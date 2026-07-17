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குடிசைப் பகுதிகளே இல்லா நகரங்கள்? துறை அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் ஆலோசனை

ரூ. 2,500 மகளிர் உரிமைத்தொகை மற்றும் வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கான உதவித் தொகைத் திட்டம் உள்ளிட்டவை பற்றிய அறிவிப்பும் இந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

முதலமைச்சர் விஜய்
முதலமைச்சர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 17, 2026 at 4:08 PM IST

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சென்னை: வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி துறை அதிகாரிகளுடனான இன்றைய ஆய்வுக்கூட்டத்தில் 'குடிசைப் பகுதிகளே இல்லா நகரங்களை உருவாக்குவது' தொடர்பான ஆலோசனையை முதலமைச்சர் விஜய் மேற்கொண்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையில் வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி துறையின் ஆய்வு கூட்டம் இன்று (ஜூலை 17) நடைபெற்றது.

விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசின் முதலாவது பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் விரைவில் தொடங்க உள்ளது. இந்த மாத இறுதியில் அதுதொடங்க இருப்பதாக உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

மேலும், இந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தில் இடம்பெற வேண்டிய புதிய திட்டங்கள், ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள திட்டங்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் துறைகளின் முன்னேற்றம் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் கடந்த 2 ஆம் தேதி முதல் துறை ரீதியான ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் வரும் 22 ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.

இந்த நிலையில், முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையில் இன்று (ஜூலை 17) தலைமைச் செயலகத்தில் வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்புற வளர்ச்சி துறையின் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், வீட்டு வசதி துறை மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி துறை அமைச்சர் ராஜ்குமார், நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன, துறை சார்ந்த செயலாளர்கள், அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை
வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் 2031 ஆம் ஆண்டிற்குள் மாநிலம் முழுவதும் குடிசைப் பகுதி இல்லா நகரங்களை உருவாக்குவது தொடர்பான விரிவான ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளன. அத்துடன், அனைவருக்கும் தரமான வீடு வழங்குவது, சிறந்த நகர்புற வாழ்வை உறுதி செய்யும் வகையில் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளன.

எதிர்கால நகர வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு சென்னை, திருச்சி, மதுரை மற்றும் கோவை உள்ளிட்ட மாநகரங்களை உலக தரத்துக்கு மேம்படுத்த மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பாகவும் முதலமைச்சர் விஜய் விரிவான ஆலோசனை மேற்கொண்டதாகவும் தற்போது தெரிய வந்துள்ளது.

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இதுதவிர, ஒற்றைச் சாளர முறையில் இணையதளம் மூலமாக கட்டிட அனுமதி வழங்குவது குறித்தும் விரிவான ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. எனவே தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் பல்வேறு மக்கள் நலத்திட்டங்கள் பற்றிய அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

முக்கியமாக இல்லத்தரசிகளின் முக்கிய எதிர்பார்ப்பான ரூ. 2,500 மகளிர் உரிமைத்தொகை மற்றும் வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கான உதவித்தொகைத் திட்டம் உள்ளிட்டவை பற்றிய அறிவிப்பும் இந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

குடிசைப்பகுதியில்லா நகரம்
தமிழ்நாடு பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர்
SLUM FREE CITY
CHIEF MINISTER VIJAY
HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT DEPT

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