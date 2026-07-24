அதிகரிக்கும் பாம்புக்கடிகள்; கணிசமாக குறைந்த மரணங்கள் - புதிய மாற்றத்தை நோக்கி தமிழகம்
ஒவ்வொரு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திலும் 10 பாம்பு விஷ முறிவு குப்பிகள் (Anti Snake Venom ( ASV) vials) தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
Published : July 24, 2026 at 7:14 PM IST
- BY எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: தமிழ்நாடு ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நோக்கி நகர ஆரம்பித்திருக்கிறது. ஆம், பாம்பு கடித்தால் மரணம் நிச்சயம் என்கிற சொல்லப்படாத விதியை தலைகீழாக நாம் மாற்றிக்காட்ட தொடங்கி இருக்கிறோம்.
பாம்பு.. இந்த வார்த்தையை எங்கு கேட்டாலும் ஒரு நொடி நம் ஈரக்குலையே நடுங்கிவிடும். ஆதிகாலம் தொட்டே மனிதர்களுக்கு மிகுந்த அச்சத்தை கொடுக்கும் ஒரு உயிரினம் இருக்கிறது என்றால் அது பாம்பு மட்டும்தான். நேரில் கூட வேண்டாம்; கனவில் பாம்பு வந்தால் கூட திடுக்கிட்டு எழுந்து ஜோசியம் பார்க்கும் அளவுக்கு ஒரு அதி தீவிர அச்சத்தை நமக்குள் விதைத்திருக்கிறது அது.
இந்த பயத்துக்கு காரணம் அதனிடம் இருக்கக் கூடிய விஷம்தான். ஒருகாலத்தில் பாம்பு கடித்தால் பிழைக்க முடியாது என்ற நிலை இருந்தது. ஆனால் அறிவியல் வளர்ச்சியின் காரணமாக பாம்புக் கடிக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டதும், மரணங்கள் குறைய தொடங்கின.
மனிதர்களுக்கு அருகிலேயே வந்த பாம்புகள்
இருந்தபோதிலும், பாம்புக்கடி மரணங்களை கணிசமாக குறைக்க முடியாத நிலைதான் இந்தியாவில் இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக, விவசாய நிலங்கள், புற்றீசல் போல வீட்டு மனைகளாக மாறி வருவதால், தங்கள் வாழ்விடத்தை பறிகொடுக்கும் பாம்புகள், வேறு வழியின்றி மனிதர்களுக்கு அருகிலேயே வசித்து வருகின்றன.
திடீரென தங்கள் வசிப்பிடங்களுக்கு அருகே மனிதர்கள் வருவதை பார்க்கும் பாம்புகள், அவர்களை கடித்து விடுகின்றன. என்னதான் பாம்புக் கடிக்கு மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலும், அதனை பரவலாக்க அரசாங்கங்கள் கடந்த காலங்களில் மெனக்கடவில்லை.
பயமுறுத்திய பாம்புக்கடி மரணங்கள்
அரசு மருத்துவமனைகளில் மட்டுமே பாம்புக்கடி விஷ முறிவு மருந்துகள் இருந்ததும், சில அரசு மருத்துவமனைகளில் அதுவும் இல்லாமல் இருந்ததும் பாம்புக்கடி மரணங்கள் அதிகரிக்க காரணமாக இருந்தது.
அதை விட முக்கியமாக, பாம்பு கடித்த உடனேயே மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வு கிராமப்புற மக்கள் மத்தியில் இல்லாமல் இருந்தது. இதனால் நாட்டு வைத்தியம், நாடி வைத்தியம் என சென்று உயிரிழந்தவர்களும் அதிகம்.
இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட 250-க்கும் மேற்பட்ட பாம்பு வகைகள் உள்ளன. அவற்றில் 60 மட்டுமே விஷத்தன்மை கொண்டவையாக உள்ளன. ஆனால், இதை அறியாமல், எந்த பாம்பு கடித்தாலும் மரணம் என நினைத்து அச்சத்திலேயே மாரடைப்பு ஏற்பட்டு இறந்தவர்களும் ஏராளம்.
விழித்துக் கொண்ட தமிழக அரசு
பொது சுகாதாரத்துறை இயக்குநரகத்தின் தரவுகளின்படி, தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டில் பாம்புக்கடியால் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 329. இதுவே 2022-ம் ஆண்டில் 406-ஆக அதிகரித்தது. அதிகபட்சமாக, அந்த ஆண்டு சேலம் மாவட்டத்தில் 1,505 பேரை பாம்பு கடித்ததில் 55 பேர் இறந்துள்ளனர். கோயம்புத்தூரில் 1,499 பேரை பாம்பு கடித்ததில், சிகிச்சை பலனின்றி 63 பேர் இறந்துள்ளனர்.
வரலாற்று அறிவிப்பை வெளியிட்ட தமிழகம்
இவ்வாறு பாம்புக்கடி மரணங்கள் தொடர்ந்து அதிகரிப்பதை கருத்தில்கொண்ட தமிழக அரசு, அதனை குறைக்க அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது. அதன்படி, கடந்த 2024 நவம்பர் 4-ம் தேதி பாம்புக்கடியை அறிவிக்கை செய்யக்கூடிய நோயாக (Notifiable Disease) தமிழக அரசு அறிவித்தது.
பாம்புக்கடியை அறிவிக்கை செய்யக்கூடிய நோயாக அறிவிக்கப்பட்டால், அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளும் தங்களிடம் சிகிச்சைக்காக வரும் பாம்புக்கடி சம்பவங்களையும், மரணங்களையும் கட்டாயம் அரசுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். இதனால் பாம்புக்கடி மருந்துகள் அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் போதிய அளவில் இருப்பு வைக்கும் நிலை ஏற்பட்டது.
அதிகரிக்கும் பாம்புக்கடிகள் கணிசமாக குறைந்த மரணங்கள் - புதிய மாற்றத்தை நோக்கி நகரும் தமிழகம்— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) July 24, 2026
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அதிரடியாக நடந்த மாற்றங்கள்
அதேபோல, பெரிய மருத்துவமனைகள் மட்டுமல்லாமல் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலும் பாம்பு விஷ எதிர்ப்பு மருந்து இருப்பதை பொது சுகாதாரத்துறை உறுதி செய்ய தொடங்கியது. மேலும், அனைத்து அரசு மருத்துவமனை மற்றும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் இருக்கும் மருத்துவர்கள், செவிலியர்களுக்கும் பாம்புக் கடிக்கு அளிக்க வேண்டிய முதலுதவி குறித்த பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
தயார்நிலையில் பாம்பு விஷ முறிவுகள்
மேலும், ஒவ்வொரு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திலும் 10 பாம்பு விஷ முறிவு குப்பிகள் (Anti Snake Venom ( ASV) vials) தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மருந்தானது, இந்திய பாம்புகளான கட்டுவிரியன், ரஸ்ஸல் விரியன், அகன்ற செதில் விரியன் ஆகிய பாம்புகளின் விஷத்தை செயலிழக்க செய்ய பயன்படுத்தப்படும் ஒரே மாற்று மருந்து ஆகும். இந்த மருந்தை பாம்பு கடித்ததும் நரம்பு வழியாக செலுத்தி விஷத்தை முறிய வைக்க முடியும்.
7,600 பேருக்கு பாம்புக்கடி - வெறும் 7 மரணம்
இதுபோன்ற அடுத்தடுத்து எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் காரணமாக, தமிழ்நாட்டில் பாம்புக்கடியால் மரணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை வெகுவாக குறைந்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் நடப்பாண்டு ஜூலை மாதம் 20-ம் தேதி வரை 7,600 பேரை பாம்பு கடித்துள்ளது. ஆனால், அவர்களில் வெறும் 7 பேர் மட்டுமே இறந்துள்ளனர். பாம்புக் கடியை பொறுத்தவரை, இது மிகக்குறைந்த அளவிலான மரண விகிதம் ஆகும்.
திருவண்ணாமலையில் அதிகபட்சமாக 691 பேர் பாம்புக்கடியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கிருஷ்ணகிரியில் 572 பேரும், விழுப்புரத்தில் 485 பேரும், திருச்சியில் 480 பேரும், கோயம்புத்தூரில் 411 பேரும், தருமபுரியில் 361 பேரும் பாம்புக்கடிக்கு ஆளாகியுள்ளனர். தலைநகர் சென்னையில் 186 பேர் பாம்புக்கடியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஒருபுறம் பாம்பு கடி சம்பவங்கள் அதிகரித்தாலும், இதனால் ஏற்பட்ட மரணங்கள் வெறும் 7 என்பதுதான் தற்போது நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம்.
350 வகை பாம்புகள் - 4இல் மட்டுமே விஷம்
இதுகுறித்து பாம்பு ஆராய்ச்சியாளர்( Herpetologist) கலையரசன் கூறும்போது, "இந்தியாவில் 350 வகையான பாம்புகள் உள்ளன. அவற்றில் நாகப்பாம்பு, கண்ணாடி விரியன், சுருட்டை விரியன், கட்டு விரியன் 4 பாம்புகளில் மட்டும் அதிகம் விஷம் உள்ளது. அவை கடித்தால் மட்டும் இறப்பதற்கு வாய்ப்புள்ளது.
இந்த பாம்புகள் எலிகள் இருக்கும் இடத்திற்கு அருகில்தான் இருக்கும். மனிதர்கள் தங்கள் இருப்பிடத்திற்கு அருகில் உணவுப்பொருட்களை கொட்டுவதால், அந்தப் பகுதிகளில் எலிகள் வசிக்க தொடங்கிவிட்டன. எனவே, மனிதர்களின் அருகிலேயே பாம்புகளும் வர தொடங்கிவிட்டன.
'99% பேரை காப்பாற்றிவிடலாம்'
தமிழ்நாட்டில் எல்லா ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலும் பாம்புக் கடிக்கான மருந்து உள்ளது. பாம்பு கடித்தவர்களுக்கு அங்கு மருத்துவர் மருந்தை செலுத்தி விட்டு , மேல் சிகிச்சைக்கு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை அல்லது வட்டார தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைப்பார்கள். பாம்பு கடித்த 99 சதவீதம் பேரை குணப்படுத்திவிடலாம் என்கிற நிலை தற்போது ஏற்பட்டுள்ளது.
அதேபோல, மக்கள் மத்தியிலும் விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டுள்ளதால் பாம்பு கடித்தவுடன் மருத்துவமனைக்கு செல்வது அதிகரித்துள்ளது. இதன் காரணமாக, பிற மாநிலத்தை விட தமிழ்நாட்டில் பாம்புக் கடியால் இறப்பவர்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கிறது" என அவர் கூறினார்.
'பாம்பை கண்டால் அடிக்க வேண்டாம்'
மேலும் அவர் கூறுகையில், "பாம்பை கண்டால் தீயணைப்புத்துறையின் 101 என்ற எண்ணில் மக்கள் அழைக்க வேண்டும். பாம்பை பிடித்து அதை வனத்தில் பாதுகாப்பாக விடும் பயிற்சியை தீயணைப்புத்துறையினருக்கு அளித்துள்ளோம். அவர்கள் உடனடியாக வந்து பாம்பை பிடித்து சென்றுவிடுவார்கள்.
இதுகுறித்த தகவலை நாகம் ஆப் மூலமாகவும் அளிக்க முடியும். வீட்டில் பாம்பை பார்த்தால் பாம்புப் பண்ணைக்கு 94447 48914 என்ற வாட்ஸ்ஆப் எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு பாம்பின் வகையை தெரிந்து கொள்ளலாம்" என அவர் கூறினார்.