கோவை சம்பவம் எதிரொலி: நிபந்தனைகளை மீறும் பெண்கள் விடுதிகள்... கட்டுப்பாடுகள் விதிக்குமா அரசு?
கோயம்புத்தூரில் ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் தங்கும் விடுதிகள் உள்ள நிலையில், சுமார் 200க்கும் மேற்பட்ட தங்கும் விடுதிகள் மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
Published : November 6, 2025 at 7:30 PM IST
கோயம்புத்தூர்: பெண்கள் விடுதிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் அரசு நிபந்தனைகளை விதிக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
பீளமேடு அருகே சர்வதேச விமான நிலையத்தின் பின்புறம், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு சுமார் 10.30 மணியளவில் கல்லூரி மாணவி ஒருவர் தனது ஆண் நண்பருடன் கார் ஒன்றில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அப்பகுதிக்கு வந்த 3 மர்ம நபர்கள், அவரது நண்பரை தாக்கிவிட்டு, கல்லூரி மாணவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து தப்பிச் சென்றனர்.
இதுகுறித்து போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தவுடன், உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து, அப்பெண்ணை மீட்டு தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். இதனையடுத்து மேல் சிகிச்சைக்காக கோயம்புத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் அந்த மாணவி அனுமதிக்கப்பட்டார். மேலும் தலையில் காயம் அடைந்த மாணவியின் ஆண் நண்பரும், அதே அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, இருவரும் தற்போது சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். கல்லூரி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டது பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது.
இந்நிலையில் கல்லூரி மாணவி தான் தங்கியிருந்த விடுதியின் உரிமையாளர் அனுமதியின்றி இரவு நேரத்தில் வெளியே வந்தது தற்போது தெரிய வந்துள்ளது. இதனையடுத்து கோயம்புத்தூரில் உள்ள தங்கும் விடுதிகளில் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சமூக நலத்துறை சார்பில் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். அதேபோல் தங்கும் விடுதிகளுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளை முறையாக பின்பற்றுகிறார்களா? என ஆய்வு செய்ய வேண்டும். கட்டுப்பாடுகள் இன்றி செயல்படும் தனியார் தங்கும் விடுதிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோயம்புத்தூர் கன்ஸ்யூமர் வாய்ஸ் அமைப்பு செயலாளர் லோகு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "கோயம்புத்தூரில் உள்ள பெண்கள் தங்கும் விடுதிகள் பதிவு செய்யாமலும், எந்தவித கட்டுப்பாடுகளும் இன்றி செயல்பட்டு வருகின்றன. சில பெண்கள் தங்கும் விடுதியில் ஆண்களை அனுமதிப்பதாக தெரிகிறது. இதற்கு விடுதி காவலாளி உள்ளிட்டோர் உடந்தையாக உள்ளனர். கோயம்புத்தூரில் கடந்த சில வருடங்களாக ஐடி நிறுவனங்கள், தனியார் தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் கல்லூரியில் படிக்க வரும் மாணவ, மாணவியர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் தற்போது கோயம்புத்தூரில் அதிகப்படியான மகளிர் தங்கும் விடுதிகள் உள்ளன.
தனியார் நிறுவனங்கள், ஐடி நிறுவனங்கள், கல்லூரிக்கு செல்லும் பெண்கள் உள்ளிட்டோர் பெரும்பாலும் தனியார் தங்கும் விடுதிகளில் தங்கி வேலைக்கு சென்று வருகின்றனர். இதனால் தனியார் மகளிர் விடுதிகள் எண்ணிக்கை அதிகரித்ததன் காரணமாக தற்போது பல பகுதிகளில் வீடுகளையே பெண்கள் தங்கும் விடுதிகளாக மாற்றி வருகின்றனர். ஆனால் இவையெல்லாம் எந்த நிபந்தனையும், கட்டுப்பாடுகளும் இன்றி செயல்படுவதால் இரவு நேரங்களிலும், பெண்கள் வெளியில் சென்று நள்ளிரவு நேரத்தில் திரும்புவதை வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளனர்.
இதனை தங்கும் விடுதி உரிமையாளர்களும், காவலாளிகள் கண்டு கொள்ளாத காரணத்தினால், பல்வேறு அசம்பாவித சம்பவங்கள் நடைபெறுவது அதிகரித்து வருகிறது. ஏற்கனவே கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு சமூக நல மற்றும் மகளிர் மேம்பாட்டு துறை மூலம் அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. அனைத்து தனியார் தங்கும் விடுதிகளும், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள சமூக நலத்துறையில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
மேலும் ஒவ்வொரு விடுதியிலும் கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்த வேண்டும், காவல்துறை, வருவாய்த்துறை, சமூக நலத்துறையினர் உள்ளிட்டோர் அவ்வப்போது தங்கும் விடுதிகளை ஆய்வு செய்ய வேண்டும். மேலும் இரவு நேரத்தில் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் பெண்கள் விடுதிக்கு திரும்புவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிபந்தனைகளை விதித்து அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. ஆனால் கோயம்புத்தூரில் திரும்பிய பக்கம் எல்லாம் பெண்கள் தங்கும் விடுதி அதிகரித்துள்ளதால், விடுதி உரிமையாளர்கள் நிபந்தனைகளை பின்பற்ற முடியாத நிலையில் உள்ளனர்.
இதனால் பெண்கள் கல்லூரியில் தங்குவதை விட வெளியில் சுதந்திரமாக சென்று வருவதற்கு வசதியாக தனியார் தங்கும் விடுதிகளை நாடி வருகின்றனர். கோயம்புத்தூரில் ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் தங்கும் விடுதிகள் உள்ள நிலையில், சுமார் 200க்கும் மேற்பட்ட தங்கும் விடுதிகள் மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. மேலும் ஒவ்வொரு பெண்கள் தங்கும் விடுதி பதிவு செய்ய வேண்டும் இல்லையென்றால், நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் மூலம் வெறும் அறிவிப்பை மட்டுமே வெளியிடப்படுகிறது.
இது தொடர்பாக ஏற்கனவே சென்னை உயர் நீதிமன்றமும், பெண்கள் தங்கும் விடுதி கட்டாயம் பதிவு செய்ய வேண்டும், அதனை கண்காணிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. ஆகவே அனைத்து பெண்கள் தங்கும் விடுதிகளிலும், பெண்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், இரவு நேர வருகையை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இதுபோன்ற நிபந்தனைகளை விதிக்க மாவட்ட நிர்வாகமும், காவல்துறையும் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.