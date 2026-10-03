இலங்கை சிறையில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் 16 பேர் சென்னை வருகை
இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் 16 மீனவர்களுக்கும் அவசர கடவுச்சீட்டு கொடுத்து, விமானம் மூலம் சென்னைக்கு அனுப்ப ஏற்பாடுகள் செய்தனர்.
Published : October 3, 2026 at 8:00 AM IST
சென்னை: இலங்கை சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் 16 பேர் விமானம் மூலம் சென்னை வந்தடைந்தனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேஸ்வரத்தை சேர்ந்த 11 மீனவர்கள், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 5ஆம் தேதி விசைப்படகில் கடலுக்குச் சென்று மீன் பிடித்து கொண்டிருந்தனர். அப்போது, இலங்கை கடலோர காவல் படை ரோந்து கப்பலில் வந்த கடற்படையினர், தமிழ்நாடு மீனவர்கள் எல்லை தாண்டி வந்து மீன் பிடித்ததாக கூறி அவர்கள் 11 பேரையும் கைது செய்தனர்.
அதனைத்தொடர்ந்து, கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 12ஆம் தேதி கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்ற 9 ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்தாக இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்தனர். அதன்பின்பு ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் 20 பேரையும் இலங்கையில் உள்ள நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, இலங்கை சிறையில் அடைத்தனர்.
இந்நிலையில், இலங்கை நீதிமன்றம் 20 மீனவர்களுக்கும் தலா ரூ. 50 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து, தொகையை செலுத்தினால் விடுதலை செய்யலாம் என்று உத்தரவிட்டது.
இதில், முதலில் கைது செய்யப்பட்ட 11 மீனவர்களும் அபராத தொகையை செலுத்தியதால் அவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டனர். 2வது படகில் சென்று பிடிப்பட்ட 9 பேரில் 5 பேர் மட்டும் அபராத தொகையை செலுத்தியதால், அவர்களும் விடுதலை செய்யப்பட்டனர். அபராத தொகை செலுத்தாத 4 மீனவர்கள் இலங்கை சிறையில் வாடுகின்றனர்.
இந்நிலையில், விடுதலையான 16 மீனவர்களையும் இலங்கை அரசு இந்திய தூதரக அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தது. பின்னர், இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் 16 மீனவர்களையும் முகாமில் தங்க வைத்தனர். மேலும், மீனவர்களுக்கு அவசர கடவுச்சீட்டு கொடுத்து, விமானம் மூலம் சென்னைக்கு அனுப்ப ஏற்பாடுகள் செய்தனர்.
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அதன்படி, நேற்று இலங்கை தலைநகர் கொழும்பில் இருந்து சென்னை வரும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானத்தில், 16 மீனவர்களும் சென்னை அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். சென்னை விமான நிலையத்தில் தமிழ்நாடு மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் மீனவர்களை வரவேற்று, அவர்கள் ஏற்பாடு செய்திருந்த வாகனம் மூலம் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
தமிழ்நாடு மீனவர்களை இலங்கை கடற்படை கைது செய்யும் நடவடிக்கை நீண்ட காலமாகவே இருந்து வருகிறது. ’பாக் ஜலசந்தி’ பகுதியில் மீன்பிடி உரிமை தொடர்பான சர்ச்சை காரணமாக, இலங்கை எல்லைக்கு அருகே மீன்பிடிக்கச் செல்லும் தமிழ்நாடு மீனவர்கள் அடிக்கடி கைது செய்யப்பட்டு வருவதால், இதற்கு நிரந்தர தீர்வு காண மீனவர்கள் தொடர்ந்து போராடி வருகின்றனர்.