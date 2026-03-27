அமெரிக்க அருங்காட்சியகத்தில் இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு சொந்தமான சிலைகள் மீட்பு
நடராஜரின் வெண்கல சிலையை நியூயார்க்கில் உள்ள டோரிஸ் வீனர் கேலரியில் வைக்கப்பட்டிருந்தபோது 2002ஆம் ஆண்டில் NMAA கண்டுபிடித்தது.
Published : March 27, 2026 at 3:12 PM IST
புது டெல்லி: தமிழ்நாட்டிலிருந்து திருடிச்செல்லப்பட்ட 3 பழங்கால சிலைகளை, அமெரிக்காவில் உள்ள அருங்காட்சியகத்தில் இருந்து திருப்பி கொண்டு வருவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா கையெழுத்திட்டிருக்கிறது.
அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன் மாகாணத்தில் அமைந்திருக்கிறது ஸ்மித்சோனியன்ஸ் தேசிய ஆசிய கலை அருங்காட்சியகம். இந்த அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள 3 பழங்கால சிற்பங்களின் தோற்றமானது, இந்திய சிற்பங்களை போலவே இருந்ததால் அவை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டன. இதில், அவை தமிழ்நாட்டில் உள்ள கோயில்களிலிருந்து சட்டவிரோதமாக எடுத்துச்செல்லப்பட்டவை என்பது உறுதியானது.
இதையடுத்து, அந்த சிலைகளை இந்தியாவுக்கு மீட்டுக்கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகளை இந்தியா மேற்கொண்டது. இதன் தொடர்ச்சியாக, அமெரிக்காவுக்கான இந்திய துணைத்தூதர் நம்யா கம்பா, ஸ்மித்சோனியன்ஸ் அருகாட்சியக இயக்குநர் சேஸ் ராபின்சனுடன் பழங்கால சிலைகளை திரும்ப பெறுவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளார்.
அதன்படி, அமெரிக்காவுக்கு கொண்டுசெல்லப்பட்ட ஒன்பதாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த நடராஜரின் வெண்கல சிலை, 12ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த உமா - மகேஸ்வரர் சிற்பம், 16ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் - பரவை நாச்சியார் சிற்பம் ஆகியவை மீண்டும் இந்தியாவிற்கு கொண்டு வரப்படவுள்ளன.
இதுகுறித்து அமெரிக்காவில் இருக்கும் இந்திய தூதரகம் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில், "பழங்கால சிலைகள் குறித்து நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகளை தொடர்ந்து, இந்தியாவிலிருந்து சட்டவிரோதமாக அந்த சிலைகள் அமெரிக்காவுக்கு கொண்டுசெல்லப்பட்டிருப்பது உறுதியானது.
Three invaluable antiquities are returning home to India from the Smithsonian's National Museum of Asian Art: a 9th-century Shiva Nataraja bronze, a 12th-century sculpture of Shiva and Uma, and a 16th-century depiction of Saint Sundarar with Paravi.— India in USA (@IndianEmbassyUS) March 26, 2026
சோமாசுகந்தர் மற்றும் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் - பரவை நாச்சியாரின் சிற்பங்கள் 1987ஆம் ஆண்டில் ஆர்தர் எம். சாக்லர் அருங்காட்சியகத்திற்கு நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டுள்ளன” என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.
அமெரிக்காவில் வைக்கப்பட்டிருந்த சிலைகள் குறித்த ஆய்வுகளின் ஒரு பகுதியாக, இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் NMAA ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தது. அதில், புதுச்சேரி பிரெஞ்ச் நிறுவனத்தின் புகைப்பட ஆவணக் காப்பகங்களில் (Photo Archives) இந்த சிலைகள் குறித்து அருங்காட்சியக குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டதாகவும், அதில் தமிழக கோயில்களில் இந்த சிலைகள் வைக்கப்பட்டிருந்த புகைப்படங்கள் இடம்பெற்றிருப்பதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, கள்ளக்குறிச்சி தாலுகாவுக்கு உட்பட்ட வீரசோழபுரம் கிராமத்தில் உள்ள சிவன் கோயிலில் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் - பரவை நாச்சியாரின் சிலை வைக்கப்பட்டிருந்தது, 1956ஆம் ஆண்டில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் மூலம் உறுதியானது.
அதேபோல், மன்னார்குடி தாலுகா, ஆலத்தூர் கிராமத்தில் உள்ள விஸ்வநாதர் கோயிலில் சோமாசுகந்தரர் எனப்படும் உமா - மகேஸ்வரர் சிலை வைக்கப்பட்டிருந்த புகைப்படம் 1959ஆம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல், தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருத்துறைப்பூண்டி தாலுகாவில் அமைந்திருக்கிற ஸ்ரீ பாவ ஔஷதேஸ்வரர் கோயிலில் நடராஜர் சிலை வைக்கப்பட்டிருந்த புகைப்படம் 1957ஆம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வெண்கல சிலைதான் நியூயார்க்கில் உள்ள டோரிஸ் வீனர் கேலரியில் வைக்கப்பட்டிருந்தபோது 2002ஆம் ஆண்டில் NMAA கண்டுபிடித்தது.
இந்நிலையில் இந்த சிலைகளை தற்போது இந்தியாவுக்கு மீட்டு கொண்டுவர நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, ஒப்பந்தமும் கையெழுத்தாகி உள்ளது.