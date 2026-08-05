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ஸ்மார்ட் மீட்டர்கள், EV சார்ஜிங் நிலையங்கள்| எரிசக்தித்துறைக்கு ரூ.15,828 கோடி ஒதுக்கீடு!

178 புதிய துணை மின் நிலையங்கள் அமைக்கப்படும் எனவும், 40,000 பழைய மின்மாற்றிகள் மாற்றப்படும் என்றும் தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எரிசக்தித்துறை
எரிசக்தித்துறை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 5, 2026 at 4:51 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட்டில் எரிசக்தித்துறைக்கு ரூபாய் 15,828 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2026-2027 ஆம் நிதியாண்டிற்கான தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட்டை தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று (ஆக.05) நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தாக்கல் செய்தார். இந்த பட்ஜெட்டில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள், பெண்கள், இளைஞர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினரும் பயன்பெறும் வகையில் பல்வேறு அதிரடி அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன.

அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டில் மிக முக்கிய துறையான எரிசக்தித்துறைக்கு ரூபாய் 15,828 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த துறையில் முக்கிய அறிவிப்புகளும் வெளியாகியுள்ளன.

உடன்குடி நிலை-1 மற்றும் எண்ணூர் SEZ அனல்மின் திட்டங்கள் 2,640 மெகாவாட் கூடுதல் மின் உற்பத்தித் திட்டங்கள் விரைவுப்படுத்தப்படும். ETPS விரிவாக்கத் திட்டத்திற்கு (PPP) சுமார் ரூபாய் 8,000 கோடியும், வெள்ளிமலை நீரேற்று புனல்மின் திட்டம் விரைவுபடுத்தும் நோக்கில் ரூபாய் 5,050 கோடியும் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.

வீட்டுக் கூரை சூரிய மின் மானியத் திட்டம்

தமிழ்நாட்டை இந்தியாவின் 'BESS' மையமாக மாற்றும் புதிய 'BESS' ஊக்குவிப்புக் கொள்கை வெளியிடப்படும். பிரதம மந்திரி சூரிய வீடு திட்டத்துடன் இணைந்த 'வீட்டுக் கூரை சூரிய மின் மானியத் திட்டம்' நுகர்வோருக்கு அதிகபட்சம் 1 லட்சம் ரூபாய் மானியம் வழங்கப்படும். இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தும் வகையில் 50 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.

ஸ்மார்ட் மீட்டர்- நவீன மின்சார சேவை

சென்னையில் அனைத்து நுகர்வோர்களுக்கும், மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளில் 50 லட்சம் தொழில், வணிக நுகர்வோர்களுக்கும் 'நவீன மின்சார சேவை' வழங்கும் வகையில் ஸ்மார்ட் மீட்டர்கள் அமைக்கப்படும்.

மின்கட்டமைப்பு மேம்பாடு

சென்னை மின் பகிர்மான திறன் ரூபாய் 1,390 கோடியில் வலுப்படுத்தப்படும். பசுமை எரிசக்தி வழித்தடம்- 2 மற்றும் 3- ஆம் கட்டத் திட்டங்கள் விரைவுபடுத்தப்படும். விருதுநகர்-கோயம்புத்தூர் 765 கே.வி.மின் பகிர்மானத் திட்டம், கோயம்புத்தூர் - அரியலூர் 765 கே.வி.மின் பகிர்மானப் பாதைத் திட்டம் ஆகியவை செயல்படுத்தப்படும். ரூபாய் 6,884 கோடி மதிப்பீட்டில் 11,760 மெகாவாட் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியைக் கையாளும் பசுமை எரிசக்தி வழித்தடம்- கட்டம் 3 திட்டத்தை செயல்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

புதிய துணை மின்நிலையங்கள் அமைக்கப்படும்

ரூபாய் 1,543 கோடி மதிப்பில் 178 புதிய துணை மின் நிலையங்கள் அமைக்கப்படும். ரூபாய் 2,000 கோடி மதிப்பில் 40,000 பழைய மின்மாற்றிகள் மாற்றப்படும்.

பொது EV சார்ஜிங் நிலையங்கள்

ஐந்து ஆண்டுகளில் 20,000 பொது EV சார்ஜிங் நிலையங்கள் அமைக்கப்படும். இந்த திட்டம் செயல்படுத்துவதற்காக ரூபாய் 50 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். குடியிருப்புகளில் அமைக்கப்படும் இந்த EV சார்ஜிங் மையங்களுக்கு மானியம் வழங்கப்படும். இதற்காக ரூபாய் 5 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.

விலையில்லா மின்சாரம்

500 யூனிட் வரை பயன்படுத்தும் நுகர்வோருக்கு விலையில்லா மின்சாரம் 100- லிருந்து 200 யூனிட்டாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. விலையில்லா மின்சாரத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்தும் வகையில் ரூபாய் 1,545 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

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TAGGED:

பொது EV சார்ஜிங் நிலையங்கள்
புதிய துணை மின்நிலையங்கள்
TN BUDGET 2026
ENERGY RESOURCES DEPARTMENT
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