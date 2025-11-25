அரசுப் பள்ளி வகுப்பறையில் மாணவர்களை கடித்த ''பாம்பு''; அதிர்ச்சியில் உறைந்த பெற்றோர்!
அரசுப் பள்ளி வளாகம் முறையாக பராமரிக்கப்படாததால் அடிக்கடி பாம்புகள் உள்பட விஷஜந்துகள் உள்ளே நுழைகின்றன. இதனால் மாணவர்கள் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். பள்ளி வளாகத்தை சுற்றிலும் முட்புதர்கள் மண்டிக்கிடப்பதால் இதுபோன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன.
Published : November 25, 2025 at 9:04 PM IST
சேலம்: சேலம், கன்னங்குறிச்சி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் வகுப்பறைக்குள் நுழைந்தபோது இரண்டு மாணவர்களை பாம்பு கடித்தது. இதனை சற்றும் எதிர்பாராத ஆசிரியர்கள் இருவரையும் மீட்டு சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். இச்சம்பவம் பெற்றோர் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சேலம், கன்னங்குறிச்சி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 500க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் கல்வி பயின்று வருகின்றனர். இன்று காலை வழக்கம் போல் மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வந்துள்ளனர். அப்போது 11 ஆம் வகுப்பு பயிலும் கவின்குமார், மணி பாரதி என்கிற இரு மாணவர்கள் வகுப்பறையை திறந்து உள்ளே நுழைந்தபோது கதவு அருகே பாம்பு பதுங்கியிருப்பது தெரியாமல் அடுத்தடுத்து அவர்கள் பாம்பை மிதித்துள்ளனர். இதனால் 2 மாணவர்களையும் பாம்பு கடித்துள்ளது.
இவர்கள் இருவரின் அலறல் சத்தம்கேட்டு ஒடி வந்த பிற மாணவர்கள் அதிர்ச்சியில் கூச்சலிட்டனர். இதை சற்றும் எதிர்பாராத பள்ளி ஆசிரியர்கள் உடனடியாக இரு மாணவர்களையும் மீட்டு சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வந்து சிகிச்சைக்காக அனுமதித்துள்ளனர்.
பாம்பு கடியால் பாதிக்கப்பட்ட இரு மாணவர்களுக்கும் உடல்நிலையில் எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்றும், தற்போது அவர்கள் நன்றாக இருப்பதாகவும் மருத்துவமனை நிர்வாக தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும், இரண்டு மாணவர்களுக்கும் தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் அரசுப் பள்ளி வளாகத்தில் முறையான பராமரிப்பு இல்லாமல் புதர்மண்டி கிடப்பதால் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நிகழ்வதாக பொதுமக்கள் குற்றச்சாட்டுகின்றனர்.
இதுபற்றி அந்தப் பகுதி மக்கள் சிலர் கூறுகையில், "பள்ளி மாணவர்களை கடித்த பாம்பு தண்ணீர் பாம்பு என்பது தெரிய வந்துள்ளது. அது விஷமற்ற பாம்பு என்பதால் மாணவர்களுக்கு எந்தவித ஆபத்தும் இல்லாமல் மாணவர்கள் நலமுடன் உள்ளனர். இதுவே விஷப் பாம்பு என்றால் என்ன ஆகி இருக்கும்? என்று நினைக்கவே அச்சமாக உள்ளது. இனியாவது, பாம்பு உள்ளிட்ட விஷ ஜந்துக்கள் உள்ளே நுழையாதடடி கன்னங்குறிச்சி பேரூராட்சி நிர்வாகம் அரசுப் பள்ளி வளாகங்களை முறையாக பராமரிக்க லேண்டும்" என்று தெரிவித்தனர்.