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திருச்சி விமான நிலையத்தில் ரூ.1.01 கோடி மதிப்புள்ள தங்கம் பறிமுதல்- சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் விசாரணை

திருச்சி விமான நிலையத்தில் தொடர்ந்து அரியவகை உயிரினங்கள், வெளிநாட்டு கரன்சி, தங்கம், போதைப்பொருள் உள்ளிட்டவை அதிக அளவில் கடத்தி வரப்படும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.

திருச்சி விமான நிலையம் - கோப்புப்படம்
திருச்சி விமான நிலையம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2026 at 5:47 PM IST

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திருச்சி: மலேசியாவில் இருந்து கடத்தி வரப்பட்ட 1.01 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்கத்தை திருச்சி விமான நிலையத்தில் சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

திருச்சி சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு சிங்கப்பூர், மலேசியா, துபாய், வியட்நாம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வெளிநாடுகளில் இருந்து விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதில் வரும் பயணிகள் அடிக்கடி தங்கம், போதைப்பொருள், வெளிநாட்டு கரன்சி நோட்டுகள் உள்ளிட்டவற்றை கடத்தி வருவதும், அவற்றை சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்வதும் தொடர்கதையாக இருந்து வருகிறது.

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இந்த நிலையில், மலேசியா தலைநகர் கோலாலம்பூரில் இருந்து வரும் விமானத்தில் தங்கம் கடத்தி வரப்படுவதாக நுண்ணறிவு சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

பறிமுதல் செய்யப்பட தங்க நகைகள்
பறிமுதல் செய்யப்பட தங்க நகைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்தத் தகவலின் அடிப்படையில், மலேசியா தலைநகர் கோலாலம்பூரில் இருந்து திருச்சி வந்த விமானத்தில் பயணம் செய்த பயணிகளின் உடைமைகளை விமான நிலைய சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர். அப்போது 3 பயணிகள் தங்கள் உடைமைகளில் 648 கிராம் எடை கொண்ட தங்க நகைகளை மறைத்து கடத்தி வந்தது தெரிய வந்தது. அவற்றின் மதிப்பு ரூ.1.01 கோடி இருக்கும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

பறிமுதல் செய்யப்பட தங்க நகைகள்
பறிமுதல் செய்யப்பட தங்க நகைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனையடுத்து 3 பயணிகளையும் கைது செய்த சுங்கத் துறை அதிகாரிகள், அவர்களிடம் இருந்து தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

திருச்சி விமான நிலையத்தில் தொடர்ந்து அரியவகை உயிரினங்கள், வெளிநாட்டுப் பணம், தங்கம், போதைப்பொருள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் அதிக அளவில் கடத்தி வரப்படும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.

பறிமுதல் செய்யப்பட தங்க நகைகள்
பறிமுதல் செய்யப்பட தங்க நகைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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விமான நிலையங்களில் சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் கடுமையான சோதனைகளில் ஈடுபட்டாலும் 'குருவி' என்ற போர்வையில் கடத்தலில் ஈடுபட்டு வருவது தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது.

எனவே, இது போன்று கடத்தலில் ஈடுபட்டு பிடிபடும் நபர்கள் மீது விமான நிலைய நுண்ணறிவு சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

TAGGED:

TRICHY AIRPORT
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