தெரு, ஜின்னா நகர், பூச்சி நாயக்கன்பட்டி, யூசிப்பியா நகர் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஏராளமான மக்கள் கலந்துகொண்டனர். அவர்கள், தங்கள் சொந்த பாத்திரங்களை எடுத்துக்கொண்டு வந்து, உணவுகளை வாங்கிச் சென்றனர். இது, சமூக ஒற்றுமையின் அடையாளமாகவும், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கான முயற்சியாகவும் அமைந்தது.

குறிப்பாக, கரீபுன் நவாஸ் கந்தூரி குழுவினர் விழாவை ஏற்பாடு செய்வதில் பெரும் உழைப்பை செலுத்தினர். உணவு தயாரிப்பு, விநியோகம், இட வசதி உள்ளிட்ட அனைத்து ஏற்பாடுகளும் திட்டமிட்டபடி நடைபெற்றன. இதனால், விழா அமைதியாகவும், மகிழ்ச்சியாகவும் நிறைவடைந்தது. இந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்தவர் உள்ளிட்ட அனைத்து மதத்தினரும் ஒன்றிணைந்து பங்கேற்ற இந்த நிகழ்வு நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துவதாக இருந்தது.

குறிப்பாக, இன்றைய சூழலில் ஜாதி மத பிளவுகள் அதிகரிக்கும் போது, இது போன்ற விழாக்கள் அவசியமானவைகளாக பார்க்கப்படுகிறது. பொதுமக்கள், விழாவில் கலந்துகொண்டு உணவு பெற்றுச் சென்றதோடு, விழா ஏற்பாட்டு குழுவினருக்கு நன்றி தெரிவித்தனர். சிலர், அடுத்த ஆண்டு இன்னும் பெரிய அளவில் நடத்த வேண்டுமென விருப்பம் தெரிவித்தனர். எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற சேவைகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளுவோம் என விழா ஏற்பாட்டாளர்கள் உறுதியளித்துள்ளனர். மொத்தத்தில், திண்டுக்கல் பேகம்பூர் கந்தூரி விழா, அன்பு, ஒற்றுமை, சேவை ஆகியவற்றின் வெளிப்பாடாக அமைந்தது. இது, சமூகத்திற்கு முன்மாதிரியாகவும், இளைய தலைமுறைக்கு பாடமாகவும் திகழ்கிறது.

