ரேஷன் கடை வரிசையில் நின்ற சிறுமியை கடித்த பாம்பு? - ஜெயங்கொண்டத்தில் பரபரப்பு
ரேஷன் கடைக்கு அருகிலேயே முட்புதர்கள் மண்டி கிடப்பதால் வளாகத்தில் விஷ ஜந்துகளின் நடமாட்டம் இருப்பதாக உள்ளூர் மக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
Published : November 24, 2026 at 9:09 PM IST
அரியலூர்: அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டத்தில், ரேஷன் கடையில் பொருட்கள் வாங்குவதற்காக வந்து வரிசையில் நின்று கொண்டிருந்த 17 வயது சிறுமியை பாம்பு கடித்த சம்பவம், அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
ஜெயங்கொண்டத்தில், சிதம்பரம் ரோடு இந்திரா நகர் பகுதியில் அமுதம் ரேஷன் கடை இயங்கி வருகிறது. இந்த ரேஷன் கடைக்கு மணக்கரை கிராமம், வடக்கு தெருவைச் சேர்ந்த நல்லதம்பி என்பவரின் மகள் அனிதா பொருட்கள் வாங்குவதற்காக வந்திருந்தார்.
அவர் வரிசையில் நின்று கொண்டிருந்தபோது, எதிர்பாராத விதமாக அங்கு வந்த பாம்பு, அனிதாவின் காலில் கடித்ததாக கூறப்படுகிறது. வலியால் அலறித் துடித்த அனிதாவை, அங்கிருந்த பொதுமக்கள் மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் ஜெயங்கொண்டம் அரசு தலைமை பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மருத்துவமனையில் அனிதாவுக்கு மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.
பொதுமக்கள் பொருட்கள் வாங்குவதற்காகக் அடிக்கடி வரும் ரேஷன் கடை வளாகத்தில், சிறுமியை பாம்பு கடித்த சம்பவம், அப்பகுதி மக்களிடையே அச்சத்தையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அந்த ரேஷன் கடைக்கு அருகிலேயே முட்புதர்கள் மண்டி கிடப்பதால் வளாகத்தில் விஷ ஜந்துகளின் நடமாட்டம் இருப்பதாக உள்ளூர் மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். எனவே, முட்புதர்கள், செடி, கொடிகளை அகற்றி, வளாகத்தை தூய்மையாக பராமரிக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.