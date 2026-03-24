தாம்பரம் தொகுதி நிலவரம்: ஹாட்ரிக் வெற்றிக்காக போராடும் திமுக... விட்டதை பிடிக்க நினைக்கும் அதிமுக
தாம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் இதுவரை 7 முறை திமுகவும், 3 முறை அதிமுகவும், ஒரு முறை காங்கிரஸும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
Published : March 24, 2026 at 8:32 PM IST
- By சுபாஷ் தயாளன்
"நீண்டகால கோரிக்கையான பாதாள சாக்கடை திட்டம் தற்போது தான் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அது வெறும் விளம்பரத்திற்கான அறிவிப்பாக போய்விடாமல், போர்க்கால அடிப்படையில் நிறைவேற்ற வேண்டும்" என பெருங்களத்தூர் குடியிருப்போர் நலச் சங்க தலைவர் மகேந்திர பூபதி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டின் தலைநகர் சென்னையின் நுழைவு வாயிலாக விளங்குகிறது தாம்பரம். ஒரு காலத்தில் தென் மாவட்டங்களில் இருந்து வருவோருக்கு இது தான் சென்னையின் ஆரம்பம். சென்னையின் புறநகர் பகுதியான இது தற்போது செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ளது. தாம்பரம் தொகுதியில் செம்பாக்கம், சிட்லபாக்கம், மாடம்பாக்கம், பீர்க்கன்கரணை, பெருங்களத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகள் உள்ளன.
தாம்பரம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் சென்னைக்கு இணையாக பல முன்னணி கல்வி நிறுவனங்கள், ஐடி நிறுவனங்கள் நிரம்பி வழிகின்றன. இந்து, முஸ்லீம், கிருஸ்தவர்கள் என அனைத்து சமூகத்தினரும் பரவலாக வசிக்கும் தொகுதி இதுவாகும்.
தாம்பரம் தொகுதியில், அரசின் பல்நோக்கு மருத்துவமனை, மெப்ஸ் பொருளாதாரம் மண்டலம், சென்னையின் மூன்றாவது ரயில் முனையம், இந்திய விமான படை பயிற்சி மையம் உள்ளிட்டவை உள்ளன.
வாக்காளர்கள் விவரம்
2021 சட்டமன்ற தேர்தலின் போது, ஆண் வாக்காளர்கள் 2,06,679 பேர், பெண் வாக்காளர்கள் 2,08,754 பேர், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 53 பேர் என 4,15,487 வாக்காளர்கள் இருந்தனர். ஆனால், தேர்தல் ஆணையத்தின் SIR பணிக்கு பிறகு, இறுதி வாக்காளர் பட்டியலின்படி, ஆண்கள் 1,57,580 பேர், பெண்கள் 1,66,046 பேர், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 51 பேர் என மொத்தமாக தாம்பரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 3,23,677 வாக்காளர்கள் மட்டுமே இருக்கின்றனர். அதில், 18 - 19 வயதுக்குட்பட்ட இளம் வாக்காளர்கள் 7,170 பேர்.
ஹாட்ரிக் வெற்றிக்காக போராடும் திமுக
தாம்பரம் தொகுதியில் முதல் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் 1977-ம் ஆண்டு நடைபெற்றது. இந்த தொகுதி இதுவரை 11 சட்டமன்றத் தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. அதில் 7 முறை திமுகவும், 3 முறை அதிமுகவும், ஒரு முறை காங்கிரஸும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. அதிலும், கடந்த 2021 தேர்தலில் எஸ்.ஆர்.ராஜா தொடர்ந்து 2-வது முறையாக வெற்றி பெற்றார்.
திமுகவை சேர்ந்த எஸ்.ஆர்.ராஜா, அதிமுகவை சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் சின்னய்யாவை 36,824 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார். அதே சமயம் மநீம வேட்பாளர் இளங்கோ சிவா 22,530 வாக்குகளும், நாதக வேட்பாளர் சுரேஷ்குமார் 19,494 வாக்குகளும் வாங்கி டெபாசிட்டை தக்க வைத்து கொண்டனர்.
தாம்பரம் தொகுதியில் இதுவரை எந்த ஒரு கட்சியும் தொடர்ந்து 3 முறை வெற்றி பெற்றதில்லை. இந்த சூழலில், வரும் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஹாட்ரிக் வெற்றியை பதிவு செய்ய திமுக தீவிரம் காட்டி வருகிறது. இதற்காக அந்த கட்சி வாரந்தோறும் பொதுக் கூட்டங்கள், கட்சி நிகழ்ச்சிகளை சில மாதங்களாகவே நடத்தி வருகிறது. திமுகவின் ஐந்தாண்டு கால சாதனைகளை வாக்காளர்களிடம் எடுத்துரைக்கும் பணியிலும் திமுகவினர் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.
2016-ல் விட்டதை பிடிக்க துடிக்கும் அதிமுக
அதேவேளை, 2016 ஆம் ஆண்டு பறிகொடுத்த தாம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதியை மீண்டும் கைப்பற்ற, அதிமுகவும் பல வியூகங்களை வகுத்து வருகிறது. குறிப்பாக, தாம்பரம் தொகுதியில் அடிப்படை வசதிகள் முழுமையாக செய்து தரப்படவில்லை என குற்றஞ்சாட்டி, முன்னாள் அமைச்சர்களை அழைத்து வந்து பல்வேறு இடங்களில் தொடர்ச்சியாக ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்தி வருகின்றது. அதில், குடிநீர் தட்டுப்பாடு, பாதாள சாக்கடை திட்டம், போக்குவரத்து நெரிசல் உள்ளிட்ட முக்கிய பிரச்சனைகள் முன் வைக்கப்படுகின்றன.
இதனை மேலும் விறுவிறுப்பாக்கும் விதமாக, முதன் முறையாக களமிறங்கும் தவெக கட்சியினர் தொகுதியின் இளம் வாக்காளர்களை குறி வைத்து களப்பணி ஆற்றி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் தாம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதி மக்களின் கோரிக்கைகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகள் குறித்து ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் பேசிய சமூக ஆர்வலரும், சிட்லபாக்கம் குடியிருப்போர் நல சங்க நிர்வாகியுமான தயானந்த் கிருஷ்ணன், “தாம்பரம் சட்டமன்றத் தொகுதியை பொருத்தவரை, குடிநீர் பிரச்சினை இன்னும் தீர்க்கப்படவில்லை. பல ஆண்டுகளாக முழுமை பெறாமல் இருக்கும் பாதாள சாக்கடை திட்டம். ஏனென்றால், தாம்பரம் தொகுதியில் அதிகளவில் ஏரிகள் உள்ளன. பாதாள சாக்கடை திட்டம் இல்லாததால் கழிவுநீர் கலந்து ஏரிகள் மாசடைந்து வருகின்றன.
சென்னை விமான நிலையம் - கிளாம்பாக்கம் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை விரைந்து கொண்டு வர கோரிக்கை வைத்துள்ளோம். இதற்கு முன்பு ஆட்சியில் இருந்தவர்கள், எந்த பணியை முழுமையாக செய்யவில்லை. இதனால் தொகுதி மக்கள் வருத்தத்தில் உள்ளனர்” என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், “ஏரிகளை மீட்டெடுக்க வேண்டும். தாம்பரம் பகுதிக்கு தனியாக குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் கொண்டு வர வேண்டும். மெட்ரோ திட்டம் கொண்டு வந்து, அதனை கிண்டி, வேளச்சேரியுடன் இணைக்க வேண்டும். சென்னை போன்று தாம்பரமும் மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால், சென்னையில் இருப்பது போன்று தாம்பரத்தில் மார்டன் பள்ளிகள் இல்லை” என்றார்.
மேலும், “சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சட்டமன்றத்தில் எழுப்பும் கேள்வி பதில்களை தனியாக ஒரு இணையதளத்தில் கொடுத்தால், அனைவரும் அதை பார்ப்பதற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். அதேபோல் தொகுதியில் எவ்வளவு செலவு செய்யப்படுகிறது என்ற விவரங்களையும் தெரிவிக்க வேண்டும்” என்றார் அவர்.
தொடர்ந்து பெருங்களத்தூர் குடியிருப்போர் நலச் சங்க தலைவர் மகேந்திர பூபதி நம்மிடம் கூறுகையில், “ஒவ்வொரு முறை தேர்தல் வரும் போதும், மக்களை கவரும் விதமாக அரசியல்வாதிகள் செயல்படுகின்றனர். அதே தேர்தல் முடிந்த பிறகு, மக்களாகிய நாங்கள் தான் மனுக்களுடன் அவர்களை தேடி, காத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஏற்கனவே, வாக்குறுதி கொடுத்தவர்களும் எந்த திட்டத்தையும் முழுமையாக நிறைவேற்றவில்லை” என குற்றஞ்சாட்டினார்.
குவியும் கோரிக்கைகள்
மேலும் பேசிய அவர், “தாம்பரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் உள்ள பூங்காக்களை சீரமைத்து, புதுப்பிக்க வேண்டும். விளையாட்டு மைதானங்களை தயார் செய்து கொடுக்க வேண்டும். ஜிஎஸ்டி சாலையில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்தி, அதனை முழுமையாக குறைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
அதேபோல, பெருங்களத்தூரில் அதிக IT நிறுவனங்கள் உள்ளதால், தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கானோர் இங்கே வந்து செல்கின்றனர். அவர்கள் சாலையை பாதுகாப்பாகக் கடக்க, மின்தூக்கியுடன் கூடிய உயர் நடைபாதைகளை அமைத்து கொடுக்க வேண்டும். அதேபோல், பெருங்களத்தூர் ரயில்வே கேட்டை கடப்பதற்கும் ஒரு உயர் நடைபாதை வேண்டும்.
|இதையும் படிங்க: 'தேர்தல் திருவிழா 2026' - மயிலாப்பூரில் வெற்றி யாருக்கு?
நாய் தொல்லை மற்றும் தண்ணீர் பிரச்சனை
தாம்பரம் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் அதிநவீன ஸ்கேன் மையத்தை திறக்க வேண்டும். அங்கு கூடுதல் எண்ணிக்கையில் மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் நியமனம் செய்ய வேண்டும். தாம்பரம் பகுதியில் நாய் மற்றும் மாடுகளின் தொல்லை அதிகம் உள்ளது. அதனை முற்றிலும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.
காவல் துறை ரோந்துப் பணிகளை அதிகரிக்க வேண்டும். பாலாறு குடிநீர் திட்டத்தை நேரடியாக அனைவர் வீட்டிற்கும் வழங்க வேண்டும். இதெல்லாம் போக, பிரச்சனை என்று சென்றால், தொகுதி மக்களை ஒருமையில் பேசாத சட்டமன்ற உறுப்பினர் தான் எங்களுக்கு வேண்டும். குறிப்பாக, யாராக இருந்தாலும் மக்களை மதிக்கக் கூடியவர் தான் வேண்டும்” என கோரிக்கைகளை அடுக்கினார்.