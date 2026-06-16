கிண்டி பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தில் ரூ.15 கோடியில் திறன் பயிற்சி மையம்- பஜாஜ் நிறுவனம் முன்னெடுப்பு
வேகமாக வளர்ந்து வரும் உற்பத்தித் துறைக்கு ஏற்ப தமிழ்நாட்டின் பொறியியல் மாணவர்களை தயார்படுத்துவதில் பஜாஜ் திறன் பயிற்சி மையம் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : June 16, 2026 at 10:49 PM IST
சென்னை: பொறியியல் மாணவர்களின் திறனை வளர்த்தெடுப்பதற்காக 15 கோடி ரூபாய் செலவில், சென்னை கிண்டி பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தில், பஜாஜ் நிறுவனம் சார்பில் திறன் பயிற்சி மையம் அமைக்க உள்ளது.
அண்ணா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் பஜாஜ் ஆட்டோ நிறுவனத்தின் சமூகப் பொறுப்புணர்வு பிரிவான பஜாஜ் ஆட்டோ அறக்கட்டளை சார்பில், பஜாஜ் பொறியியல் திறன் பயிற்சி மையம் (BEST) அமைய உள்ளது.
இதற்காக, பஜாஜ் ஆட்டோ நிறுவனத்தின் திறன் மேம்பாட்டுப் பிரிவுத் தலைவர் ரமேஷ் பஜாஜ், ஆட்டோ அறக்கட்டளையின் மேலாளர் வினிதா ஷெகாவத் மற்றும் அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தின் பதிவாளர் குமரேசன் ஆகியோர் இடையே கடந்த ஜூன் 15ஆம் தேதி புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.
இந்த பயிற்சி மையத்தில், மேம்பட்ட உற்பத்தி , ரோபோட்டிக்ஸ் மற்றும் ஆட்டோமேஷன், மேம்பட்ட உற்பத்தி – தொழில்துறை 4.0 ஆகிய துறைகளில் அதிநவீன ஆய்வகங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன.
மெகாட்ரானிக்ஸ், மோஷன் கண்ட்ரோல் மற்றும் சென்சார் தொழில்நுட்பம், ரோபோட்டிக்ஸ் மற்றும் ஆட்டோமேஷன், ஸ்மார்ட் தொழில்நுட்ப உற்பத்தி , செயற்கை நுண்ணறிவு, இயந்திரக் கற்றல், ஆக்மென்டட் ரியாலிட்டி, விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி மற்றும் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்டர்நெட் ஆப் திங்ஸ் உள்ளிட்ட வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களில் மாணவர்களுக்கு நேரடிப் பயிற்சி வழங்கப்படும்.
மாணவர்களுக்குப் பயிற்சி அளிப்பதற்காக, பஜாஜ் ஆட்டோ நிறுவனத்தின் அனுபவம் பெற்ற பொறியாளர்களால் பாடத்திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் துறைகள், உறுப்புக் கல்லூரிகள் மற்றும் இணைவு பெற்ற கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் இந்த மையம் உருவாக்கப்படவுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் படிக்கும் பொறியியல் மாணவர்களுக்கான வேலைவாய்ப்புத் திறன் மேம்படுத்தப்படும்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய உயர்கல்வித் துறைச் செயலாளரும், அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் குழுத் தலைவருமான அருண் ராய், பாடத்திட்ட ஒருங்கிணைப்பு, அனுபவபூர்வ கற்றல் மற்றும் விளைவு சார்ந்த திறன் மேம்பாடு ஆகியவற்றின் மூலம் உயர் கல்வியில் வலுவான தொழில் துறை ஈடுபாட்டின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தினார்.
இதுகுறித்து அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "புதுமைகளை ஊக்குவித்தல், தொழில் துறைடனான ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் உலகளாவிய பொறியியல் துறையில் மாணவர்கள் சிறந்து விளங்க உதவும் வகையிலான மாற்றத்தை உருவாக்கும் கற்றல் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் கொண்டுள்ள உறுதிப்பாட்டை பஜாஜ் பொறியியல் திறன் பயிற்சி மையம் உருவாக்க உள்ளது.
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தொழில் துறை மற்றும் கல்வித் துறை இடையிலான ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துவதிலும், வேகமாக வளர்ந்து வரும் உற்பத்தித் துறைக்கு ஏற்ப தமிழ்நாட்டின் பொறியியல் மாணவர்களை தயார்படுத்துவதிலும் இந்த திறன் பயிற்சி மையம் முக்கிய பங்கு வகிக்கும்" எனறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.