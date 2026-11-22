குடிநீர் குழாயில் தண்ணீருடன் வந்து விழுந்த பாம்பு, தவளை குட்டிகள் - பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி
குடிநீரின் தரத்தை பரிசோதனை செய்து பாதுகாப்பான குடிநீர் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பாம்பன் பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : November 22, 2026 at 7:54 PM IST
ராமநாதபுரம்: ராமேஸ்வரத்தை அடுத்த பாம்பன் சின்னப்பாலம் பகுதியில் பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்படும் குடிநீர் குழாயில் தண்ணீருடன் பாம்பு குட்டிகளும் தவளை குட்டிகளும் கலந்து வந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பாம்பன் சின்னப்பாலம் பகுதியில் உள்ள வீடுகளுக்கு குடிநீர் குழாய் மூலம் தண்ணீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், குடிநீர் குழாயில் தண்ணீர் திறந்தபோது தண்ணீருடன் சிறிய அளவிலான பாம்பு குட்டிகளும், தவளை குட்டிகளும் வெளியேறியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த அப்பகுதி மக்கள், அன்றாட அடிப்படை தேவையான குடிநீரில் இதுபோன்ற உயிரினங்கள் கலந்து வருவது குடிநீரின் சுகாதாரம் குறித்த பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளதாக தெரிவிக்கின்றனர். குறிப்பாக, இந்த குடிநீரை குழந்தைகள், முதியவர்கள், கர்ப்பிணிகள் மற்றும் நோயாளிகள் என அனைத்து தரப்பினரும் பயன்படுத்தும் நிலை உள்ளதால், பொதுமக்கள் மத்தியில் ஆரோக்கியம் குறித்த அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது.
குழாயில் குடிநீரோடு சேர்ந்து வந்த பாம்பு மற்றும் தவளை குட்டிகள் - பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி #WaterContamination | #ShockingNews | #TapWaterCrisis | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/DLqAWmPbTK— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 22, 2026
இதனால், குடிநீர் குழாய்கள் முறையாக பராமரிக்கப்படுகிறதா? குடிநீர் விநியோகிக்கும் தொட்டிகள் மற்றும் நீர்த்தேக்கப் பகுதிகள் சுத்தமாக உள்ளனவா? குழாய்களில் ஏதேனும் சேதம் ஏற்பட்டு அதன் வழியாக பாம்பு மற்றும் தவளை குட்டிகள் உள்ளே சென்றுள்ளனவா? என்பது குறித்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் எனவும் அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
மேலும், குடிநீர் குழாய்கள் மற்றும் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளை முழுமையாக ஆய்வு செய்து, சுத்தம் செய்வதுடன் குடிநீரின் தரத்தை பரிசோதனை செய்து பாதுகாப்பான குடிநீர் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
பொதுமக்களின் சுகாதாரத்துடன் தொடர்புடைய குடிநீர் விநியோகத்தில் அலட்சியம் காட்டாமல், சம்பந்தப்பட்ட குடிநீர் வடிகால் வாரிய அதிகாரிகள் மற்றும் உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தினர் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
இதற்கிடையே, குடிநீர் குழாயில் தண்ணீருடன் பாம்பு குட்டிகளும், தவளை குட்டிகளும் வெளியேறும் காட்சிகளை அப்பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் வீடியோவாக பதிவு செய்து, சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்துள்ளனர். இந்த அதிர்ச்சியூட்டும் வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.