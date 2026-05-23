திமுக இளைஞரணி கூட்டத்தில் காங்கிரசுக்கு எதிராக கோஷம் - மாணிக்கம் தாகூர் கண்டனம்
காங்கிரஸ் கட்சியை எவ்வளவு தூரம் தாக்கினாலும் உண்மை மாறாது. மக்கள் எல்லாவற்றையும் கவனித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் என மாணிக்கம் தாகூர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : May 23, 2026 at 9:34 PM IST
சென்னை: திமுக இளைஞரணி கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எதிராக கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டதற்கு காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு தோல்விக்கான காரணங்களை திமுக ஆராய்ந்து வருகிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக திமுக பல்வேறு நிலைகளில் ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்தி வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக இளைஞரணி கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. அதில், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், முன்னாள் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த கூட்டத்தில், முதுகில் குத்தி துரோகம் இழைத்து விட்டதாக காங்கிரஸ் கட்சியைக் கண்டித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. மேலும், காங்கிரஸ் ஒழிக என்று கூறி திமுகவினர் கோஷங்களை எழுப்பினர்.
இதுதொடர்பான வீடியோ காட்சியை சமூக ஊடகத்தில் பகிர்ந்து, காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில், "தேர்தல் முடிவு வந்து கொண்டிருந்த நேரத்திலேயே அதிமுகவும், திமுகவும் ரகசியப் பேச்சுவார்த்தையை ஆரம்பித்து விட்டார்கள். அதை பாஜகவின் மூத்த தலைவர் ஒருவர் செய்தார். தற்போது அது மெதுவாக வெளியே வருகிறது.
காங்கிரஸ் எப்போதும் பாஜகவுடன் ஒத்துப்போகாது. பாஜகவுடன் ரகசிய உடன்பாடு வைத்துக் கொண்டு வெளியே மதச்சார்பற்ற முகமூடி அணிந்து கொள்பவர்களை நம்ப முடியாது. அதனால்தான் 5ம் தேதியே நாங்கள் தெளிவாக சொல்லி விட்டோம். பாஜகவுடன் பின்வாசல் அரசியல் செய்பவர்களுடன் பேசுவதில் பலனில்லை என்று. நாங்க எடுத்த முடிவு சிம்பிள்தான். தமிழ்நாட்டில் மதச்சார்பற்ற அரசுக்கு மட்டுமே எங்கள் ஆதரவு.
தற்போது திமுகவின் இளைஞரணி, காங்கிரஸ் கட்சியையும் ராகுல் காந்தியையும் கண்டித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றுகிறார்கள். ஏனெனில் அவர்களின் திட்டம் தோல்வியடைந்து விட்டது. அந்த திட்டம் என்னவென்றால் பாஜக ஆசைப்பட்ட மாதிரி விஜய் முதல்வராவதை தடுக்க வேண்டும். ஆனால் அது நடக்கவில்லை. அதனால்தான் இப்போது திமுகவினர் இவ்வளவு கோஷங்களை எழுப்புகிறார்கள். எல்லாம் நாடகம்.
தமிழ்நாட்டு மக்கள் உங்கள்(திமுக) உண்மையான தோற்றத்தை பார்த்து விட்டார்கள். இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக், விசிக ஆகிய கட்சிகளின் தலைவர்கள் உங்களை அம்பலப்படுத்தி விட்டனர். சிபிஎம் தலைவர் கூட உங்கள் டீலிங்கை வெளிப்படையாக சொல்லி விட்டார்.
நீங்கள் காங்கிரஸ் கட்சியை எவ்வளவு தூரம் தாக்கினாலும் உண்மை மாறாது. மக்கள் எல்லாவற்றையும் கவனித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.