சின்ன வெங்காயம் விலை ’கிடு கிடு’ உயர்வு: கிலோ ரூ.150-க்கு விற்பனை செய்யப்படுவதால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி
கடந்த சில வாரங்களாக சின்ன வெங்காயம் விலை ரூ.70 இல் இருந்த நிலையில், படிப்படியாக விலை அதிகரித்து தற்போது ரூ.150 ஆக உயர்ந்துள்ளது
Published : October 29, 2026 at 1:47 PM IST
ஈரோடு: புன்செய் புளியம்பட்டி வாரச்சந்தையில் சின்ன வெங்காயம் கிலோ ரூ.100-ல் இருந்து ரூ.150 ஆக உயர்ந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
ஈரோடு மாவட்டம், புன்செய் புளியம்பட்டி வாரச்சந்தைக்கு தமிழ்நாடு, கர்நாடகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து சின்ன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது. விவசாயிகள் இங்கு நேரடியாக சின்ன வெங்காயத்தை கொண்டு வந்து விற்பனை செய்வதால் சத்தியமங்கலம், புன்செய் புளியம்பட்டி, பவானிசாகர் பகுதியைச் சேர்ந்த கிராம மக்கள், குறைந்த விலைக்கு வெங்காயம் வாங்கிச் செல்வதை வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளனர்.
இன்று கூடிய வாரச் சந்தையில் 300 சின்ன வெங்காய மூட்டைகள் விற்பனைக்கு அடுக்கி வைக்கப்பட்டன. கடந்த வாரம் 1000 வெங்காய மூட்டைகள் வரத்து இருந்த நிலையில், இந்த வாரம் வரத்து 300-ஆக சரிந்தது. அதன் காரணமாக சின்ன வெங்காயம் கிலோ ரூ.100 முதல் ரூ150 ஆக உயர்ந்தது. இதனால் பொதுமக்கள் சின்ன வெங்காயத்தை வாங்குவதற்கு தயக்கம் காட்டுகின்றனர்.
அதே சமயம் பெரிய வெங்காயம் கிலோ 40 முதல் 50 ரூபாய் வரை விற்பனையானது. கடந்த சில மாதங்களாக மழை இல்லாமல், சின்ன வெங்காயம் விளைச்சல் குறைந்தது. இதன் காரணமாக சின்ன வெங்காயம் விலை உயர்ந்துள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர். மேலும் வியாபாரிகள், தங்களது குடோனில் இருப்பு வைத்துள்ள சின்ன வெங்காயம் தற்போது விற்பனை வந்துள்ளதாக தெரிவித்தனர்.
ஈரோடு மாவட்டத்தில் சத்தியமங்கலம், பவானிசாகர், புன்செய் புளியம்பட்டி, தாளவாடி, கடம்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சின்ன வெங்காயம் அதிக அளவில் மகசூல் செய்யப்படுகிறது. 3 மாதப் பயிரான சின்ன வெங்காயத்தை மானாவாரி தோட்டங்களிலும் பயிடுகின்றனர். பொதுவாக தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கும் ஜூன் மாதத்தில் சுமார் 2 ஆயிரம் ஏக்கரில் வெங்காயம் சாகுபடி செய்யப்படுவது வழக்கம். ஆனால் நடப்பாண்டு 3 மாதங்களாக மழைப்பொழிவு இல்லாததால், சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி பரப்பளவு குறைந்துவிட்டது.
இதனால் வரத்து குறைந்து, கடந்த சில வாரங்களாக சின்ன வெங்காயம் விலை ரூ.70 இல் இருந்த நிலையில், படிப்படியாக 90, 100, 125 என அதிகரித்து தற்போது ரூ.150 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இந்நிலையில், அண்மையில் பெய்த மழையால் தற்போது சுமார் 1000 ஏக்கரில் விவசாயிகள் சின்ன வெங்காயம் பயிரிடத் தொடங்கிவிட்டனர். அதற்கான உழவு பணியிலும் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும் விலை உயர்வு காரணமாக பெரும்பாலான விவசாயிகள் சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி செய்ய ஆர்வம் காட்டியுள்ளனர்.