தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

செங்கல்பட்டு முதல் விழுப்புரம் வரை தானியங்கி சிக்னல் சிஸ்டம் கொண்டு வந்தால், ரயில் சேவையை இரட்டிப்பாக உயர்த்த முடியும் என சமூக ஆர்வலர் தயானந்த் கிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

தாம்பரம் ரயில் நிலையம்
தாம்பரம் ரயில் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 5, 2025 at 5:09 PM IST

4 Min Read
- By சுபாஷ் தயாளன்

சென்னை: தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு 4-வது ரயில் தண்டவாள பாதைக்கு ஒப்புதல் அளித்தது போன்று, தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை முழுமையாக மறுசீரமைப்பு செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது.

கல்வி, வேலை உள்ளிட்ட பல்வேறு தேவைகளுக்காக மக்கள் தலைநகர் சென்னையை நோக்கி நகர்ந்து வருகின்றனர். இதனால், சென்னை மட்டுமின்றி அதன் புறநகர்ப் பகுதிகளும் மக்கள்தொகை பெருக்கத்தால் நிரம்பி வழிகிறது. நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே வரும் மக்கள்தொகையால், சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கும் பஞ்சமில்லை.

நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் மக்கள்தொகை

சென்னை மட்டுமின்றி சென்னையை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களை சேர்ந்த மக்களும் நாள்தோறும் ரயில் பயணத்தையே தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். அதனடிப்படையில், தினந்தோறும் லட்சக்கணக்கானோர் ரயில் போக்குவரத்தைப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். குறிப்பாக தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்வோர் மட்டுமல்லாமல், தாம்பரத்தை சுற்றியுள்ள செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மக்களும் புறநகர் ரயில்களில் செல்ல பயன்படுத்துகின்றனர்.

தாம்பரம் ரயில் நிலையம்
தாம்பரம் ரயில் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தாம்பரம் - சென்னை கடற்கரை இடையே 4 வழிப்பாதை இருப்பதால், அங்கிருந்து அதிகப்படியான ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. ஆனால், தாம்பரத்தில் இருந்து செங்கல்பட்டுக்கு நான்காவது தண்டவாள பாதை இல்லாததால், சென்னை கடற்கரை - செங்கல்பட்டு மார்க்கத்தில் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு மட்டுமே மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. பெரும்பாலான ரயில்கள் தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தோடு நிறுத்தப்படுகின்றன.

ரயில் நிலையத்தில் அலைமோதும் கூட்டம்

சென்னை கடற்கரை - செங்கல்பட்டு மின்சார ரயில்களில் வழக்கமாக கூட்டம் நிரம்பி வழியும். குறிப்பாக, பீக் ஹவர்ஸ்களில் ரயில் பெட்டிகளில் நிற்கக் கூட இடம் இருக்காது. இதனால், பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். அதனால், தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு இடையே நான்காவது தண்டவாளம் அமைக்க பல முறை கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.

சென்னைவாசிகளுக்கு வரப்பிரசாதம்

இந்நிலையில், கடந்த மாதம் 22 ஆம் தேதி தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு இடையே சுமார் 30.2 கி.மீ வரை நான்காவது வழி தண்டவாளப்பாதை அமைக்க ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் ஒப்புதல் அளித்தார். ரூ.757.18 கோடி மதிப்பில் அமைய உள்ள இந்த தண்டவாளத்தால், தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு இடையே அதிகப்படியான புறநகர் ரயில் சேவையை வழங்க முடியும்.

தாம்பரம் ரயில் நிலையம்
தாம்பரம் ரயில் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

குறிப்பாக ஓரகடம், படப்பை, காஞ்சிபுரம், ஸ்ரீபெரும்புதூர், மறமலைநகர், ஊரப்பாக்கம், கூடுவாஞ்சேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இயங்கும் தொழிற்சாலைகளுக்காக அதிகப்படியான சரக்குகளை கையாள முடியும். இதன்மூலம் ஆண்டுக்கு ரூ.157 கோடி வருமானம் கிடைக்கும் என மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, மணிக்கு 160 கி.மீ வேகத்தில் ரயில்களை இயக்கும் வகையில் பாதைகள் அமைக்கப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் சென்னை புறநகர்ப் பகுதிகளில் ரயில் போக்குவரத்து அடுத்தகட்ட வளர்ச்சி அடையும்.

தாம்பரம் முனையத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லும் இந்த திட்டத்திற்கு வரவேற்பு அளித்த சமூக ஆர்வலர் தயானந்த் கிருஷ்ணன், தானியங்கி சிக்னல் சிஸ்டத்தையும் செயல்படுத்தினால் நன்றாக இருக்கும் என தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு செய்தியாளரிடம் பேசிய அவர், “தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு இடையே 3 தண்டவாளங்கள் மட்டுமே உள்ளன. அதில் தான் புறநகர், சரக்கு, எக்ஸ்பிரஸ் என அனைத்து ரயில்களும் செல்ல வேண்டும். இதனால், அங்கு போக்குவரத்து நெரிசல் நிலவி வந்தது. இதனால், மின்சார ரயில் சேவைகள் மிக தாமதமாகவும், குறைவாகவும் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.

தானியங்கி சிக்னல் சிஸ்டம்

நான்காவது தண்டவாள பாதை அதிமுக்கிய திட்டங்களில் ஒன்று. ஏனென்றால், இதன் மூலம் தாம்பரம் ரயில் நிலையம் மிகப் பெரிய முனையமாக மாற வாய்ப்புள்ளது. அதனால், இந்த 4-வது தண்டவாளப் பாதை பணிகளை துரிதமாக முடித்து, அடுத்த ஓராண்டிற்குள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும்.

தாம்பரம் ரயில் நிலையம்
தாம்பரம் ரயில் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதேபோல, செங்கல்பட்டில் இருந்து விழுப்புரம் ரயில் நிலையம் வரை சில முக்கிய பிரச்சனைகள் உள்ளன. செங்கல்பட்டு முதல் விழுப்புரம் வரை 81% தண்டவாளம் தான் பயன்பாட்டில் உள்ளது. முக்கிய மேம்பாடு திட்டமான தானியங்கி சிக்னல் சிஸ்டம் (Automatic Block Signalling System) அங்கு இல்லை. இதனை செங்கல்பட்டு முதல் குமரி வரை செயல்படுத்த வேண்டும். முதற்கட்டமாக செங்கல்பட்டு - விழுப்புரம் வரை செயல்படுத்த வேண்டும். ஏனென்றால், விழுப்புரத்தில் இருந்து தான் திருச்சிராப்பள்ளிக்கும், தஞ்சாவூருக்கும் தண்டவாளம் பிரிகிறது.

ரயில் போக்குவரத்து மேம்படும்

தற்போது அந்த வழித்தடத்தில் தினசரி 41 ரயில்கள் மட்டுமே இயக்கப்படுகின்றன. தானியங்கி சிக்னல் சிஸ்டம் கொண்டு வந்தால், அதனை இரட்டிப்பாக மாற்ற முடியும். ஆகையால், இந்திய ரயில்வே உடனடியாக நிதி ஒதுக்க வேண்டும். அதே போல, தாம்பரம் முதல் செங்கல்பட்டு வரையும் இந்த சிக்னல் சிஸ்டம் வந்தால் நன்றாக இருக்கும். மேலும், செங்கல்பட்டில் இருந்து அரக்கோணத்திற்கு 2-வது ரயில்வே தண்டவாள பாதை அமைக்க வேண்டும்.

அடிப்படை வசதியே சரியாக இல்ல!

சென்னையில் அதிக பயணிகள் பயன்படுத்தும் ரயில் நிலையமாக தாம்பரம் உள்ளது. கடந்த 2024-25 ஆண்டில் மட்டும் 3.4 கோடி பயணிகள் தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை பயன்படுத்தியுள்ளனர். ஆனால், தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் அடிப்படை வசதிகள் எதுவுமே இல்லை.

தாம்பரம் ரயில் நிலையம்
தாம்பரம் ரயில் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
நெடுந்தூரம் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கான 5 முதல் 10-வது நடைமேடைகளில் எக்ஸ்லேட்டர் மற்றும் லிப்ட் வசதிகள் இல்லை. பயணிகள் அமருமிடம், ஓய்வு அறை, குடிநீர் வசதிகள், கழிவறை வசதிகள் என எதுவும் சரியாக இல்லை. இதை சீரமைக்க டெண்டர் கோருவதாக பல மாதம் தாமதம் ஏற்படுத்தி வருகின்றனர். மேலும் தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைப்பு செய்ய ரூ.1,000 கோடியில் திட்ட மதிப்பீடு தயார் செய்து, ரயில்வே வாரியத்திற்கு அனுப்பியுள்ளனர்.

ரயில்வே ஆர் டி ஐ ஆர்வலர் தயானந்த் கிருஷ்ணன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஒப்புதல் கிடைக்குமா?

சென்ற ஆண்டு அக்டோபர் மாதமே இதற்கான ஒப்புதல் கிடைக்கும் எனவும், டெண்டர் கோரப்பட்டு பணிகள் இந்த ஆண்டு தொடங்கப்படும் எனவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்த நிலையில், இதுவரை ஒப்புதல் கிடைக்கவில்லை. ஆகையால், ரயில்வே அமைச்சகம் உடனடியாக இதற்கு ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும். அப்போது, தாம்பரம் ரயில் நிலையம் மிகவும் பாதுகாப்பானதாகவும், பயணிகளுக்கு விருப்பமான ரயில் நிலையமாகவும் மாறும்” என வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

இது குறித்து ரயில்வே அதிகாரி ஒருவரிடம் கேட்ட போது, “தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைப்பு செய்ய ஆயிரம் கோடி ரூபாயில் திட்ட மதிப்பீடு செய்து ரயில்வே வாரியத்திடம் கொடுத்துள்ளோம். அதற்கான ஒப்புதல் இன்னும் கிடைக்கவில்லை. இந்த ஆண்டு அதற்கான ஒப்புதல் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கிறோம். கிடைத்தவுடன் ரயில் நிலையத்தை சீரமைக்கும் பணிகள் தொடங்கப்படும்” எனத் தெரிவித்தார்.

