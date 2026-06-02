தலைமைச் செயலகம் அருகே புகை மூட்டத்துடன் பரவிய நச்சுக் காற்று - மூச்சுத் திணறலால் பொதுமக்கள் அவதி
துறைமுகத்தில் பல்வேறு பயன்பாட்டிற்காக வைக்கப்பட்டுள்ள சல்பர் அதிக வெப்பம் காரணமாக வேதியியல் மாற்றம் அடைந்து வெண்புகையாக பரவியதாக துறைமுக நிர்வாகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
Published : June 2, 2026 at 3:52 PM IST
சென்னை: சென்னை தலைமைச் செயலகம் அருகே திடீரென புகைமூட்டத்துடன் நச்சுக் காற்று பரவியதால், பொதுமக்கள் மற்றும் பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த காவல் துறையினர் மூச்சுத்திணறல், கண் எரிச்சல், தொண்டை எரிச்சல், மயக்கம் போன்ற பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகினர்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்திற்கு முதலமைச்சர், அமைச்சர்கள், உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் அலுவலர்கள் உள்ளிட்ட ஆயிரக்கணக்கானோர் தினமும் வந்து செல்கின்றனர். பொதுமக்களும் தங்களது கோரிக்கைகள் மற்றும் குறைகளை தெரிவிக்க தலைமைச் செயலகத்திற்கு வருகை தருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், இன்று மதியம் தலைமைச் செயலகம் எதிரே உள்ள பகுதியில் திடீரென வெள்ளை நிற புகைமூட்டம் உருவானது. அடர்த்தியாக பரவிய இந்த புகை மூட்டத்தால், சுமார் ஒரு கிலோ மீட்டர் சுற்றளவு பகுதியில் இருந்த பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் மூச்சுத் திணறல், கண் எரிச்சல், தொண்டை எரிச்சல், குமட்டல், வாந்தி போன்ற பாதிப்புகளுக்கு ஆளாகினர்.
இந்தப் புகை எங்கிருந்து வெளியானது என்பது குறித்து காவல் துறையினர் மற்றும் அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது, தலைமைச் செயலகம் எதிரே உள்ள சென்னை துறைமுக வளாகத்தில் இருந்து இந்த புகை வெளியானது தெரிய வந்தது.
முதற்கட்ட விசாரணையில், துறைமுக வளாகத்தில் கையாளப்பட்ட சல்பர், அதிக வெப்பம் காரணமாக வேதிவினை ஏற்பட்டு புகை மற்றும் நச்சுத்தன்மை கொண்ட வாயுவை உருவாக்கியதாக தகவல் வெளியானது.
தகவல் கிடைத்தவுடன் தீயணைப்புத் துறையினர் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று, சல்பர் மீது தண்ணீர் பீய்ச்சி அடித்து நிலைமையை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். துறைமுக வளாகத்திலும் தீயணைப்பு படையினர் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டனர்.
இதையடுத்து, சல்பர் கையாளும் பகுதியில் பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் முறையாக பின்பற்றப்பட்டனவா அல்லது பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் காரணமாக இந்த வேதிவினை ஏற்பட்டதா என்பது குறித்து அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து 10-க்கும் மேற்பட்ட ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அப்பகுதிக்கு அனுப்பப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு தேவையான உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
துறைமுகத்தைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் தலைமைச் செயலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் குடியிருப்புகள் அமைந்துள்ள நிலையில், இந்த நச்சுக்காற்று மேலும் பரவியிருந்தால் பெரிய அளவிலான பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடும் என்ற அச்சமும் எழுந்துள்ளது. எனவே, சம்பவம் குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்தி, எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறாத வகையில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
இதற்கிடையே, சம்பவம் குறித்து துறைமுகம் தரப்பில் இருந்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. அதில், துறைமுகத்தில் பல்வேறு பயன்பாட்டிற்காக வைக்கப்பட்டுள்ள சல்பர் அதிக வெப்பம் காரணமாக வேதியியல் மாற்றம் அடைந்து வெண்புகையாக பரவியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.