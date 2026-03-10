கோயில் திருவிழாவில் ஆபாச நடன நிகழ்ச்சி; சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றச்சாட்டு
மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் கௌதம் கோயல், நடந்த இந்த சம்பவத்திற்காக தாரமங்கலம் காவல் துறையினர் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறார் என்பதே பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
Published : March 10, 2026 at 4:14 PM IST
சேலம்: தாரமங்கலம் பகுதியில் நீதிமன்றத்தால் தடைசெய்யப்பட்ட ஆபாச நடனம், காவல்துறையின் அனுமதியுடன் நடைபெற்றதாக அப்பகுதியைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றசாட்டியுள்ளனர்.
சேலம் மாவட்டம் தாரமங்கலம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மாசி மாத திருவிழாக்கள் கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகின்றன. அதன்படி ஒவ்வொரு கிராம பகுதிகளிலும் மாரியம்மன் கோயில் திருவிழாக்கள், கும்பாபிஷேக நிகழ்ச்சிகள் நாள்தோறும் நடைபெற்று வருகின்றன. இத்தகைய திருவிழாக்களின்போது ஆபாச நடன நிகழ்ச்சிகளுக்கு நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே தடை விதித்துள்ளது. இந்த நிலையில், தாரமங்கலம் காவல் துறையினர் கண்டுகொள்ளாததால், இந்த காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தற்போது ஆங்காங்கே ஆபாச நடன நிகழ்வுகள் அரங்கேறி வருவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. மேலும், பல கிராமங்களில், காவல்துறையின் அனுமதியோடும், பாதுகாப்போடும் இதுபோன்ற நடன நிகழ்ச்சிகளை கோயில் விழா குழு நிர்வாகிகள் சுதந்திரமாக நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், தாரமங்கலம் காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட ராமிரெட்டிப்பட்டி கிராமம் கத்திமாறன்வளவு பகுதியில் அமைந்துள்ள குள்ளகாளிப்பட்டி மாரியம்மன் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு கோயில் அருகே மேடை அமைத்து உயர் நீதிமன்ற தடையை மீறி ஆபாச நடனங்களை அரங்கேற்றி உள்ளதாக சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம்சாட்டி உள்ளனர். இவர்களின் விதிமீறல்கள் இதோடு முடியவில்லை. மாணவ, மாணவிகளுக்கு பொதுத் தேர்வு நடைபெற்று வரும் இந்த நேரத்தில் அவர்களின் படிப்புக்கு பெரும் இடையூறாக, பெரிய அளவிலான ஒலிபெருக்கியில் மேடை நடனத்திற்கான ஆபாச பாடல்கள் அதிக சப்தத்துடன் ஒலிபரப்பப்படுவதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள எழுந்துள்ளன.
மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை பாதிக்கும் இந்த அநியாயத்தை தடுக்கும் விதத்தில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது தாராமங்கலம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
இத்தகைய ஆபாச நடன நிகழ்ச்சிகளால் இளைஞர்களும், சிறுவர்களும் தவறான மனநிலைக்கு சென்று தள்ளப்படும் அபாயமும் இருப்பதாகவும் அவர்கள் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர். மேலும் கோயில் திருவிழாக்களில் இதுபோன்ற ஆபாச நடன நிகழ்ச்சிகளுக்கு மாவட்ட காவ்ல் துறை தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். நீதிமன்ற தடையையும் மீறி, கோயில் திருவிழாக்களில் ஆபாச நடனம் அரங்கேற அனுமதித்த தாராமங்கலம் காவல் துறையினர் மீது சேலம் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் கௌதம்கோயல் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறார் என்பதே அப்பகுதி மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.